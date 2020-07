Porsche 911 Turbo 2021 tăng tốc ngang siêu xe, từ 4 tỷ đồng

Tiếp nối biến thể Turbo S ra mắt hồi đầu năm, bản nâng cấp của Porsche 911 Turbo 2021 mới vừa chính thức được trình làng với khách hàng. Theo đó, phiên bản Turbo mới của thế hệ 911 tên mã 992 được nâng cấp sức mạnh và cải thiện các thông số vận hành so với đời xe trước. Trước hết, Porsche 911 Turbo thế hệ mới sở hữu động cơ cơ boxer 6 xy-lanh tăng áp, dung tích 3.8L. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 572 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại lên đến 750 Nm. Thông số được cải thiện 32 mã lực và 40 Nm so với model 911 Turbo cũ. Tương tự biến thể Turbo S, hãng xe thể thao Đức trang bị cho 911 Turbo hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp PDK, hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian Porsche Traction Management (PTM) và 5 tùy chọn chế độ lái. Những yếu tố kể trên giúp mẫu xe thể thao 2 cửa của Porsche có khả năng tăng tốc của supercar. Cụ thể, Porsche 911 Turbo 2021 chỉ mất 2,8 giây để đạt vận tốc 100 km/h từ trạng thái đứng yên. Kết quả này rút ngắn 0,2 giây so với 911 Turbo cũ. Bên cạnh đó, xe có tốc độ giới hạn điện tử là 320 km/h. Nếu muốn cải thiện thêm khả năng vận hành cũng như sự hứng thú khi cầm lái 911 Turbo, khách hàng có thể tùy chọn nâng cấp thêm một loạt các trang bị đắt tiền. Danh sách gồm hệ thống treo thể thao PASM có thể hạ trọng tâm thêm 10 mm, Hệ thống kiểm soát khung gầm động PDCC, hệ thống phanh gốm hiệu năng cao PCCB hệ thống ống xả thể thao, gói trang bị Sport hoặc Lightweight có khối lượng nhẹ hơn. Ngoại hình của Porsche 911 Turbo và Turbo S đời 2021 không có quá nhiều khác biệt. Cả 2 cùng được trang bị tiêu chuẩn hệ thống đèn chiếu sáng LED thông minh PDLS Plus, cụm đèn hậu LED thanh mảnh, đuôi lướt gió đóng mở điện, mâm trước cỡ 20 inch và mâm sau cỡ 21 inch. Chi tiết giúp phân biệt nhanh giữa 2 biến thể Turbo và Turbo nằm đuôi xe. Trong đó, 911 Turbo có 4 ống xả tạo hình thoi, còn 911 Turbo S sử dụng 4 ống xả hình bầu dục. Cabin của model 911 Turbo S mang thiết kế đặc trưng của dòng Porsche 911 với 2 ghế ngồi, bảng tablo thiết kế tối giản, màn hình cảm ứng nằm ngang, cụm nút điều khiển chức năng bố trí dọc 2 bên cần số điện tử, vô-lăng 3 chấu thể thao và bảng đồng hồ điện tử.Giá xe Porsche 911 Turbo mới vẫn sẽ có 2 tùy chọn Coupe (mui cứng) và Cabriolet (mui trần) khởi điểm từ 170.800 USD (khoảng 4 tỷ) cho bản mui cứng và 183.600 USD (4,25 tỷ) cho bản mui trần tại thị trường Mỹ. Số tiền này chưa bao gồm các tùy chọn thêm và chi phí dịch vụ. Video: Chi tiết Porsche 911 Turbo S 2021 thế hệ mới.

