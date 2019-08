Nissan Navara mới từ 625 triệu đồng, sắp ra mắt Việt Nam

Theo thông tin từ các đại lý kinh doanh Nissan tại Việt Nam, sắp tới, danh mục sản phẩm dòng xe bán tải Nissan Navara sẽ được bổ sung thêm phiên bản mới. Cụ thể, website chính thức của Nissan Việt Nam cũng đã hiển thị các hình ảnh đầu tiên với dòng chữ "New Navara A-IVI". Các nguồn tin cho biết, mẫu xe Nissan Navara A-IVI là phiên bản nâng cấp của dòng Nissan Navara (NP300) được giới thiệu hồi năm 2016, phiên bản A-IVI sẽ được bán với ba phiên bản gồm: Nissan Navara EL A-IVI (7AT, 4×2), Nissan Navara SL A-IVI (6MT, 4×4) và Nissan Navara VL A-IVI (7AT, 4×4). So với phiên bản hiện hành, các trang bị được bổ sung trên Nissan Navara A-IVI sẽ có thêm nhiều tính năng hiện đại hơn, ngoại hình của xe cũng được trang bị đầy đủ hơn so với phiên bản đang bán ra thị trường. Bên trong cabin của cả 3 phiên bản Nissan Navara A-IVI sẽ có thêm camera lùi trang bị tiêu chuẩn hiển thị qua màn hình 8 inch mới, với giao diện phần mềm tiên tiến, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay. Đây là tính năng quan trọng nhưng không hiện diện sẵn trên Navara EL các đời trước, bởi bản này không được trang bị màn hình AVN tích hợp bản đồ Việt Map, hỗ trợ kết nối Bluetooth như bản VL cao cấp. Hệ thống giải trí ở Navara EL tiêu chuẩn trước đây chỉ là loại cơ bản với màn hình đơn sắc, nên lúc đó hình ảnh từ camera lùi chỉ thấy được qua một màn hình phụ gắn thêm. Ngoài ra phiên bản cao cấp Navara VL mới này còn được trang bị thêm tính năng camera quan sát xung quanh và 07 túi khí an toàn. Nissan Navara được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 2.5L sản sinh công suất dao động từ 161-188 mã lực tại 3600 vòng/phút và momen xoắn cực đại 403-450Nm tại 2000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 7 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Hiện tại, giá xe Nissan Navara đang được phân phối tại thị trường Việt Nam bán lẻ niêm yết chính hãng từ 625 đến 815 triệu đồng. Phiên bản mới A-IVI của xe bán tải Nissan Navara dự kiến có giá không đổi. Video: Đánh giá xe Nissan Navara EL 649 triệu tại Việt Nam.

