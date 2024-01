Ra mắt Audi Q8 e-tron địa hình chỉ 1.000 chiếc, từ 131.500 USD

Đánh dấu mùa giải đua xe địa hình Dakar Rally 2024, Audi vừa chính thức giới thiệu biến thể off-road của mẫu SUV thuần điện với tên gọi Audi Q8 e-tron edition Dakar 2024 mới. Ngoại hình của chiếc SUV này được lấy cảm hứng từ mẫu xe đua mà Audi tham gia Dakar Rally 2024 - chiếc Audi RS Q e-tron. Mẫu xe SUV Audi Q8 e-tron edition Dakar được phát triển trên nền tảng mẫu Q8 55 e-tron quattro. Xe có 3 lựa chọn màu sơn ngoại thất là be Siam Beige, đen Mythos Black và xám Magnetic Gray. Trong tổng số 1.000 chiếc Q8 e-tron edition Dakar được sản xuất, chỉ có 99 chiếc sở hữu bộ tem tương tự mẫu RS Q e-tron với màu sơn đen Mythos Black. Số thứ tự mỗi xe được đặt tại cột D. Q8 e-tron edition Dakar được trang bị đèn pha thông minh Matrix LED. Xe vẫn sử dụng lưới tản nhiệt dạng tổ ong, được bổ sung dải LED phụ trợ đi xuyên qua logo. So với mẫu Q8 55 e-tron quattro, khoảng sáng gầm của Q8 e-tron edition Dakar cao hơn khoảng 31 mm nhờ trang bị lốp đa địa hình General Grabber AT3, đạt mức 206 mm. Xe có góc tới, góc thoát và góc vượt định dốc lần lượt là 20, 26 và 19 độ. Hệ thống treo cũng có thể hạ gầm khoảng 13-17 mm khi xe di chuyển ở tốc độ cao. Khả năng lội mực nước tĩnh của mẫu SUV này khoảng 300 mm. Nhằm tối ưu khả năng vượt địa hình, mẫu SUV thuần điện này được trang bị tiêu chuẩn thanh giá nóc và baga mui với khả năng chuyên chở tối đa 40 kg hành lý. Khi mở cửa, đèn chiếu logo "edition Dakar" sẽ xuất hiện tại khu vực ghế trước. Phần đuôi xe nổi bật với dải đèn hậu LED kéo dài theo bề ngang thân xe. Thiết kế này đơn điệu hơn ngôn ngữ thiết kế mới mà Audi giới thiệu trên chiếc Q8 thế hệ mới vừa ra mắt. Audi Q8 e-tron edition Dakar sở hữu phong cách nội thất thể thao tiêu chuẩn S line với bàn đạp ga thắng ốp kim loại, trần xe màu đen, vô lăng thể thao... Ghế ngồi trên xe được bọc chất liệu Dinamica với tùy chọn Audi Sport, đi kèm các đường chỉ tương phản màu đỏ tại dây đai an toàn, tựa lưng và đệm ghế, vô lăng... Audi Q8 e-tron edition Dakar được trang bị 2 động cơ điện với công suất tối đa 408 mã lực và mô-men xoắn cực đại 664 Nm. Đi kèm với cơ cấu này là bộ pin điện 114 kWh và hệ thống dẫn động 4 bánh. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây nếu sử dụng lốp tiêu chuẩn, hoặc 5,9 giây khi sử dụng lốp địa hình General Grabber AT3. Tốc độ tối đa giới hạn ở mức 200 km/h. Xe có thể di chuyển quãng đường tối đa 487 km cho một chu kỳ sạc. Mẫu SUV thuần điện này cũng được lắp đặt nhiều trang bị tiện nghi như điều hòa 4 vùng, đèn nội thất 30 màu, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 3D 16 loa 705 W, gương chiếu hậu ngoại thất kỹ thuật số... Tại Đức, giá xe Audi Q8 e-tron edition Dakar có mức khởi điểm khoảng 131.500 USD. Với phiên bản sở hữu bộ tem đua, con số này hơn 142.500 USD. Khách hàng có thể bắt đầu đặt và lên cấu hình xe từ quý I/2024. Video: Giới thiệu SUV địa hình Audi Q8 e-tron edition Dakar.

