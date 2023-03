Porsche Cayenne Coupe hơn 6 tỷ "màu hiếm" trên phố Hà thành

Phiên bản SUV lai Coupe này xuất hiện lần đầu vào tháng 3/2019 với phong cách sang trọng, thời thượng và thể thao hơn nguyên mẫu. Nhờ vậy, Porsche Cayenne Coupe hạng sang này nhanh chóng trở thành lựa chọn của khách hàng dần thay thế vị trí của phiên bản SUV thông thường. Ở Việt Nam, Porsche Cayenne Coupe đời 2021 được phân phối dưới dạng chính hãng và nhập khẩu tư nhân. Chiếc xe trong bài viết có nguồn gốc nhập khẩu tư nhân và hiện có mức giá khoảng hơn 6 tỷ đồng. Porsche Cayenne Coupe 2021 là chiếc SUV lai Coupe thể thao được phát triển dựa nền tảng khung gầm MLBevo, xe khác biệt so với bản thường ở phần mui vuốt thấp dần về phía đuôi, đặc trưng của xe Coupe. Khi tiếp cận chiếc xe sang Porsche Cayenne Coupe 2021 từ phần đầu, chắc chắn không thể nhận ra đây là phiên bản Coupe bởi xe không khác gì so với nguyên mẫu SUV. Điểm khác biệt nhỏ mà người dùng khó có thể phân biệt được đến từ kính chắn gió và cột A thoải giúp hạ thấp mui xe thêm 19,8 mm so với Cayenne tiêu chuẩn. "Cặp mắt" của Porsche Cayenne Coupe 2021 được tiêu chuẩn hóa bằng công nghệ LED toàn phần giúp gia tăng tối đa hiệu quả chiếu sáng. Đồng thời, nhà sản xuất đến từ Đức cũng trang bị đèn pha của của xe những tính năng thông minh như điều chỉnh tự động, tự động hạ góc chiếu khi gặp xe ngược chiều... Porsche Cayenne Coupe 2021 có phần lưới tản nhiệt mà "không phải lưới tản nhiệt" rất đặc biệt. Thực chất, đây những thanh ngang của xe Porsche đều là những khe hút gió chạy xuyên suốt sang 2 bên kết hợp dải LED định vị ban ngày. Cản trước của mẫu xe thể thao đến từ Đức tương đối hiền hòa và tích hợp hệ thống cảm biến đỗ xe phía trước. Nhìn từ phần thân xe, Porsche Cayenne Coupe 2021 có phần trụ nóc xe hạ thấp đặc trưng nhấn mạnh phong cách thể thao. Mẫu xe này có kích thước tổng thể chiều Dài x Rộng x Cao tương ứng là 4.931 x 1.983 x 1.669 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.895 mm. Bộ móng" trên phiên bản Coupe của Porsche Cayenne dạng 5 chấu đơn to bản sơn 2 màu với kích thước 22 inch, vòm bánh xe ốp nhựa cứng đen tạo cảm giác khỏe khoắn. Tay nắm cửa đồng màu thân xe và tích hợp tính năng mở khóa thông minh. Ở phiên bản này, gương chiếu hậu trên Porsche Cayenne Coupe mới không khác biệt so với bản thường với dải xi-nhan LED tích hợp tính năng chỉnh điện, gập tự động, sấy gương, tự động điều chỉnh khi lùi... Phong cách Coupe trên mẫu Cayenne thể hiện rõ nhất ở phần đuôi với phần mui vuốt đặc trưng kết hợp với phần cánh lướt gió tạo điểm nhấn. Điểm thú vị của cánh gió nhỏ này là có thể tự động mở ra dài thêm 135 mm khi xe vận hành ở tốc độ trên 90 km/h nhằm giảm bớt gió khi vận hành và nén đuôi xe xuống mặt đường tốt hơn. Ngoài ra, xe còn được bổ sung thêm một cánh gió cỡ lớn ở trên kính chắn gió phía sau. Porsche Cayenne Coupe 2021 duy trì thiết kế cụm đèn hậu LED nối liền 2 bên "rất Porsche" mà nhiều hãng xe Trung Quốc thường xuyên học hỏi phong cách đèn này. Cản va sau của chiếc xe thể thao này có ống xả bọc kim loại cân xứng 2 bên, biển số cũng được tích hợp ở đây thay vì đặt cao ngay dưới đèn hậu như phiên bản thuần SUV. Video: Đánh giá Porsche Cayenne Coupe 2021 tại Việt Nam.

Phiên bản SUV lai Coupe này xuất hiện lần đầu vào tháng 3/2019 với phong cách sang trọng, thời thượng và thể thao hơn nguyên mẫu. Nhờ vậy, Porsche Cayenne Coupe hạng sang này nhanh chóng trở thành lựa chọn của khách hàng dần thay thế vị trí của phiên bản SUV thông thường. Ở Việt Nam, Porsche Cayenne Coupe đời 2021 được phân phối dưới dạng chính hãng và nhập khẩu tư nhân. Chiếc xe trong bài viết có nguồn gốc nhập khẩu tư nhân và hiện có mức giá khoảng hơn 6 tỷ đồng. Porsche Cayenne Coupe 2021 là chiếc SUV lai Coupe thể thao được phát triển dựa nền tảng khung gầm MLBevo, xe khác biệt so với bản thường ở phần mui vuốt thấp dần về phía đuôi, đặc trưng của xe Coupe. Khi tiếp cận chiếc xe sang Porsche Cayenne Coupe 2021 từ phần đầu, chắc chắn không thể nhận ra đây là phiên bản Coupe bởi xe không khác gì so với nguyên mẫu SUV. Điểm khác biệt nhỏ mà người dùng khó có thể phân biệt được đến từ kính chắn gió và cột A thoải giúp hạ thấp mui xe thêm 19,8 mm so với Cayenne tiêu chuẩn. "Cặp mắt" của Porsche Cayenne Coupe 2021 được tiêu chuẩn hóa bằng công nghệ LED toàn phần giúp gia tăng tối đa hiệu quả chiếu sáng. Đồng thời, nhà sản xuất đến từ Đức cũng trang bị đèn pha của của xe những tính năng thông minh như điều chỉnh tự động, tự động hạ góc chiếu khi gặp xe ngược chiều... Porsche Cayenne Coupe 2021 có phần lưới tản nhiệt mà "không phải lưới tản nhiệt" rất đặc biệt. Thực chất, đây những thanh ngang của xe Porsche đều là những khe hút gió chạy xuyên suốt sang 2 bên kết hợp dải LED định vị ban ngày. Cản trước của mẫu xe thể thao đến từ Đức tương đối hiền hòa và tích hợp hệ thống cảm biến đỗ xe phía trước. Nhìn từ phần thân xe, Porsche Cayenne Coupe 2021 có phần trụ nóc xe hạ thấp đặc trưng nhấn mạnh phong cách thể thao. Mẫu xe này có kích thước tổng thể chiều Dài x Rộng x Cao tương ứng là 4.931 x 1.983 x 1.669 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.895 mm. Bộ móng" trên phiên bản Coupe của Porsche Cayenne dạng 5 chấu đơn to bản sơn 2 màu với kích thước 22 inch, vòm bánh xe ốp nhựa cứng đen tạo cảm giác khỏe khoắn. Tay nắm cửa đồng màu thân xe và tích hợp tính năng mở khóa thông minh. Ở phiên bản này, gương chiếu hậu trên Porsche Cayenne Coupe mới không khác biệt so với bản thường với dải xi-nhan LED tích hợp tính năng chỉnh điện, gập tự động, sấy gương, tự động điều chỉnh khi lùi... Phong cách Coupe trên mẫu Cayenne thể hiện rõ nhất ở phần đuôi với phần mui vuốt đặc trưng kết hợp với phần cánh lướt gió tạo điểm nhấn. Điểm thú vị của cánh gió nhỏ này là có thể tự động mở ra dài thêm 135 mm khi xe vận hành ở tốc độ trên 90 km/h nhằm giảm bớt gió khi vận hành và nén đuôi xe xuống mặt đường tốt hơn. Ngoài ra, xe còn được bổ sung thêm một cánh gió cỡ lớn ở trên kính chắn gió phía sau. Porsche Cayenne Coupe 2021 duy trì thiết kế cụm đèn hậu LED nối liền 2 bên "rất Porsche" mà nhiều hãng xe Trung Quốc thường xuyên học hỏi phong cách đèn này. Cản va sau của chiếc xe thể thao này có ống xả bọc kim loại cân xứng 2 bên, biển số cũng được tích hợp ở đây thay vì đặt cao ngay dưới đèn hậu như phiên bản thuần SUV. Video: Đánh giá Porsche Cayenne Coupe 2021 tại Việt Nam.