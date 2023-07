Pininfarina Battista đặc biệt - siêu xe tri ân Giuseppe 'Nino' Farina

Automobili Pininfarina đã công bố một biến thể đặc biệt của chiếc siêu xe thuần điện Battista với tên gọi Edizione Nino Farina. Pininfarina Battista bản đặc biệt này ra đời nhằm tri ân Giuseppe 'Nino' Farina - nhà vô địch thế giới đầu tiên ở bộ môn đua xe F1 và sẽ được ra mắt tại lễ hội Goodwood Festival of Speed vào cuối tuần này. Gia đình nhà Farina là một phần quan trọng của lịch sử lĩnh vực xe tại Italia. Cha của ông Giuseppe 'Nino' Farina là Giovanni Carlo Farina, người đã tạo nên cơ sở sản xuất xe Stabilimenti Industriali Farina. Cũng làm việc tại cơ sở này còn có ông Battista Farina, em ruột của Giovanni và chính là người lập nên Pininfarina về sau. Chỉ có đúng 5 chiếc Battista Edizione Nino Farina 2023 mới được lên kế hoạch sản xuất, mỗi chiếc có ý nghĩa kỷ niệm về một cột mốc quan trọng trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của ông Giuseppe 'Nino' Farina. Ngoại thất của phiên bản đặc biệt này được phủ một lớp sơn màu đỏ độc đáo có tên Rosso Nino, nhằm tri ân những chiếc xe mà ông Farina đã dùng khi đua giải trong quá khứ. Một màu sơn đặc biệt khác ở phần thân dưới xe là sự kết hợp giữa màu Bianco Sestriere và Iconica Blu, bao gồm một đường kẻ sọc dọc theo gương chiếu hậu và ở mặt dưới của cánh gió sau. Số '01' được sơn với màu Bianco Sestriere ở phía sau thân xe. Những chiếc Battista Edizione Nino Farina chạy điện này cũng có sẵn gói trang bị ngoại thất Furiosa Pack (vốn là tùy chọn trên Battista bản tiêu chuẩn). Các thành phần bổ sung bao gồm bộ chia gió trước, ốp sườn và bộ khuếch tán phía sau bằng sợi carbon đậm nét. Mui xe màu đen, đèn pha được khắc chữ 'Nino Farina' nhấn mạnh sự đặc biệt, mâm hợp kim đúc 10 chấu được sơn màu vàng Satin, kẹp phanh màu đen và một số chi tiết hoàn thiện bằng nhôm phay. Chữ ký của tay đua huyền thoại có tại nhiều vị trí trên xe. Những điểm nhấn đặc biệt tiếp tục được thể hiện bên trong cabin với hai tông màu chủ đạo, trong đó ghế lái được bọc da màu đen và ghế hành khách bọc Alcantara màu be kết hợp với đen. Ghế cũng có tựa đầu và dây an toàn Iconica Blu thể thao, đường chỉ khâu 2 màu be và đỏ tương phản lẫn nhau, chỉ dấu hướng 12 giờ trên vô-lăng và tấm ốp khung xe được sơn tĩnh điện màu đen. Không có thay đổi nào được thực hiện đối với hệ thống truyền động của bản đặc biệt so với bản tiêu chuẩn. Vẫn là 4 mô-tơ điện kết hợp để tạo ra công suất 1.900 mã lực và mô-men xoắn 2.340 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 1,86 giây và đạt tốc độ tối đa 350 km/h. Video: Giới thiệu Battista Edizione Nino Farina 2023 đặc biệt.

