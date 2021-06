"Ông vua địa hình" Mercedes-AMG G63 Hofele hơn 13 tỷ tại Việt Nam

Mercedes-AMG G63 đời mới (từ 2019) là một mẫu xe rất thành công trên thế giới. Ngay tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này cũng đang trở thành một thứ "phụ kiện" đắt tiền, thể hiện đẳng cấp và không thể thiếu của tầng lớp đại gia hay các Celeb trong Showbiz. Chính vì sự phổ biến và được ưa chuộng như vậy, số lượng Mercedes-AMG G63 hạng sang trong nước hiện nay đang ngày một gia tăng. Để tạo nét cá tính riêng, không ít tay chơi đã tinh chỉnh lại chiếc xe của mình bằng những gói độ khác nhau, góp phần mang tới màu sắc riêng cho bản thân cũng như chiếc xe. Chiếc Mercedes-AMG G63 trong bài viết là một ví dụ minh hoạ cho điều đó. Cụ thể, chiếc Mercedes-AMG G63 trong bài được chủ nhân trang bị thêm gói độ Hofele với phong cách việt dã, bụi bặm và mang chất off-road hơn. Những thay đổi có thể kể tới của bản độ này gồm bổ sung tấm cản va phía trước đầu xe, thêm tấm ốp hộc bánh xe trước/sau và logo mới thay thế cho logo Ngôi sao ba cánh thường thấy... Các chi tiết này đều được sơn một màu đen nhằm tạo điểm nhấn. Chưa hết, chiếc Mercedes-AMG G63 này còn được chủ nhân phủ lên "bộ cánh" màu xanh dương nhạt khá đặc biệt. Nếu nhìn thoáng qua, màu sơn này khá giống với sắc xanh China Blue của chiếc G63 do doanh nhân Nguyễn Quốc Cường sở hữu. Điểm dễ nhận biết nhất của G63 phiên bản mới so với ‘’người tiền nhiệm’’ là phần đèn pha được tái thiết kế, sử dụng công nghệ LED cùng thanh cản va trước được tinh chỉnh, hốc gió thể thao hơn và lưới tản nhiệt sửa đổi. Bên cạnh đó, Mercedes-AMG G63 Hofele mới còn nổi bật với ngoại hình to lớn và rất hầm hồ kết hợp cùng những đường gấp khoẻ khoắn đặc trưng của dòng G-Class. Bên trong khoang nội thất của G63 AMG là sự kết hợp giữa thiết kế cổ điển cứng cáp pha trộn với công nghệ của tương lai. Với 2 màn hình lớn được thiết kế kéo dài giống với E-Class và S-Class. Cửa gió điều hoà được mô phỏng với thiết kế của tua-bin máy bay chiến đấu. Vô lăng 4 chấu kim loại mạ crome, bọc da cao cấp. Màn hình hiển thị thông tin dạng số hoá cho chất luợng hiển thị tối ưu. Trên đỉnh vô lăng có vạch đỏ để nhận biết đây là mẫu xe hiệu suất cao. Logo AMG gắn ở dưới vô lăng. Về trang bị động cơ, Mercedes-AMG G63 sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép, cho công suất 577 mã lực và mô-men xoắn 850Nm, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp. G63 AMG có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 4,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 220km/h. Mức giá xe Mercedes-AMG G63 Hofele mới tại Việt Nam khoảng hơn 13 tỷ đồng. Video: Cận cảnh "ông vua địa hình" Mercedes-AMG G63 Hofele mới.

