Porsche Panamera độ GTR Edition TopCar Design độc nhất Việt Nam

Chiếc Porsche Panamera tại Việt Nam này thuộc phiên bản 4 Executive. Do thuộc bản trục Executive (trục cơ sở dài) nên chiều dài cơ sở của xe tăng thêm 150 mm so với bản tiêu chuẩn, đạt mức 3.100 mm. Việc kéo dài trục cơ sở là nhằm phục vụ cho hàng ghế sau, qua đó tăng không gian để chân cũng như tạo cảm giác thoải mái nhất. Điểm nổi bật trên chiếc Porsche Panamera 4 Executive độ GTR Edition tới từ hãng độ nước Nga, TopCar Design khá đặc biệt. So với bản độ GT Edition, GTR Edition có phần mạnh mẽ và dữ dằn hơn. Với gói độ của TopCar Design, một số chi tiết ở ngoại thất của Porsche Panamera sẽ được làm từ vật liệu carbon giúp giảm trọng lượng cho xe. Điển hình là mặt ca-lăng, các khe hút gió và líp trước đều được làm từ sợi carbon. Tiếp đến là cản trước mới với tạo hình mạnh mẽ, hiếu chiến hơn. Nắp ca-pô của Porsche Panamera 4 Executive độ khủng này còn được bổ sung thêm hai đường gân nổi tạo ra các khe thoát khí cho khối động cơ đặt trước. Ở bên hông Porsche Panamera 4 Executive, các chi tiết như vè trước, ốp cửa sau mới, ốp sườn, ốp khe thoát khí đều được làm từ sợi carbon. Xe sử dụng bộ mâm từ Anrky Wheels có tên S3-X1, thuộc dòng sản phẩm cao cấp X-Series có thiết kế đa chấu và mạ chrome sáng bóng nổi bật. Chưa dừng lại ở đó, chủ sở hữu còn mạnh tay nâng cấp thêm hệ thống phanh đĩa cao cấp đến từ thương hiệu Brembo danh tiếng với các cùm phanh sơn vàng. Trong khi đó ở khu vực đuôi xe, chủ nhân của chiếc Porsche Panamera 4 Executive này còn nâng cấp thêm hệ thống ống xả hiệu năng cao cùng downpipe của thương hiệu Innotech Performance Exhaust (iPE) có giá bán lên đến hàng trăm triệu đồng. Bộ ống xả mới có tác dụng tối ưu hoá luồng khí thải, mang lại sức mạnh và âm thanh uy lực hơn so với chi tiết từ nhà sản xuất. Cung cấp “sức mạnh” cho Porsche Panamera 4 Executive là động cơ V6 tăng áp kép có dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa lên đến 330 mã lực tại dải vòng tua 5.400 - 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt mức 450 Nm tại dải vòng tua 1.340 - 4.900 vòng/phút. Khối động cơ này đi kèm hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép PDK (Porsche Dopelkupplungsgetriebe), hệ dẫn động 4 bánh và gói kích hoạt thể thao Sport Chrono. Video: Chi tiết bản độ Porsche Panamera GTR Carbon Edition.

