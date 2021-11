Ông chủ massage Cần Thơ rao bán Chevrolet Corvette C8 "hàng độc"

Mức giá giao dịch không được tiết lộ, nhưng ông chủ công ty nhập khẩu cho biết khả năng lái của Chevrolet Corvette C8 hàng hiếm tại Việt Nam này không thua kém gì siêu xe. Đây là chiếc Corvette C8 độc nhất vô nhị tại dải đất hình chữ S từ một người đam mê xe ở Cần Thơ. Như vậy, sau hơn một năm mua chiếc Chevrolet Corvette C8 mui trần về trải nghiệm, ông chủ của massage có tiếng ở Cần Thơ đã bán Chevrolet Corvette C8 độc nhất Việt Nam nhưng chưa rõ sắp tới có tậu "quái vật" nào về garage hay không. Dù dòng xe thể thao mui trần Chevrolet Corvette C7 nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người chơi xe trong nước có hơn 15 chiếc được mang về dải đất hình chữ S với nhiều biến thể khác nhau, đến thế hệ thứ 8 này, chỉ mới có độc nhất một chiếc Chevrolet Corvette C8 xuất hiện do đơn đặt hàng của đại gia Cần Thơ Tương tự phiên bản cũ, xe thể thao mui trần Chevrolet Corvette C8 có thiết kế mui cứng tháo lắp bằng tay được đánh giá khá bất tiện. Ấn tượng trên dòng xe này chính là việc bản mui trần lần đầu tiên sử dụng mui xếp cứng hoạt động bằng điện, chỉ thông qua 1 nút bấm giúp người lái sử dụng mui khá nhàn so với bản có mặt tại dải đất hình chữ S. Dù chỉ là bản tiêu chuẩn nhưng trang bị trên mẫu xe Chevrolet Corvette C8 Stingray 2LT mới được một người yêu xe ở Cần Thơ bán lại cũng rất "xịn sò".Giá xe Chevrolet Corvette C8 ở Việt Nam không được tiết lộ, chỉ biết rằng, tại thị trường Nhật Bản, chiếc xe thể thao mui trần Chevrolet Corvette thế hệ thứ 8 có giá từ 11,8 triệu yên hay 108.000 đô la, tương đương với 2,5 tỷ đồng cho phiên bản 2LT. Corvette thế hệ thứ 8 cũng là mẫu xe "cò vẹt" đầu tiên trong lịch sử của hãng xe Chevrolet có trang bị động cơ đặt giữa. Trái tim này là khối động cơ V8, hút khí tự nhiên LT2, dung tích 6.2 lít, có khả năng sản sinh công suất tối đa 490 mã lực và đạt mô-men xoắn cực đại lên đến 630 Nm. Đi cùng động cơ này trên Chevrolet Corvette thế hệ thứ 8 độc nhất Việt Nam chính là hộp số ly hợp kép 8 cấp do Tremec thiết kế và truyền sức mạnh đến 2 bánh sau. Chevrolet Corvette C8 Stingray 2LT có thể bức tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong chưa đầy 3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 300 km/h. Video: Chevrolet Corvette C8 2020 đầu tiên tại Việt Nam có gì đặc biệt?

