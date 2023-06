Quang Hải "quay xe" về Việt Nam, xem mắt McLaren 765LT hơn 30 tỷ

Quang Hải đã quyết định phải thanh lý hợp đồng với Pau FC sớm một năm. Hiện tiền về này đã có mặt tại Việt Nam chuẩn bị cho đợt tập trung cùng đội tuyển quốc gia, nhưng anh sẽ hội quân muộn hơn các đồng đội. Đáng chú ý vào ngày 6/6 vừa qua, dân mạng xôn xao khi chia sẻ hình ảnh Quang Hải đọ dáng McLaren 765LT - đây được xem là siêu xe đình đám và hiếm nhất nhì Việt Nam. Theo tìm hiểu thì đây là những hình ảnh được chụp tại showroom mới của Phan Công Khanh - tay buôn siêu xe có tiếng tại Việt Nam vài năm trở lại đây. Được biết, sau khi chia tay showroom cũ, Phan Công Khanh chuyển đến địa điểm mới và ngay khi từ Pháp bay về Việt Nam, tiền vệ Quang Hải đã có mặt để chúc mừng. Đáng chú ý, trên trang cá nhân ngoài việc chia sẻ những hình ảnh chụp chung giữa Phan Công Khanh, chiếc McLaren 765LT và Quang Hải, tiền vệ tuyển Việt Nam còn viết "Anh Khanh bảo; Hải... quay xe!", khiến cho nhiều người hâm mộ cầu thủ này khá thích thú và đồn đoán liệu tiền vệ tài hoa của tuyển Việt Nam có sớm tậu một chiếc siêu xe McLaren? McLaren 765LT là phiên bản hiệu suất cao của McLaren 720S. Xe được ra mắt vào đầu năm 2020. Phiên bản này được hãng xe Anh quốc xếp vào phân khúc "Supercars", bên cạnh 720S, 720S Spider và Artura. Hơn thế nữa, chỉ có 765 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Tính tới thời điểm này, cũng đã có ít nhất hai chiếc McLaren 765LT đang lăn bánh tại Việt Nam. Chữ LT trên 765 là viết tắt của "Longtail" - "đuôi dài", một thuật ngữ riêng của McLaren dùng để chỉ những mẫu xe được nâng cấp từ các phiên bản tiêu chuẩn. 765LT có chiều dài tổng thể lên đến 4.600 mm, hơn phiên bản 720S khoảng 56 mm. Tương tự những thành viên khác trong "gia đình" Longtail, 765LT sở hữu gói trang bị khí động học hầm hố hơn. Các trang bị cho siêu xe McLaren 765LT tại Việt Nam bao gồm cản trước, hốc gió trước được mở rộng hơn, cánh chia gió trước, ốp sườn và cánh gió bên. Cụm đèn pha của xe sử dụng công nghệ LED với thiết kế khí động học đặc trưng. Luồng gió thổi trực tiếp vào xe khi di chuyển sẽ làm mát các bộ intercooler được đặt ẩn bên trong. Tương tự những mẫu xe khác của thương hiệu McLaren, tên dòng xe sẽ được đặt ở phía sau bánh trước. McLaren trang bị bộ mâm hợp kim siêu nhẹ 10 chấu kích thước 19 inch ở phía trước và 20 inch ở phía sau, với logo được khắc laser cùng bộ lốp Pirelli P Zero Trofeo R tiêu chuẩn. Đuôi xe sở hữu kết cấu khuếch tán lớn và hầm hố hơn, giúp ổn định thân xe khi di chuyển ở tốc độ cao. Cánh gió sau của xe cũng được làm dài hơn 9 mm so với phiên bản tiêu chuẩn 720S, tăng khả năng khí động học của xe thêm 20%. Xe cũng sở hữu hệ thống ống xả 4 ống bằng hợp kim titanium giúp giảm tới 3,8 kg so 720S. Bên cạnh đó, khả năng làm mát của 765LT còn được cải thiện bởi toàn bộ phần che khoang động cơ là dạng tổ ong, đồng thời tạo nên vẻ ngoài vô cùng táo bạo cho chiếc xe. McLaren 765LT được trang bị khối động cơ V8 twin-turbo dung tích 4.0L với mã nội bộ M840T, tương tự với 720S. Tuy nhiên, công suất tối đa của 765LT được nâng từ 720 mã lực lên 765 mã lực tại vòng tua 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 800 Nm tại vòng tua 5.500 vòng/phút và có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,8 giây. Mức giá xe McLaren 765LT mà Quang Hải mới đọ dáng khi mới về Việt Nam được đồn đoán không dưới 30 tỷ đồng. Video: Siêu xe McLaren 765LT hơn 30 tỷ hàng hiếm tại Sài Gòn.

