Nissan Navara 2022 từ 397 triệu đồng, chào hàng tại Đông Nam Á

Vào hồi tháng 11/2020, hãng Nissan đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe bán tải Navara ở thị trường Thái Lan. Sau hơn 1 năm, Nissan Navara 2022 mới tiếp tục ra mắt thị trường này với một số thay đổi đáng kể. Tương tự phiên bản cũ, Nissan Navara 2022 tại Thái Lan vẫn có 3 cấu hình thân xe là Single Cab, King Cab và Double Cab. Đặc biệt, mẫu xe bán tải này còn được bổ sung phiên bản Black Edition mới. Thuộc cấu hình Double Cab, Nissan Navara 2022 phiên bản Black Edition mang trên mình thiết kế nội - ngoại thất thể thao. Theo đó, xe được trang bị những chi tiết ngoại thất màu đen như lưới tản nhiệt, cản trước, ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa bên sườn, tay nắm cửa trên thùng sau và ốp cua lốp. Bên cạnh đó là ăng-ten hình vây cá trên nóc, đề-can trang trí màu đen xung quanh xe và bộ vành hợp kim 18 inch mới. Bước vào bên trong Nissan Navara 2022 phiên bản Black Edition, người lái sẽ thấy khoang nội thất "tông xuyệt tông" với ngoại thất. Tương tự ngoại thất, nội thất cũng có những chi tiết màu đen như cửa gió điều hòa, tay nắm cửa, hộc đựng cốc, bệ cần số, bệ tì tay trên cửa và ốp mặt cửa. Ngoài phiên bản Black Edition mới, Nissan Navara 2022 tại thị trường Thái Lan còn được nâng cấp mạnh về mặt trang bị an toàn. Cụ thể, phần lớn các phiên bản thuộc cấu hình King Cab và Double Cab đều được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động 360° Safety Shield. Gói công nghệ này bao gồm những tính năng an toàn như cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, ngăn va chạm vì điểm mù, phát hiện vật cản khi lùi và đèn chiếu xa tự động bật/tắt. Chưa hết, 2 phiên bản PRO-4X và PRO-2X mang cấu hình Double Cab còn có thêm ghế lái chỉnh điện 8 hướng, bọc bằng chất liệu da Quole Modure cao cấp. Chất liệu da này không tích tụ nhiệt nên hứa hẹn sẽ mang đến cảm giác thoải mái hơn cho người lái trên hành trình dài. Đáng tiếc là động cơ của Nissan Navara 2022 tại thị trường Thái Lan không có gì thay đổi. Xe vẫn dùng động cơ diesel 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 2.3L với 2 phiên bản khác nhau. Đầu tiên là phiên bản tăng áp đơn, sản sinh công suất tối đa 163 mã lực tại tua máy 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 403 Nm tại tua máy từ 1.500 - 2.500 vòng/phút. Phiên bản này kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp. Trong khi đó, phiên bản tăng áp kép của động cơ kể trên tạo ra công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Phiên bản này đồng hành với hộp số tự động 7 cấp. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Nissan Navara 2022 dao động từ 595.000 - 1.030.000 Baht (khoảng 397 - 688 triệu đồng). Trong khi đó, tại Việt Nam, mẫu xe bán tải này hiện có giá dao động từ 748 - 945 triệu đồng. Video: CHi tiết bán tải Nissan Titan Warrior 2023.

