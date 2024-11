Nissan Z 2025 ra mắt - đại gia có tiền phải bốc thăm mua xe

Nissan Z 2025 mới đã chính thức ra mắt tại quê nhà Nhật Bản, mang đến một chút phong cách cho dòng sản phẩm của mình với bảng màu được làm mới và tính năng an toàn mới, chức năng gọi SOS hiện là tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản, hỗ trợ các dịch vụ khẩn cấp xác định vị trí xe trong trường hợp xảy ra tai nạn. Mặc dù bản cập nhật của mẫu xe thể thao Nissan Z 2025 có thể không quá nhiều điểm mới, nhưng sự trở lại của Nissan Z 2025 bản Midnight Purple—một sắc thái phổ biến của GT-R—đã chiếm hết sự chú ý. Bảng màu được cập nhật hiện bao gồm 11 sắc thái, với những bổ sung mới bao gồm Wangan Blue, Vibrant Red/Super Black, Brilliant White Pearl/Super Black và tất nhiên là Midnight Purple đã đề cập ở trên. Midnight Purple mới này được chia sẻ với Skyline sedan, Ariya EV, Note Aura và R35 GT-R sắp ra mắt. Những người theo chủ nghĩa thuần túy có thể cho rằng nó không hoàn toàn tái hiện được sự huyền bí của Midnight Purple II của Nissan R34 GT-R, nhưng việc đưa nó vào vẫn mang lại cảm giác như một sự tôn trọng đối với di sản của Nissan. Đối với những ai theo đuổi sự hoài niệm, màu cam 432 của năm ngoái vẫn có sẵn. Người mua cũng có thể lựa chọn phiên bản tùy chỉnh, mang đến vẻ ngoài thể thao hơn nhờ lưới tản nhiệt chia đôi, cánh gió sau bằng carbon, bánh xe hợp kim 19 inch, decal theo phong cách xe đua và huy hiệu độc quyền Nâng cấp nội thất chỉ giới hạn ở chức năng gọi SOS mới. Chỉ cần chạm vào một nút, tài xế có thể nói chuyện với tổng đài viên trong trường hợp khẩn cấp. Chức năng này cũng tự động được kích hoạt khi túi khí được triển khai, chia sẻ vị trí của xe với các dịch vụ khẩn cấp. Về mặt cơ học, Nissan Fairlady Z 2025 vẫn giữ nguyên. Động cơ V6, dung tích 3.0 lít, tăng áp kép tiếp tục sản sinh công suất 400 mã lực ở phiên bản tiêu chuẩn, trong khi biến thể Nismo mạnh hơn một chút với công suất 414 mã lực. Các tùy chọn hộp số vẫn không thay đổi, với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 9 cấp có sẵn cho phiên bản tiêu chuẩn, mặc dù Nismo vẫn trung thành với hộp số tự động, khiến những người theo chủ nghĩa thuần túy về lái xe rất thất vọng.Giá xe Nissan Fairlady Z 2025 bắt đầu từ ¥5.497.800 (36.000 đô la), trong khi biến thể Nismo có giá cao hơn là ¥9.302.700 (61.100 đô la). So với năm ngoái, giá đã tăng ¥99.000 (650 đô la) cho mẫu cơ sở và ¥102.700 (670 đô la) cho Nismo. Đơn đặt hàng Fairlady Z tại Nhật Bản đã tạm thời bị đình chỉ, nhưng sẽ được tiếp tục vào cuối tháng 11. Các xe đầu tiên của MY 2025 dự kiến sẽ đến tay các đại lý Nhật Bản vào tháng 2, nhưng có một điều đáng lưu ý. Sản lượng sẽ giới hạn ở 4.100 chiếc, bao gồm 3.100 chiếc Fairlady Z tiêu chuẩn, 500 chiếc Nismo và 500 xe demo và xe chạy thử khác. Do số lượng có hạn, những người mua tiềm năng sẽ phải tham gia xổ số thông qua đại lý địa phương của họ. Video: Giới thiệu Nissan Z 2025 bản Midnight Purple.

