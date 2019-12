Nissan Sentra 2020 thế hệ mới từ 442 triệu đồng tại Mỹ

Theo Nissan Motor Mỹ, mẫu xe Nissan Sentra 2020 sẽ được phân phối với 3 phiên bản là Sentra S, Sentra SV, Sentra SR. Giá bán của Sentra đời 2020 cao hơn bản cũ khoảng 1.100 USD. Tuy nhiên, xe vẫn có mức giá phải chăng hơn so với các đồng hương đến từ Nhật như Corolla và Civic. Giá xe Nissan Sentra 2020 cho các phiên bản bao gồm; Sentra S $19,090 (tương đương 442 triệu đồng), Sentra SV $20,270 (tương đương 470 triệu đồng), Sentra SR $21,430 (tương đương 497 triệu đồng). So với các đối thủ thuộc phân khúc sedan hạng C, Nissan Sentra 2020 nằm ở khoảng giữa. Xe cao giá hơn Kia Forte rất nhiều, cao hơn Hyundai Elantra một chút, nhưng giá lại thấp hơn Toyota Corolla và Honda Civic nhiều. Ở mọi phiên bản Sentra 2020, Nissan cung cấp động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.0 lít hút khí tự nhiên nhằm thay thế cho động cơ 1.8 lít cũ. Động cơ mới cho công suất 149 mã lực và mô-men xoắn cực đại 197Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp X-tronic. Đặc biệt, tại Mỹ gói trang bị an toàn Nissan Safety Shield 360 là sẽ tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản Sentra. Gói này bao gồm: phanh tự động khẩn cấp - phát hiện người đi bộ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường,… Các phiên bản chủ yếu khác nhau ở yếu tố thẩm mỹ và một số tiện ích nội thất. Ví dụ như mâm bản S chỉ có 16 inch, nhưng nếu thích mâm lớn hơn 17 inch thì phải lên bản SV có giá từ 20.270 USD. Bản Sentra SR thể thao hơn nhưng cũng đắt hơn. Cả 2 bản SV và SR đều có tùy chọn gói trang bị Premium (2.460 USD) gồm: đèn pha LED, da may chần, ghế tài xế chỉnh điện, cửa sổ trời, vô lăng có sưởi. Gói Premium trên bản SR (thêm 2.170 USD) còn có thêm một số tùy chọn như: dàn âm thanh Bose 8 loa, camera 360 độ, kính chống chói, cửa sổ chống chói. Ngoài ra, còn có nhiều tùy chọn sơn với giá từ 250-595 USD. Về thiết kế, Nissan Sentra mới sở hữu phong cách thiết kế nam tính và sắc sảo hơn trước. Ở phần đầu xe, mặt ca-lăng nổi bật tạo hình chữ V theo ngôn ngữ thiết kế ‘’V-Motions’’ đặc trưng mà Nissan đang theo đuổi, cụm lưới tản nhiệt cho cảm giác to lớn hơn. Đèn pha và đèn hậu LED được tái thiết kế. Ở phiên bản cao cấp ‘’SR’’, toàn bộ nóc xe được sơn màu đen đối lập với màu sơn xe, trang bị cánh lướt gió phía sau, bộ mâm 18 inch 5 chấu kép bên cạnh nhiều chi tiết màu tối ở ngoại thất. Nhìn chung, ngôn ngữ và kiểu dáng tổng thể của Sentra mới ảnh hưởng rất nhiều từ thiết kế của ‘’người anh em’’ Nissan Altima (phân khúc D) hay Maxima (sedan full-size). Tại Mỹ, Nissan Sentra 2020 có tổng cộng 08 lựa chọn màu sơn ngoại thất. Sentra 2020 được thiết kế nội thất tiện dụng và tập trung vào người lái hơn. Hãng xe Nhật Bản đã nâng cấp nhiều chi tiết nhỏ bên trong cabin, đồng thời sử dụng vật liệu tốt hơn, thậm chí còn có tùy chọn trang trí bằng da và mang công nghệ ghế Zero Gravity (ghế không trọng lực) đặc trưng của Nissan. Ngay chính giữa bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 7,0 inch, màn hình hỗ trợ lái kỹ thuật số 4.2 inch sẽ là tiêu chuẩn trên Sentra 2020. Video: Chi tiết sedan hạng C - Nissan Sentra 2020.

