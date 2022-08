Porsche 911 GT3 RS 2022 mạnh 517 mã lực, hơn 5,4 tỷ đồng

Mẫu xe thể thao Porsche 911 GT3 RS 2022 mới hiệu năng cao này sở hữu thiết kế ngoại thất được làm mới hoàn toàn với nhiều chi tiết mang đậm tính khí động học, công suất đầu ra đạt mức 517 mã lực giúp người lái có thể có được những trải nghiệm về hiệu năng ấn tượng. Mẫu xe thể thao Porsche 911 GT3 RS hiệu năng cao này được trang bị hệ thống treo trước xương đòn kép giúp mẫu xe hoạt động trơn tru hơn. Thay cho khối động cơ có công suất 503 mã lực của GT3 cơ sở, mô-men xoắn 470 Nm dung tích 4.0 lít flat-six bằng khối động cơ với mức công suất ấn tượng lên tới 518 mã lực. Tuy nhiên, phiên bản 911 GT3 RS không được trang bị hộp số sàn sáu cấp hoặc PDK bảy cấp mà chỉ được trang bị đi kèm với hộp số ly hợp kép và bộ phụ kiện aero kit mới. Mức công suất bổ sung sẽ giúp giảm bớt khoảng 0,2 giây so với thời gian tăng tốc từ 0 – 100 km/h của GT3 được trang bị PDK là 3,4 giây. Mẫu xe thể thao hiệu năng cao này sở hữu hàng loạt các chi tiết mang đậm tính khí động học nhằm tối ưu hóa hết mức khả năng vận hành của xe. So với thế hệ tiền nhiệm, mẫu xe 911 GT3 RS thế hệ mới sở hữu thiết kế có phần góc cạnh hơn, ấn tượng hơn. Phần cản trước của xe vẫn được giữ nguyên so với phiên bản GT3 thông thường, hai bên cản được mở rộng với cánh gió đứng. Cản trước còn có lỗ thông hơi hình chữ L hút không khí vào qua cản trước, vè ốp hốc bánh trước cũng được trang bị hốc gió nhằm tối ưu hóa luồng không khí lưu thông. Xe cũng sở hữu một cánh gió nhỏ chủ động ở phía trước, ngoài ra hai bên vè ốp hốc bánh trước cũng được trang bị hốc gió cỡ lớn. Phần cửa xe cũng được thiết kế có xu hướng vuốt cong vào phía trong giúp tăng hiệu quả khí động học cho xe. Mẫu xe sở hữu tấm bệ cửa mở rộng trông theo luồng không khí chạy dọc theo thân xe phía dưới, trong khi một cặp cánh tản nhiệt chạy dọc hai bên nắp capo xe giúp dẫn luồng không khí đi qua phía trên. Ở phần cản sau, chiếc xe được trang bị phần cánh gió sau hai tầng khổng lồ có tầng trên có thể được điều chỉnh bằng điện theo góc giống như một thiết bị giảm lực kéo F1 DRS tùy thuộc vào việc người lái có cần thêm lực hay không. Phần nóc xe cũng được trang bị hai cánh vây đứng cỡ nhỏ. Porsche cho biết RS có thể tạo ra tổng lực 409 kg ở vận tốc 200 km/h, gấp đôi so với phiên bản tiền nhiệm và gấp ba lần so với GT3. Xe được trang bị các phần cửa bằng sợi carbon nhẹ, có đường nét gấp trên đường chắn bùn phía trước. Về nội thất, xe được trang bị bộ ghế đua carbon và một hệ thống khung chống lật kiên cố trong nội thất xe khi lựa chọn gói Clubsport. Mẫu xe được trang bị cần số tự động nhưng có thiết kế khá giống cần số sàn trên xe. Xe còn được trang bị tới bốn bộ chọn chế độ truyền động quay khác nhau trên vô lăng, từ đây cho phép người lái điều khiển riêng các tính năng như giảm xóc và vi sai cầu sau. Mẫu xe thể thao Đức còn sở hữu bộ mâm có kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau kèm lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 R rộng hơn so với GT3 cơ bản. Lốp trước tăng từ loại 255mm lên thành 275 mm, lốp sau tăng từ 315 mm tăng lên thành 335 mm, trong khi hệ thống phanh (tùy chọn bằng gốm carbon PCCB) cũng đã được nâng cấp. Bất chấp việc nâng cấp thêm nhiều chi tiết phần cứng, Porsche đã cố gắng giữ trọng của xe ở mức chỉ còn 1.450 kg, nặng hơn 20 kg so với 991.2 GT3 RS cũ và nặng hơn khoảng 15 kg đối với GT3 thông thường. Tuy nhiên, chúng tôi không nghi ngờ gì về việc RS sẽ loại bỏ lợi thế về trọng lượng đó trên đường đua. Và đối với những người lái xe muốn tốt nhất trong số những thứ tốt nhất và RS nhẹ nhất có thể, luôn có gói Weissach. Lướt hộp đó có thêm một nắp và mái che phía trước bằng sợi carbon, đồng thời biến lồng cuộn thành một món đồ bằng carbon. Mức giá xe Porsche 911 GT3 RS 2022 khởi điểm ở mức 229.517 Euro tại Đức (khoảng hơn 5,4 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Porsche 911 GT3 RS 2022 mạnh 517 mã lực.

