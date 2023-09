"Ông cụ" Rolls-Royce Phantom hơn 90 tuổi mạnh gấp 4 lần nhờ động cơ điện

Chuyển đổi động cơ điện hứa hẹn cung ấp năng lượng sạch, có tính hiệu quả và cũng vô tình loại bỏ nét cổ điển của thú vui sưu tầm . Các thành viên của dự án Electrogenic đang nỗ lực ngăn chặn điều này. Electrogenic đã giới thiệu dự án Rolls-Royce Phantom II 1929 mới nhất được chuyển đổi sang động cơ điện. Chiếc Rolls-Royce Phantom II đã 94 năm tuổi sản xuất năm 1929 này là một trong 1.681 xe được sản xuất. Xe do HJ Mulliner & Co. thiết kế và trang bị khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng có dung tích 7,7 lít. Khối động cơ khổng lồ đã được tháo ra khỏi xe nhưng không bị bỏ đi vì đây là bộ chuyển đổi điện hoàn hảo có thể đảo ngược, thay vào đó là bộ pin 93 kWh. Nhóm đã quét 3D chiếc xe và dùng công cụ thiết kế CAD tìm ra vị trí tốt nhất, ít ảnh hưởng đến pin và họ đã phát hiện vị trí từng đặt khối động cơ lớn.Rolls-Royce Phantom II 1929 chạy điện có công suất 201 mã lực (150 kW), sức mạnh này tăng gấp 4 lần so với động cơ nguyên bản có công suất chỉ 50 mã lực (37 kW). Hệ số cản của thân xe lên đến 1 Cd nhưng chiếc xe vẫn có thể di chuyển 241 km (150 dặm) khi pin đầy. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn và cho rằng Electrogenic chỉ hoán đổi động cơ và thay đổi bộ pin, giấu động cơ ở phía sau đều là sai lầm. Steve Drummond - giám đốc của công ty, gọi dự án này là "chuyển đổi xe cổ điển phức tạp nhất" mà Electrogenic từng thực hiện cho đến nay. Đầu tiên, bạn không thể tăng gấp 4 lần sức mạnh của chiếc xe cổ điển và giữ nguyên bộ phanh dây cáp. Vì vậy, Electrogenic phải khéo léo bổ sung thêm bàn đạp và lắp đặt hệ thống thủy lực giữa nó và bộ cáp. Ngoài ra, nó còn có hệ thống phanh tái sinh, tái tạo sức mạnh động cơ. Nhóm nghiên cứu Electrogenic sẽ duy trì hệ thống bôi trơn khung gầm đặc trưng của Phantom II. Để giữ khả năng truyền động mượt mà của Rolls-Royce, phải định tuyến lại hệ thống và có thể đảo ngược nếu chủ sở hữu muốn đưa chiếc xe trở lại thông số kỹ thuật ban đầu. Đồng hồ đo nhiên liệu được thay thế bằng đèn LED để đo trạng thái sạc và đồng hồ đo nhiệt độ dầu hiển thị nhiệt độ của động cơ điện. Ngoài ra, Rolls-Royce còn có hệ thống âm thanh hiện đại. Bên cạnh việc cẩn thận không cắt hoặc hàn bất cứ thứ gì trong quá trình thay thế động cơ là điều quan trọng đối với Electrogenic nhằm duy trì một số đặc tính nguyên bản của chiếc xe. Chủ xe có thể không cần ly hợp kép nữa nhưng hệ truyền động đã được tinh chỉnh kỹ lưỡng để không quá hiện đại. Rolls-Royce Phantom II chạy điện này đã ra mắt công chúng tại Salon Privé ở Cung điện Blenheim, Vương quốc Anh vào cuối tháng 8/2023. Video: Xem chi tiết Rolls-Royce Phantom II Continental FHC 1929.

