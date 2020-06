Porsche Taycan ra mắt tại Australia, về Việt Nam từ 7,5 tỷ đồng

Mẫu xe điện Porsche Taycan vừa cập bến thị trường Australia, khá lâu sau châu Âu và Mỹ. Tương tự các thị trường khác, Taycan được phân phối tại Australia với các phiên bản 4S, Turbo và Turbo S. Phiên bản Porsche Taycan 4S mới được trang bị gói pin 79,2 kWh và 2 động cơ điện sản sinh công suất 429 mã lực và mô-men xoắn 640 Nm. Ngoài ra, Taycan 4S có thêm tùy chọn gói Performance Battery Plus với dung lượng pin nâng lên 93,4 kWh cùng công suất 482 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm. Khi kích hoạt chế độ Overboost và Launch Control, công suất của xe đạt mức 563 mã lực. Taycan 4S có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4 giây, tốc độ tối đa 250 km/h và có thể di chuyển quãng đường 414 km với gói Performance Battery Plus. Porsche Taycan Turbo và Turbo S đều sản sinh công suất 616 mã lực với gói pin 93,4 kWh. Điểm khác biệt của 2 phiên bản là khi kích hoạt chế độ Overboost, Taycan Turbo mạnh 671 mã lực trong khi bản Taycan Turbo S lên đến 750 mã lực. Để tăng tốc 0-100 km/h, Taycan Turbo mất 3,2 giây, còn Taycan Turbo S mất 2,8 giây. Porsche Taycan được trang bị các chế độ lái: Normal, Sport, Range và Sport Plus. Tùy từng chế độ, hệ thống treo và bộ hướng gió trước và sau sẽ được điều chỉnh tương ứng. Chế độ thể thao Sport Plus sẽ hạ thấp thân xe, mở rộng cánh gió sau để tăng lực ép xuống mặt đường. Hệ thống sạc điện cho phương tiện tại Australia không phát triển như châu Âu và Mỹ. Do đó, khách hàng mua Taycan sẽ nhận được gói thuê bao sạc miễn phí trong 3 năm tại địa phương. Bên cạnh đó, Taycan vẫn đi kèm bộ sạc di động hỗ trợ sạc bằng điện gia dụng. Xe chỉ cần 22,5 phút để sạc được 80% pin - tốc độ sạc rất nhanh. Tại Australia, giá xe Porsche Taycan bán ra cao hơn đôi chút so với thị trường Mỹ. Phiên bản tiêu chuẩn Taycan 4S có giá từ 132.700 USD, bản Turbo có giá 187.000 USD và Turbo S là 235.600 USD. Trong khi đó, Taycan có giá từ 103.000-187.000 USD tại Mỹ. Theo một số nguồn tin, Porsche chuẩn bị phân phối Taycan tại Việt Nam. Hồi giữa tháng 4, chiếc Taycan phiên bản Turbo đã cập cảng TP.HCM. Tại Việt Nam, mức giá của Taycan có thể nằm trong khoảng 7,5-11,5 tỷ đồng. Ra mắt hồi tháng 9/2019, Taycan là mẫu xe đánh dấu bước ngoặt của Porsche khi chính thức bước vào kỷ nguyên xe điện. Tổng thể, kiểu dáng của Taycan ảnh hưởng nhiều bởi dòng xe huyền thoại 911 với mui xe ngắn và thấp, trong khi phần đầu xe có nhiều đường nét mạnh mẽ của Panamera. Taycan có các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.963 x 1.966 x 1.381 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm. Kích thước của Taycan khá tương đồng với Panamera. Ở bên trong, Taycan được trang bị nhiều màn hình cỡ lớn, gồm màn hình 16,8 inch cho người lái, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,9 inch, màn hình 8,4 inch điều khiển điều hòa tại trung tâm. Các tùy chọn thêm bao gồm màn hình 10,9 inch trước ghế phụ và màn hình cảm ứng 5,9 inch cho hàng ghế sau. Video: Chi tiết siêu xe điện Porsche Taycan 4S mới.

