Ra mắt BMW X7 2023 từ 77.850 USD, đối đầu Lexus LX 600

Sau khi Lexus đã chính thức tung ra thế hệ mới của dòng SUV hạng sang cỡ lớn LX. Không chịu thua kém, hãng BMW cũng vén màn phiên bản nâng cấp của X7 để cạnh tranh với Lexus LX 600 2022. So với phiên bản cũ, BMW X7 2023 mới thay đổi đáng kể trong thiết kế ngoại thất, đặc biệt là khu vực đầu xe. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp hệ thống đèn trước 2 tầng theo xu hướng thịnh hành của làng ôtô thế giới. Nằm phía trên, sát với nắp ca-pô, là 2 dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ hình chữ "L" mới. Trong khi đó, đèn pha nằm bên dưới với vỏ đèn màu tối. Nằm chính giữa đầu xe là lưới tản nhiệt hình quả thận đôi cỡ lớn. Lưới tản nhiệt này không thay đổi kích thước so với trước nhưng được phối 2 màu mới. Đằng sau, mẫu xe SUV hạng sang BMW X7 2023 được trang bị cụm đèn hậu LED mới, nối với nhau bằng nẹp màu đen bóng ở giữa. Nếu chi thêm tiền cho gói phụ kiện M Sport tùy chọn, khách hàng có thể bổ sung cản trước/cản sau M và cánh lướt gió bên sườn hầm hố hơn. Bên cạnh đó là những chi tiết ốp ngoại thất màu đen bóng, đầu ống xả hình thang màu tối và bộ vành hợp kim 21 inch phối 2 màu thể thao. Riêng bản M60i cao cấp nhất sẽ có thêm ốp gương ngoại thất M với thiết kế khí động lực học, lưới tản nhiệt phát sáng trong đêm và tích hợp logo M, 4 ống xả cũng như vành hợp kim 22 inch đồ sộ. Trong khi đó, gói M Sport Professional sẽ mang đến những chi tiết ốp ngoại thất Shadowline màu tối hoặc cùm phanh màu xanh dương cho xe. Logo “BMW M 50 Years” trên nắp ca-pô, cửa cốp sau và vành la-zăng nhằm kỷ niệm 50 năm ra đời của bộ phận xe thể thao M cũng là trang bị tùy chọn. Bước vào bên trong BMW X7 2023, người lái cũng sẽ tìm thấy nhiều chi tiết mới. Nổi bật nhất trong số đó là màn hình cong nằm độc lập trên mặt táp-lô, bao gồm màn hình LCD 12,3 inch của bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 14,9 inch, dùng phần mềm iDrive 8 mới nhất. Màn hình này cũng hướng về phía người lái, tương tự phần lớn những mẫu xe BMW khác. Chưa hết, mẫu SUV hạng sang cỡ lớn này còn có tính năng ra lệnh bằng giọng nói BMW Intelligent Personal Assistant, cho phép người dùng chỉnh cả kính cửa sổ và cửa sổ trời toàn cảnh. Trong khi đó, khóa kỹ thuật số Digital Key Plus, cho phép người lái mở cửa/khóa cửa bằng điện thoại thông minh là trang bị tùy chọn. Khi mua BMW X7 2023, khách hàng có thể chọn nội thất 6 chỗ hoặc 7 chỗ. Nằm bên dưới nắp ca-pô của BMW X7 2023 là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 519 Nm dành cho BMW X7 xDrive40i 2023. So với phiên bản cũ, động cơ này mạnh hơn 40 mã lực và 71 Nm. Nếu có sự hỗ trợ của công nghệ mild hybrid 48V, động cơ này có thể đạt mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive, cho phép xe tăng tốc từ 0-96 km/h trong 5,6 giây. Thứ hai là động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.4L, kết hợp với công nghệ mild hybrid 48V và hệ thống xả thể thao. Dành cho BMW X7 M60i 2023, động cơ này sản sinh công suất tối đa 523 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h của bản M60i là 4,5 giây. Cuối cùng, BMW X7 2023 được trang bị hệ thống treo khí nén tiêu chuẩn ở cả hai phiên bản. Riêng bản M60i có thêm hệ thống chống lật chủ động và hệ thống đánh lái cầu sau tiêu chuẩn. Tại thị trường Mỹ, giá xe BMW X7 2023 có mức khởi điểm từ 77.850 USD ở bản xDrive40i và 103.100 USD ở bản M60i. Xe sẽ được bán tại thị trường Mỹ vào mùa thu năm nay, cạnh tranh với Lexus LX 600 và Mercedes-Benz GLS. Video: Giới thiệu SUV hạng sang BMW X7 2023.

