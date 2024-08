Pagani Zonda Arrivederci siêu đặc biệt của đại gia Mỹ lộ diện

Pagani Utopia Roadster sẽ không phải là siêu xe duy nhất của thương hiệu Ý ra mắt tại Tuần lễ ôtô Monterey sắp diễn ra, thậm chí, nó còn có thể bị lu mờ bởi 1 chiếc xe ra mắt hơn 10 năm trước, nhưng nay mới lần đầu xuất hiện, và đó là chiếc Zonda Pagani Zonda Arrivederci đặc biệt sẽ được giới thiệu trong lễ hội này. Chiếc Zonda nói trên được biết đến với tên gọi Arrivederci và có số khung gầm là 140, khiến nó trở thành chiếc Zonda mới cuối cùng được lắp ráp. Doanh nhân người Mỹ kiêm nhà sưu tập xe Kris Singh đã nhận được chiếc xe độc nhất vô nhị này vào năm ngoái nhưng đã ngay lập tức cất giữ và chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. May mắn thay, các bức ảnh mới được công bố sẽ cho biết chiếc xe trông như thế nào. Thân siêu xe Pagani Zonda Arrivederci có nhiều điểm chung với các mẫu xe khác trong dòng 760, nhưng nó bao gồm nhiều yếu tố tùy chỉnh theo diện độc nhất vô nhị, đây có thể xem là chiếc xe Zonda thú vị nhất như Pagani Zonda Revolucion. Phần lớn thân xe được hoàn thiện bằng sợi carbon dạng đặc biệt với lớp hoàn thiện màu bạc trông rất ấn tượng. Các yếu tố này tương phản với sợi carbon màu xanh đậm, bao gồm trên vòm bánh xe phía trước, tấm ốp bệ cửa, nắp capo, viền đèn pha, hốc gió trên nóc xe, vây cá mập và cánh gió sau lớn. Nói về cánh sau, Zonda Arrivederci không giống bất kỳ cánh nào khác do Pagani sản xuất và lấy cảm hứng từ cánh của chiếc Zonda JC độc nhất vô nhị. Nó tự hào có các tấm ốp đầu được thiết kế riêng và nằm cao hơn nhiều so với cánh của hầu hết các xe Zonda. Các chi tiết ngoại thất ấn tượng khác của siêu xe Pagani Zonda Arrivederci bao gồm các điểm nhấn màu xanh nhạt và đỏ, huy hiệu tùy chỉnh và viền đèn hậu màu bạc. Nó cũng có phanh gốm carbon với kẹp phanh màu đỏ rất nổi bật. Đại gia Mỹ cũng đã đặt làm nội thất riêng cho Zonda Arrivederci bao gồm nhiều chi tiết sợi carbon, da đỏ và điểm nhấn bằng gỗ trên vô lăng. Người ta biết rất ít thông tin chi tiết về hệ thống truyền động của xe, nhưng thông tin ban đầu chiếc siêu xe độc bản Pagani Zonda Arrivederci sẽ sử dụng chung động cơ V12 hút khí tự nhiên 7,3 lít với các mẫu Zonda 760 khác, nghĩa là xe có công suất 760 mã lực. Video: Xem chi tiết Pagani Huayra hàng hiếm triệu đô.

