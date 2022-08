Nissan Teana 2023 chính thức trình làng, làm "nóng gáy" Toyota Camry

Sau 4 tháng kể từ khi rò rỉ hình ảnh trong nhà máy, Nissan Teana 2023 mới chính thức trình làng ở thị trường Trung Quốc. Đây chính là phiên bản dành cho thị trường tỷ dân của Nissan Altima 2023 đã ra mắt thị trường Mỹ trước đó không lâu. So với Altima mới, Nissan Teana 2023 ở Trung Quốc sở hữu thiết kế ngoại thất khác biệt, nhất là khu vực đầu xe. Tại đây, mẫu sedan hạng D này được trang bị lưới tản nhiệt V-Motion mới với kích thước lớn hơn và đi kèm những nan mạ crôm nằm ngang. Ngay cả khu vực trang trí hai bên lưới tản nhiệt cũng có những nẹp mạ crôm tương tự. Thiết kế này khiến phần đầu xe của Nissan Teana 2023 trông như rộng hơn và bề thế hơn. Nằm giữa lưới tản nhiệt là logo mới của thương hiệu Nissan. Một điểm mới nữa trên đầu xe của mẫu sedan hạng trung này là cản trước với khe gió màu đen nằm dọc ở hai góc. Trước đây, vị trí này thuộc về hốc đèn sương mù trước của xe. Chưa hết, cản trước còn tích hợp hốc gió trung tâm hẹp và nẹp mạ crôm mới. Vì là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên Nissan Teana 2023 không thay đổi nhiều ở thiết kế sườn xe, trừ vành la-zăng. Trong khi đó, ở phía sau, mẫu sedan hạng D này có thêm tạo hình mới bên trong cụm đèn hậu LED nên trông thời trang hơn. Đồng thời, logo "Altima" cũng được đổi vị trí, từ góc bên phải lên giữa 2 đèn hậu. Cuối cùng là sự xuất hiện của 4 đầu ống xả giả mới, tạo cảm giác thể thao hơn cho xe. Tương tự phiên bản cũ, Nissan Teana 2023 tại thị trường Trung Quốc cũng sở hữu chiều dài 4.906 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.447 mm và chiều dài cở sở 2.825 mm. Kích thước này mang đến không gian nội thất khá rộng rãi cho xe. Bước vào bên trong mẫu xe này, người dùng sẽ thấy không gian nội thất bọc da màu nâu đồng nhất. Thêm vào đó mặt táp-lô và cửa gió điều hòa đều được trang trí bằng viền màu bạc làm điểm nhấn. Ngoài ra, mẫu sedan hạng D này còn được trang bị vô lăng vát đáy thể thao, màn hình thông tin giải trí cỡ lớn, khoảng 12,3 inch, nằm độc lập trên mặt táp-lô, sạc điện thoại thông minh không dây, điều hòa tự động và cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau. "Trái tim" của Nissan Teana 2023 ở thị trường Trung Quốc là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L do hãng Dongfeng sản xuất. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 179 kW (khoảng 240 mã lực). Động cơ dự kiến vẫn kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT như cũ. Hiện giá xe Nissan Teana 2023 ở thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Xe sẽ tiếp tục cạnh tranh với những đối thủ như Honda Accord và Toyota Camry. Video: Xem quá trình kiếm tra độ an toàn Nissan Altima 2023.

