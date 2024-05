Porsche 911 SC/RS - xe đua cổ siêu hiếm, siêu bền lên sàn đấu giá

GT3 RS được biết đến là mẫu xe thương mại nhẹ nhất, cứng nhất và bền bỉ nhất trong dòng xe Porsche 911 hiện tại. Tuy nhiên nếu đặt cạnh mẫu xe Porsche 911 SC/RS đặc biệt này thì “chưa chắc” có thể so bì được về độ linh hoạt. Chiếc 911 SC/RS cũng chính là một trong những chiếc 911 hiếm hoi được nâng cấp với gói Renn Sport. Porsche sản xuất 20 chiếc SC/RS vào năm 1984 cùng với một chiếc cho chính hãng đang được trưng bày tại bảo tàng của hãng. Những chiếc này từng được chế tạo phục vụ cho việc tham gia các giải đua bao gồm 5 chiếc cho đội Rothmans và 15 chiếc cho các khách hàng khác. Mẫu xe này được chế tác kết hợp với thiết kế thân xe 911 Turbo vòm rộng và phiên bản mới mẻ của động cơ 6 xi-lanh phẳng 3.0 lít thông thường của mẫu xe SC/RS. Với trang bị này, Porsche có thể giảm trọng lượng của chiếc xe xuống chỉ còn 960 kg. Mẫu xe sở hữu phần cản được làm bằng sợi thủy tinh đơn giản, tấm nhôm, kính mỏng và các chi tiết trang trí nội thất khiến một chiếc RS hiện đại, từ đây giúp xe nhẹ hơn khoảng 200 kg so với một chiếc Euro SC và nhẹ hơn gần 350 kg hơn so với Turbo. Khối động cơ của xe còn được trang bị khối động rèn có độ nén cao, đầu xi-lanh 935, cam nóng hơn và phun nhiên liệu cơ học đã giúp nâng công suất từ 201 mã lực của SC nguyên bản lên 252 mã lực trên các phiên bản đường phố à 276 mã lực trên các mẫu xe đua. Với nâng cấp này, mẫu xe có thể tăng tốc từ 0 – 96 km/h chỉ trong vòng 5 giây và tăng tốc 0 – 160 km/h trong vòng chưa đầy 12 giây. Chiếc xe này có số khung 021 và được Porsche chuyển đến Thụy Sĩ vào tháng 3/1984 và đứng thứ 14 trong Tour de Corse ở Corsica năm đó. Chiếc Porsche 911 SC/RS đang rao bán này không phải là chiếc xe thành công nhất trong số 21 chiếc, nhưng đây vẫn là một phần lịch sử tuyệt vời của Porsche RS và hiện chiếc xe đang được tìm chủ sở hữu mới thông qua trang đấu giá online. Video: Giới thiệu Porsche 911 SCRS Rothmans 1984.

