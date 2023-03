Ora Good Cat 2023 “lên kệ” tại Trung Quốc chỉ từ 444 triệu đồng

Hôm nay, ngày 28/2/2023, thương hiệu Ora của hãng xe Great Wall Motor đã chính thức giới thiệu mẫu ô tô điện Good Cat phiên bản nâng cấp nhẹ ở thị trường Trung Quốc. Ora Good Cat 2023 mới có 5 bản trang bị và giá bán dao động từ 129.800 - 165.800 Nhân dân tệ (khoảng 444 - 567 triệu đồng). Bước sang phiên bản 2023, Ora Good Cat chạy điện vẫn giữ nguyên thiết kế ngoại thất như trước. Mẫu xe này được thiết kế tròn trịa và mượt mà với khá ít đường dập gân hay cắt xẻ. Khu vực đầu xe của Ora Good Cat 2023 khá giống với các mẫu ôtô hạng sang Porsche. Tại đây, xe được trang bị đèn pha hình bầu dục, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, hốc gió trung tâm hình chữ nhật và 2 khe gió hình giọt nước với viền mạ crôm. Ngay cả vành la-zăng với thiết kế 5 chấu của Good Cat 2023 cũng không thay đổi so với phiên bản cũ và khá giống xe Porsche. Đằng sau xe là dải đèn hậu nằm vắt ngang bên dưới kính chắn gió độc đáo. Bên trong Ora Good Cat 2023 là không gian nội thất chỉ thay đổi nhẹ. Theo đó, Ora Good Cat mới không dùng núm xoay chuyển số nằm giữa 2 ghế trước như cũ. Ở phiên bản mới, xe được trang bị cần số nằm phía sau vô lăng. Sự thay đổi này giúp thương hiệu Ora có thể lắp đặt sạc không dây mới vào giữa 2 ghế trước. Ngoài ra, mẫu ô tô điện này còn có thêm cổng USB Type C dành cho hàng ghế trước. Những trang bị còn lại của Ora Good Cat 2023 được bê nguyên từ phiên bản cũ sang như vô lăng, màn hình nằm độc lập trên mặt táp-lô, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm, cửa gió điều hòa kéo dài hay các phím chỉnh điều hòa mạ crôm. Thêm vào đó là hệ thống định vị, hệ thống kết nối WiFi, điều khiển bằng giọng nói và cập nhật phần mềm qua WiFi. Trang bị an toàn của Ora Good Cat 2023 vẫn bao gồm 6 túi khí, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ ôm cua thông minh, kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường Giữ xe ở giữa làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chuyển làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo nguy cơ va chạm từ phía sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ phanh khi lùi, camera 360 độ và cảm biến khoảng cách hỗ trợ đỗ xe trước/sau. Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu ôtô Trung Quốc này tiếp tục là mô-tơ điện có công suất tối đa 143 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm. Tùy theo phiên bản, xe sẽ dùng pin lithium-ion photphat (LFP) với dung lượng 47,8 kWh hoặc pin lithium Ternary 63,1 kWh. 2 loại pin này mang đến quãng đường di chuyển sau khi sạc lần lượt là 401 km và 501 km theo chu trình thử nghiệm NEDC. Trong năm 2024, Ora Good Cat sẽ được lắp ráp tại nhà máy của Great Wall Motor ở Thái Lan. Mẫu ô tô điện này sẽ được xuất khẩu sang các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á. Do đó, rất có thể Ora Good Cat sẽ bán tại Việt Nam trong tương lai vì hãng mẹ Great Wall Motor đã có kế hoạch ra mắt nước ta. Video: Chi tiết Ora Good Cat chạy điện "nhái" Porsche.

