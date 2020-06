Novitec giúp Rolls-Royce Cullinan sang chảnh và mạnh mẽ hơn

Nếu như Phantom được xem là chiếc sedan sang trọng bậc nhất thế giới thì Cullinan thường được xem là đại diện trong phân khúc SUV. Trong số 10 người mua, luôn có những người muốn nhiều hơn những gì nhà sản xuất có thể cung cấp trên một chiếc Cullinan. Đó là lý do vì sao những hãng độ như Novitec luôn muốn chinh phục bộ phận khách hàng này, hay nói cách khách chính là chinh phục SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan. Bản độ Rolls-Royce Cullinan được bộ phận Spofec của hãng độ Novitec trực tiếp thi công. Spofec gần như đã thay đổi hoàn toàn mẫu xe SUV Anh Quốc, đem đến cho nó một giao diện hầm hố hơn cũng như sức mạnh vượt trội hơn. Spofec gọi bản độ này là Overdose. Ngoại hình của Overdose trở nên hung hăng hơn nhờ vào gói trang bị body thân rộng. Tuy việc lắp thêm bộ bodykit trên có thể gặp chút khó khăn với một chiếc xe trang bị cửa sau kiểu “tự sát” nhưng Spofec đã xoay sở thành công. Nhờ đó chiều dài xe đã được thêm 12cm. Bộ bodykit cũng khiến gầm xe hạ sát xuống đất hơn. Điều này không quá nghiêm trọng vì cũng chẳng ai muốn mang chiếc này đi offroad cả. Mặc dù bản thân Cullinan đã được trang bị hệ thống treo khí nén để điều chỉnh chiều cao xe, chúng ta vẫn phải công nhận chiếc SUV trông táo bạo hơn khi nằm sát đất. Cảm thấy chưa đủ, hãng độ Đức trang bị thêm cánh lướt gió ở cửa cốp sau, bổ sung cho cánh gió tiêu chuẩn trên nóc. Liếc mắt xuống dưới một chút, bộ ống xả nguyên bản vẫn được giữ nguyên kết hợp với bộ khuếch tán do Spofec cung cấp. Hệ thống ống xả được tinh chỉnh lại để mang đến âm thanh vang và uy lực hơn, phù hợp với khối động cơ V12 được nâng cấp. Động cơ V12 6.75L tăng áp kép trên Cullinan được nâng cấp để sinh công suất 675 mã lực (hơn 75 mã lực) và momen xoắn cực đại 1010 Nm (hơn 110 Nm), mạnh hơn cả phiên bản Cullinan Black Badge. Nhờ đó chiếc xe sang Anh Quốc có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 4,9 giây. Hãng độ Đức cho biết một bộ giới hạn tốc độ tối đa được lập trình để khởi động ở tốc độ 250km / giờ nhằm đảm bảo khả năng vận hành và sự an toàn do trọng lượng của xe. Bản độ Cullinan từ Novitec đã được kiểm chứng ở tốc độ 220km/h trên đường Cao tốc Liên bang. Và nhờ vào hơn 100kg vật liệu cách âm tiêu chuẩn trên xe, âm thanh mới của ống xả không mấy ảnh hưởng đến người ngồi bên trong. Video: Xem Rolls-Royce Cullinan từ hãng độ Novitec.

