Porsche 911 Carrera 4S vừa lăn bánh chỉ 2.500km đã "bay" gần 2 tỷ

Phần lớn các phiên bản Porsche 911 Carrera 4S tại Việt Nam lăn bánh trên đường phố đều là Carrera tiêu chuẩn, trong khi những bản như chiếc 4S màu sơn Night Blue được đề cập ở đây thì thuộc vào loại rất hiếm. Chiếc Porsche 911 Carrera 4S siêu lướt này được đăng ký lần đầu vào tháng 3/2022, đến nay chỉ mới lăn bánh khoảng 2.500 km nên có thể coi như không khác gì xe mới vừa bước ra từ showroom hãng. Số "4" ở tên xe cho thấy đây là phiên bản 911 dẫn động 4 bánh, có khả năng vận hành tốt hơn bản tiêu chuẩn (chỉ dẫn động cầu sau) vì độ bám đường hiệu quả hơn. Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của xe đến từ việc được trang bị gói nâng cấp TechArt với 3 thành phần gồm mâm TechArt Daytona II, ống xả TechArt Sport và bộ tăng sức mạnh TechArt PowerKit. TechArt là hãng độ nổi tiếng đến từ Đức với những gói nâng cấp đặc biệt dành cho dòng xe thể thao 911 nói riêng và các dòng xe khác của Porsche nói chung. Mâm TechArt Daytona II có thiết kế lấy cảm hứng từ bộ mâm của Porsche 996, được sơn đen và chạy chỉ màu bạch kim tạo điểm nhấn. Tạo hình mâm theo phong cách 5 chấu kép đan xen, tạo thành hình ngôi sao rất hút mắt, có kích thước 20 inch ở bánh trước và 21 inch ở bánh sau. Trong khi đó, ống xả TechArt Sport và bộ tăng sức mạnh TechArt PowerKit đi đôi với nhau. Với những trang bị này, thông số công suất của khối động cơ xăng 6 xi lanh 3.0L trên xe được tăng lên 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt tới 630 Nm - cao hơn hẳn so với thông số nguyên bản 450 mã lực và 530 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh này đạt được khi xe vận hành ở các chế độ Sport và Sport Plus. Ngoài việc trang bị các thành phần nâng cấp của TechArt, chiếc Porsche 911 Carrera 4S này còn có thêm nhiều khác biệt thú vị so với những xe tiêu chuẩn đang lăn bánh tại Việt Nam. Tổng cộng các option chính hãng được đặt thêm và tùy chỉnh riêng cho xe lên tới gần 1,7 tỷ đồng. Màu sơn xanh đen ánh kim Night Blue của xe được đặt với giá 79,6 triệu đồng, tạo cho chiếc xe sự độc đáo về ngoại hình và gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đèn Matrix LED PDLS Plus có tính năng cua theo góc lái là option chiếu sáng cao cấp nhất, trị giá 188,8 triệu đồng. Kính chắn gió tối màu giá 7,4 triệu đồng. Gương chiếu hậu bên ngoài xe gập điện và tích hợp đèn chào mừng giá 22 triệu đồng, được bổ sung thêm lớp chống chói tự động giá 35,6 triệu đồng. Viền cửa sổ sơn đen bóng giá 30,6 triệu đồng. Bên trong xe là nội thất da cao cấp màu đỏ viền chỉ xám Crayon cực kỳ nổi bật, có giá 258,4 triệu đồng. Bộ ghế thể thao chỉnh điện 14 hướng và có nhớ ghế giá 147 triệu đồng, được bổ sung thêm chức năng sưởi giá 31,7 triệu đồng và làm mát giá 68,9 triệu đồng. Xe có các logo dập nổi tại tựa đầu ghế và tại hộc chứa đồ trung tâm, mỗi phần có giá 14,7 triệu đồng. Hệ thống đèn nội thất giá 32,5 triệu đồng. Khung vô-lăng bọc da giá 23,2 triệu đồng. Trợ lực tay lái chỉnh điện giá 17,1 triệu đồng. Dây đai an toàn màu xám Crayon giá 28,6 triệu đồng. Bộ lọc không khí ion giá 18,6 triệu đồng. Dàn âm thanh vòm Bose giá 92,1 triệu đồng. Xe cũng được trang bị sẵn gói kích hoạt thể thao Sport Chrono giá 154,8 triệu đồng. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe ParkAssist với camera lùi toàn cảnh trị giá 109,9 triệu đồng. Chìa khóa thông minh cũng là option chọn thêm với giá 35,6 triệu đồng. Dựa trên thông số từ nhà sản xuất, Porsche 911 Carrera 4S với động cơ ở trạng thái nguyên bản kết hợp với hộp số ly hợp kép PDK 8 cấp chỉ cần 3,6 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 306 km/h, vốn dĩ đã rất ấn tượng. Với gói nâng cấp TechArt, chiếc xe màu Night Blue này thậm chí còn mạnh mẽ hơn vì giảm thời gian tăng tốc 0-100 km/h xuống còn 3,1 giây và đem lại trải nghiệm lái phấn khích hơn rất nhiều. Được biết, khi đặt xe từ nhà phân phối chính hãng với lượng option tương tự như trên, khách hàng sẽ phải chờ đợi trong khoảng thời gian từ 8 tháng đến hơn 1 năm. Thay vào đó, mức giá xe Porsche 911 Carrera 4S này đang có sẵn tại đại lý tư nhân, kèm theo chi phí hợp lý tiết kiệm gần 2 tỷ đồng so với chính hãng, thực sự là một món hời dành cho những tín đồ đam mê thương hiệu Porsche và dòng xe 911. Video: Ngắm Porsche 911 Carrera 4S độ TechArt PowerKit chính hãng.

