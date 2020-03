Ra mắt Audi RS6 Avant 2021 mới từ 2,25 tỷ đồng tại Mỹ

Hãng xe Đức chính thức công bố giá xe Audi RS6 Avant 2021 khởi điểm từ 110.000 USD (tương đương 2,55 tỷ đồng) cho mẫu xe RS6 Avant 2021. Đây là bản cấu hình hiệu năng cao nhất của biến thể A6 dạng wagon, với phần thân xe được kéo dài về phía sau để chứa được nhiều hành lý hơn so với phiên bản sedan quen thuộc. Điểm nhấn của Audi RS6 Avant 2021 mới là khối động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0 lít, có khả năng sản sinh công suất cực đại 591 mã lực (600 PS) nhờ đạt mô-men xoắn cực đại 800 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động Tiptronic 8 cấp cho phép xe tăng tốc 0 – 100 km/h chỉ trong 3,6 giây trước khi chạm ngưỡng tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 255 km/h. Không chỉ có vậy, Audi còn cung cấp thêm 2 gói nâng cấp hiệu năng là Dynamic và Dynamic Plus, nới rộng giới hạn tốc độ tối đa của xe lên lần lượt 280 km/h và 305 km/h. Chúng cũng phân bổ công suất linh hoạt tùy theo chế độ lái: Comfort, Auto, Dynamic, Efficiency, RS1 và RS2 – tất cả đều có thể được lựa chọn thông qua vô lăng. Trang bị tiêu chuẩn cho RS6 Avant 2021 là hệ thống đánh lái tất cả các bánh và hệ thống treo khí nén thích ứng, có cả tùy chọn đổi sang hệ thống treo thể thao RS. Mâm tiêu chuẩn là loại hợp kim có kích thước 21 inch, có thể nâng cấp lên loại 22 inch, phối màu carbon hoặc đen bóng tùy ý. Bên trong khoang nội thất, ngoài khu vực Virtual Cockpit quen thuộc, RS6 Avant 2021 còn sở hữu bộ ghế bọc da Valcona có họa tiết tổ ong, cùng các hệ thống hỗ trợ đặc trưng của dòng RS gồm đồng hồ đo lực G, đồng hồ nhiệt độ chi tiết, mô-men xoắn, thông tin tăng áp cùng áp suất bộ tăng áp… Bảng đồng hồ của mẫu xe wagon Audi RS6 Avant thế hệ mới lên tới 12,3 inch có thêm lựa chọn giao diện theo phong cách thể thao RS. Do là xe wagon nên RS6 Avant 2021 có không gian cốp xe rất rộng rãi lên tới 565 lít, thậm chí tăng được lên 1.680 lít khi gập hoàn toàn hàng ghế thứ 2 xuống. Đây cũng là lần đầu tiên phiên bản wagon này được Audi bán ra ở thị trường Bắc Mỹ. Video: Chi tiết wagon Audi RS6 Avant 2021 mới.

