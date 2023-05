Peugeot 5008 tai nạn nát đầu - "pháp sư" Hà Nội hồi sinh như mới

Mới đây, hình ảnh một chiếc Peugeot 5008 gặp tai nạn nghiêm trọng dẫn đến biến dạng hoàn toàn phần đầu xe nhưng sau khi qua bàn tay những người thợ tại một garage tại Hà Nội, chiếc xe lại đẹp như mới. Những hình ảnh sau khi xuất hiện đã khiến nhiều người dùng kinh ngạc. Trong ảnh là chiếc Peugeot 5008 tai nạn nát đầu được kéo về garage. Phần đầu xe vỡ nát hoàn toàn, biến dạng nhưng chưa ảnh hưởng đến động cơ. Một số bộ phận không thể phục hồi sẽ phải thay thế mới. Va chạm mạnh cũng đã khiến phần lưới tàn nhiệt, dàn két nước và két dầu... cùng nhiều chi tiết ở phần đầu của chiếc Peugeot 5008 hỏng hoàn toàn và dự đoán sẽ không thể khắc phục. Phần túi khí của xe đã bung ra để bảo vệ cho người lái, kính lái cũng bị nứt vỡ. Để sửa xe, thợ tại garage đã tháo toàn bộ các chi tiết bên trong cabin. Phục hồi phần đầu chiếc xe Peugeot 5008 tai nạn này là khó khăn nhất. Đầu xe phải được thay mới toàn bộ, bao gồm mặt ca-lăng và hệ thống đèn, cảm biến. Phần thân bên sườn rất may chỉ xây xước, móp nhẹ. Sau khi thay thế phụ tùng mới, xe được che phủ để sơn quây toàn bộ. Tuy phục hồi lại nguyên vẹn về ngoại hình nhưng nhiều khả năng sau tai nạn, xe đã bị ảnh hưởng đến phần khung gầm, hệ thống treo và hệ thống lái. Dự đoán sau khi phục hổi như mới, độ an toàn khi vận hành của chiếc Peugeot 5008 này sẽ bị suy giảm so với xe nguyên bản dù tay nghề thợ phục hồi có giỏi đến mức nào. Thông thường, những chiếc xe bị hư hỏng nặng như thế này sau tai nạn sẽ được các chủ xe phục hồi rồi rao bán ngay. Vì vậy, người mua xe cũ phải cực kỳ cẩn thận, không chỉ kiểm tra ngoại quan mà còn phải thẩm định cả cảm giác lái. Với những thợ xe, chỉ cần quan sát, soi xét bằng mắt thường để kiểm tra từng chi tiết trên toàn bộ thân vỏ khung xe, từ đó phát hiện những chi tiết bất thường như dấu vết gò hàn, chắp vá, sơn phết đắp bả... cũng có thể biết chiếc xe đã được "dựng" lại hay chưa. Ngoài việc quan sắt bằng mắt, cũng cần phải có thời gian lái xe thực tế trên đường để từ đó phát hiện sự bất thường của một chiếc xe đã qua phục dựng,... (trong ảnh là chiếc Peugeot 5008 tai nạn nát đầu gần như đã hoàn thiện như mới).

