Porsche Macan 2019 "chạy lướt" hơn 3,9 tỷ tại Hà Nội

Porsche Macan 2019 mới ra mắt tại thị trường Việt Nam vào khoảng tháng 7/2019 vừa qua, Macan 2019 chính hãng được phân phối với 2 phiên bản là tiêu chuẩn và bản S. Trên thị trường xe cũ, những mẫu xe Mâcn "chạy lướt" như trong bài viết này khá hiếm. Đây được xem là mẫu xe nhập khẩu tư nhân được chủ nhân chào bán. Về ngoại hình, thay đổi lớn nhất của Porsche Macan phiên bản 2019 mới này chính là thiết kế đèn hậu kiểu chạy liền phương ngang, vốn đang được hãng mở rộng áp dụng trên các mẫu xe của Porsche. Đây là DNA thiết kế của mẫu xe biểu tượng Porsche 911 và cả chiếc 918 Spyder. Hệ thống đèn pha trên Macan phiên bản 2019 được nâng cấp lên dạng đèn LED giống với đàn anh Cayenne trước đó. Những chi tiết khác ở phần đầu xe dường như không có nhiều sự thay đổi nào đáng chú ý. Ở phía sau, Macan 2019 cũng nhận được "cụm đèn LED ba chiều" tương tự đèn pha. Kiểu đèn này được chia sẻ từ đàn anh Cayenne và Panamera. So với đời trước, Macan 2019 được trang bị bộ lốp có nhiều kích thước khác nhau nhằm cải thiện hiệu suất, tối ưu hóa sự linh hoạt của xe. Đi kèm với bộ lốp mới là các bộ vành có kích thước từ 18 inch đến 21 inch. Bên trong, Macan 2019 sở hữu một hệ thống thông tin giải trí với màn hình kích thước 10,9 inch cảm ứng tích hợp công nghệ điều khiển bằng giọng nói, WLAN hotspot và Porsche Connect Plus. Trong đó, Porsche Connect Plus bao gồm một module điện thoại hỗ trợ kết nối 4G LTE và một đầu đọc thẻ SIM. Những tùy chọn cho khoang nội thất của mâcn 2019 bao gồm vô-lăng GT Sport bọc da lộn lấy cảm hứng từ mẫu siêu xe 911, kính chắn gió sưởi ấm và một bộ ion hóa để thanh lọc không khí bên trong xe. Cung cấp sức mạnh cho Porsche Macan 2019 vẫn là động cơ tăng áp 4 xy-lanh dung tích 2.0L, sản sinh công suất 252 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm. Kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp, động cơ này giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 228 km/h. Tại Việt Nam, giá xe Porsche Macan 2019 chính hãng bản tiêu chuẩn với giá 3,1 tỷ và Macan S 2019 với giá 3,6 tỷ. Nếu khách hàng lựa chọn chiếc Macan bản tiêu chuẩn màu Mamba Green Metallic cùng đầy đủ các tùy chọn, chiếc xe có giá lên đến 4,2 tỷ đồng. Chiếc Porsche Macan 2019 "chạy lướt" trong bài viết này hiện đang được chào bán hơn 3,9 tỷ đồng tại Hà Nội. Xe chạy được khoảng 900 dặm và là phiên bản đầy đủ nhất. Đây được xem là mức giá khá cao so với chính hãng, tuy nhiên khi mua xe người dùng sẽ bớt được một số chi phí. Video: Đánh giá xe Porsche Macan 2019 tại Việt Nam.

