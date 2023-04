Pagani Zonda Kiryu và Huayra Roadster BC "độc nhất vô nhị" tại Singapore

Sự xuất hiện của siêu phẩm hàng thửa Pagani Zonda Kiryu triệu đô trong sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập thương hiệu Pagani tại Singapore đã khiến nhiều người yêu mến siêu phẩm này vô cùng bất ngờ. Bên cạnh Zonda Kiryu là Huayra Roadster BC siêu hiếm - mẫu xe sản xuất giới hạn. Đặc biệt, buổi kỷ niệm còn có sự hiện diện của ông Horacio Pagani - nhà sáng lập thương hiệu. Pagani Zonda Kiryu là siêu phẩm thuộc dòng 760-Series, đồng thời Zonda Kiryu đóng vai trò là phiên bản xe mui trần thứ 3 của dòng xe trên. Zonda Kiryu là mẫu xe cá nhân hóa bởi Zonda Roadster F do bộ phận đặc biệt Pagani Uno-di-Uno thực hiện với số lượng duy nhất. Ngoại thất Zonda Kiryu có màu xanh tương đồng với mẫu Zonda Revolucion - cùng thuộc bộ sưu tập với chiếc Zonda Kiryu. Kiryu trong tiếng Nhật có nghĩa là "con rồng quý hiếm". Xét về khí động học, Zonda Kiryu hoàn thiện tốt hơn đàn anh Zonda Revolucion và vượt trội hơn bản Zonda Roadster F tiêu chuẩn. Zonda Kiryu bổ sung cánh gió phụ ở cản trước, hốc lấy gió ở phần mui xe, cửa gió phía sau khoang lái, cánh gió cỡ lớn, khuếch tán gió cản sau... Toàn bộ phần thân vỏ của Zonda Kiryu làm từ carbon với ánh xanh đặc trưng Blu Tricolore do Pagani phát triển. Bên cạnh đó, ốp đèn pha, cánh gió, ốp ống xả... làm từ hợp kim cao cấp sơn màu xanh mờ. Zonda Kiryu sử dụng mâm của App Tech 8 chấu kép. Màu xanh cũng là tông chủ đạo cho nội thất Zonda Kiryu kết hợp các chi tiết làm từ chất liệu đắt tiền như carbon, Alcantara, titanium... chế tác thủ công. Pagani Zonda Kiryu trang bị khối động cơ V12 dung tích 7.3L, công suất tối đa 760 mã lực và mô-men xoắn cực đại 780 Nm đi kèm hệ dẫn động cầu sau. Ngoài sự xuất hiện của Zonda Kiryu còn có Pagani Huayra Roadster BC - phiên bản được sinh ra dành cho đường đua của siêu xe Huayra Roadster. Trên toàn thế giới chỉ có 40 xe Pagani Huayra Roadster BC. Nội thất Pagani Huayra Roadster BC mang phong cách tương lai với hàng loạt các phím bấm cùng vật liệu cao cấp hàng đầu. Pagani Huayra Roadster BC sở hữu khối động cơ V12 twin-turbo 6.0L do AMG thực hiện thủ công, sản sinh công suất tối đa 802 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.050 Nm. Đến nay, mức giá xe Pagani Zonda Kiryu vẫn không được công bố. Còn mức chi phí để chiếc Huayra Roadster BC có thể lưu hành hợp pháp tại Singapore là hơn 14 triệu SGD, tương đương 10,48 triệu USD. Video: Siêu phẩm Pagani Huayra BC Roadster tại Đông Nam Á.

