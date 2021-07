Porsche Cayenne Turbo GT vừa ra mắt, từ 12,25 tỷ tại Việt Nam

Hãng xe Đức vừa bổ sung một phiên bản mới mang tên Porsche Cayenne Turbo GT 2021 mới vào dòng SUV hạng sang Cayenne của mình. Chẳng bao lâu sau đó, Porsche Việt Nam cũng đã chính thức nhận cọc cho Cayenne Turbo GT hoàn toàn mới ngay từ đầu tháng 7/2021. Tại Việt Nam, giá xe Porsche Cayenne Turbo GT 2021 có mức bán ra cho bản tiêu chuẩn là 12,25 tỷ đồng. Theo thông tin từ nhà sản xuất, Porsche Cayenne Turbo GT được thiết kế nhằm tối ưu hóa hiệu suất và cảm giác lái chính xác với động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 631 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Như vậy, phiên bản này mạnh hơn 89 mã lực và 80 Nm so với Porsche Cayenne Turbo Coupe. Không dừng ở đó, mẫu xe SUV Porsche Cayenne Turbo GT 2021 còn được trang bị hộp số tự động Tiptronic S 8 cấp, cho phép xe chỉ mất 3,3 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và đạt vận tốc tối đa là 300 km/h. So với Porsche Cayenne Turbo Coupe, mẫu xe này tăng tốc nhanh hơn 0,6 giây và sở hữu vận tốc tối đa cao hơn 14 km/h. Không chỉ nhanh và mạnh, Porsche Cayenne Turbo GT 2021 còn được thiết kế với trọng tâm thấp hơn 17 mm so với Cayenne Turbo Coupe. Các thành phần khung gầm thụ động cũng như hệ thống kiểm soát chủ động trên xe đều được tái cấu trúc và tối ưu hóa để đạt được khả năng điều khiển cùng hiệu suất mong muốn. Ngoài ra, các chi tiết của những hệ thống này cũng được hiệu chỉnh để đảm bảo sự tương tác hoàn hảo với nhau. Cụ thể, độ cứng của hệ thống treo khí nén với công nghệ ba buồng tăng 15%, thông số giảm chấn của hệ thống treo chủ động PASM, hệ thống trợ lực tay lái cao cấp Power Steering Plus và hệ thống đánh lái trục sau cũng được điều chỉnh tương thích. Hệ thống chống lật chủ động thuộc hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động của Porsche (PDCC) giờ đây được kiểm soát bằng phần mềm mới tập trung vào hiệu suất, mang lại khả năng bám đường ổn định hơn và khả năng vào cua ở tốc độ cao chính xác hơn. Bên cạnh đó, hệ thống điều phối lực kéo vector của Porsche (PTV) cũng cho phép tỷ lệ biến thiên lực kéo truyền đến bánh sau lớn hơn. Trục trước được tinh chỉnh toàn diện để tăng độ chính xác khi điều khiển. So với Cayenne Turbo Coupe, Porsche Cayenne Turbo GT sở hữu hai bánh trước rộng hơn 1 inch (khoảng 25 mm). Góc camber âm của bánh xe so với mặt đường được cải thiện 0,45 độ khiến bộ lốp hàng hiệu Pirelli P Zero Corsa 22 inch được phát triển riêng cho xe có diện tích bề mặt tiếp xúc lớn hơn. Hệ thống phanh gốm tổng hợp của Porsche (PCCB) cũng là trang bị tiêu chuẩn trên Cayenne Turbo GT. Tay đua Lars Kern của Porsche đã chứng thực khả năng vận hành ấn tượng này của Cayenne Turbo GT bằng việc chinh phục vòng đua dài 20,832 km chỉ trong 7 phút 38,9 giây tại đường đua Nürburgring Nordschleife, xác lập kỷ lục mới cho dòng xe SUV. Bên cạnh sự nổi trội về sức mạnh và khả năng vận hành ấn tượng, Porsche Cayenne Turbo GT còn có sự độc đáo ở thiết kế nội thất khi sở hữu không gian 4 chỗ ngồi với chất liệu Alcantara cao cấp. Vô lăng thể thao đa chức năng được trang trí bằng điểm đánh dấu góc 12 giờ màu vàng cũng là nét đặc trưng trên xe thể thao Porsche. Hệ thống quản lý liên lạc của Porsche (PCM) thế hệ mới trên dòng xe Cayenne ra mắt cùng với Cayenne Turbo GT được nâng cấp khả năng xử lý, giao diện và nguyên lý hoạt động. Tương tự với các phiên bản trước, PCM 6.0 hoàn toàn tương thích với Apple CarPlay đã được nâng cấp thêm tính năng Apple Music và Apple Podcasts. Ngoài ra, hệ thống thông tin giải trí mới còn có thể kết nối với hầu hết điện thoại thông minh trên thị trường nhờ được trang bị thêm Android Auto. Video: Giới thiệu Porsche Cayenne Turbo GT 2021 mới.

Hãng xe Đức vừa bổ sung một phiên bản mới mang tên Porsche Cayenne Turbo GT 2021 mới vào dòng SUV hạng sang Cayenne của mình. Chẳng bao lâu sau đó, Porsche Việt Nam cũng đã chính thức nhận cọc cho Cayenne Turbo GT hoàn toàn mới ngay từ đầu tháng 7/2021. Tại Việt Nam, giá xe Porsche Cayenne Turbo GT 2021 có mức bán ra cho bản tiêu chuẩn là 12,25 tỷ đồng. Theo thông tin từ nhà sản xuất, Porsche Cayenne Turbo GT được thiết kế nhằm tối ưu hóa hiệu suất và cảm giác lái chính xác với động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 631 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Như vậy, phiên bản này mạnh hơn 89 mã lực và 80 Nm so với Porsche Cayenne Turbo Coupe. Không dừng ở đó, mẫu xe SUV Porsche Cayenne Turbo GT 2021 còn được trang bị hộp số tự động Tiptronic S 8 cấp, cho phép xe chỉ mất 3,3 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và đạt vận tốc tối đa là 300 km/h. So với Porsche Cayenne Turbo Coupe, mẫu xe này tăng tốc nhanh hơn 0,6 giây và sở hữu vận tốc tối đa cao hơn 14 km/h. Không chỉ nhanh và mạnh, Porsche Cayenne Turbo GT 2021 còn được thiết kế với trọng tâm thấp hơn 17 mm so với Cayenne Turbo Coupe. Các thành phần khung gầm thụ động cũng như hệ thống kiểm soát chủ động trên xe đều được tái cấu trúc và tối ưu hóa để đạt được khả năng điều khiển cùng hiệu suất mong muốn. Ngoài ra, các chi tiết của những hệ thống này cũng được hiệu chỉnh để đảm bảo sự tương tác hoàn hảo với nhau. Cụ thể, độ cứng của hệ thống treo khí nén với công nghệ ba buồng tăng 15%, thông số giảm chấn của hệ thống treo chủ động PASM, hệ thống trợ lực tay lái cao cấp Power Steering Plus và hệ thống đánh lái trục sau cũng được điều chỉnh tương thích. Hệ thống chống lật chủ động thuộc hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động của Porsche (PDCC) giờ đây được kiểm soát bằng phần mềm mới tập trung vào hiệu suất, mang lại khả năng bám đường ổn định hơn và khả năng vào cua ở tốc độ cao chính xác hơn. Bên cạnh đó, hệ thống điều phối lực kéo vector của Porsche (PTV) cũng cho phép tỷ lệ biến thiên lực kéo truyền đến bánh sau lớn hơn. Trục trước được tinh chỉnh toàn diện để tăng độ chính xác khi điều khiển. So với Cayenne Turbo Coupe, Porsche Cayenne Turbo GT sở hữu hai bánh trước rộng hơn 1 inch (khoảng 25 mm). Góc camber âm của bánh xe so với mặt đường được cải thiện 0,45 độ khiến bộ lốp hàng hiệu Pirelli P Zero Corsa 22 inch được phát triển riêng cho xe có diện tích bề mặt tiếp xúc lớn hơn. Hệ thống phanh gốm tổng hợp của Porsche (PCCB) cũng là trang bị tiêu chuẩn trên Cayenne Turbo GT. Tay đua Lars Kern của Porsche đã chứng thực khả năng vận hành ấn tượng này của Cayenne Turbo GT bằng việc chinh phục vòng đua dài 20,832 km chỉ trong 7 phút 38,9 giây tại đường đua Nürburgring Nordschleife, xác lập kỷ lục mới cho dòng xe SUV. Bên cạnh sự nổi trội về sức mạnh và khả năng vận hành ấn tượng, Porsche Cayenne Turbo GT còn có sự độc đáo ở thiết kế nội thất khi sở hữu không gian 4 chỗ ngồi với chất liệu Alcantara cao cấp. Vô lăng thể thao đa chức năng được trang trí bằng điểm đánh dấu góc 12 giờ màu vàng cũng là nét đặc trưng trên xe thể thao Porsche. Hệ thống quản lý liên lạc của Porsche (PCM) thế hệ mới trên dòng xe Cayenne ra mắt cùng với Cayenne Turbo GT được nâng cấp khả năng xử lý, giao diện và nguyên lý hoạt động. Tương tự với các phiên bản trước, PCM 6.0 hoàn toàn tương thích với Apple CarPlay đã được nâng cấp thêm tính năng Apple Music và Apple Podcasts. Ngoài ra, hệ thống thông tin giải trí mới còn có thể kết nối với hầu hết điện thoại thông minh trên thị trường nhờ được trang bị thêm Android Auto. Video: Giới thiệu Porsche Cayenne Turbo GT 2021 mới.