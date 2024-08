Peugeot SPEEDFIGHT 4+ giá 45 triệu đồng, "kẻ ngáng giò" Honda Airblade

Là mẫu xe tay ga cấp thấp của thương hiệu liên doanh Peugeot, mẫu xe tay ga Peugeot SPEEDFIGHT 4+ 2024 mới thu hút người tiêu dùng bởi thiết kế độc đáo và những giá trị tuyệt vời của chiếc xe mang lại so với số tiền bỏ ra. Xe chủ yếu nhắm đến những người tiêu dùng muốn tìm một giải pháp cân bằng, niềm vui lái xe và tính thực tế... Về ngoại hình, mẫu xe ga Peugeot SPEEDFIGHT 4+ được định vị cho những người tiêu dùng trẻ theo đuổi thời trang, cá tính hóa và đam mê công nghệ. Xe sở hữu phong cách thể thao, các đường nét trên thân xe mượt mà và đầm chắc, đầy sức mạnh và tốc độ, giảm lực cản gió và cải thiện độ ổn định khi lái xe. Các chi tiết được thiết kế khá đẹp mắt và vừa vặn với người dùng trẻ, tay lái trần và nắp dụng cụ được thiết kế lại đơn giản và trang nhã, dễ vận hành. Đèn pha thấu kính quang học kép dạng LED và đèn hậu hình móng vuốt sư tử dễ nhận biết và mang đặc trưng của thương hiệu. Hệ thống đồng hồ, màn hình đồng hồ LCD toàn màn hình 5 inch rõ ràng, tinh tế, thông tin chính xác và dễ đọc. Về độ thoải mái, kích thước thân xe và chiều dài cơ sở hợp lý, đệm ngồi thoải mái, hệ thống giảm xóc lọc va chạm hiệu quả. Về trang bị an toàn, Peugeot SPEEDFIGHT 4+ có chức năng ngắt điện tự động khi xảy ra sự cố giúp ngăn ngừa tai nạn. Cổng sạc USB đáp ứng nhu cầu sạc cho các thiết bị điện tử, đồng thời không gian chứa đồ rộng dưới yên xe rất tiện lợi. Tay lái xe được thiết kế công thái học và hệ thống giảm xóc được điều chỉnh cẩn thận giúp giảm mệt mỏi, mang lại trải nghiệm lái thoải mái. Kích thước thân xe hợp lý và thiết kế chiều cao yên giúp người lái có chiều cao khác nhau dễ dàng điều khiển. Hệ thống ABS hai kênh đảm bảo an toàn khi lái xe một cách hiệu quả và ngăn ngừa hiện tượng bó cứng bánh khi phanh khẩn cấp để tránh mất kiểm soát cũng là điểm đáng tiền trên chiếc Peugeot SPEEDFIGHT 4+ thế hệ mới. Dù là mẫu xe có giá bán thấp nhất của liên doanh nhưng Peugeot SPEEDFIGHT 4+ lại được trang bị một khối động cơ với sức mạnh tương đối mạnh mẽ 150cc cho công suất tối đa 12,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,2 Nm. Sức mạnh này vượt trội hơn so với mẫu Django Classic cùng mức giá bán. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Peugeot SPEEDFIGHT 4+ được bán ra với một phiên bản duy nhất với mức 13.800 nhân dân tệ (khoảng 45 triệu đồng). Mẫu xe này được hãng đưa ra ở phân khúc tầm trung, cạnh tranh với Honda Airblade, Vario và Yamaha NVX 155 nhưng trang bị vượt trội hơn. Những người đam mê môtô và chú ý đến hiệu suất của xe có thể sẽ cảm thấy hài lòng về sức mạnh và khả năng xử lý của xe. Người đi lại cơ bản trong thành phố sẽ đánh giá cao sự tiện lợi và thiết thực, đặc biệt là sự yên tâm nhờ các tính năng an toàn tuyệt vời. Video: Xem chi tiết xe tay ga Peugeot SPEEDFIGHT 4+

