Nissan Livina 2023 - MPV giá rẻ từ 426 triệu đồng tại Đông Nam Á

Vào hôm 7/9 vừa qua, hãng Nissan đã chính thức quay trở lại phân khúc MPV tại thị trường Philippines khi giới thiệu mẫu xe Livina. Nissan Livina 2023 mới chính là mẫu MPV được phát triển dựa trên Mitsubishi Xpander và đã lần đầu tiên trình làng vào năm 2019 ở thị trường Indonesia. Tuy nhiên, khác với "anh em song sinh" Mitsubishi Xpander, kể từ khi ra mắt đến nay, Nissan Livina không hề được nâng cấp. Do đó, mẫu xe này sở hữu nhiều chi tiết thiết kế giống với Mitsubishi Xpander cũ thay vì phiên bản 2022 mới nhất. So với phiên bản đã ra mắt từ cách đây 3 năm, mẫu xe MPV Nissan Livina 2023 không có gì thay đổi về thiết kế. Xe vẫn mang trên mình lưới tản nhiệt V-Motion đặc trưng của thương hiệu Nissan với viền mạ crôm dày dặn bao quanh. Viền mạ crôm này nối liền với dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh. Trong khi đó, đèn pha Halogen của xe được đặt bên dưới, ở hai góc cản trước. Ngoài ra, đèn sương mù trước,tạo thành thiết kế 3 tầng giống Mitsubishi Xpander cũ. Thiết kế bên sườn của Nissan Livina 2023 gần như giống hệt Xpander, trừ la-zăng. Bản thấp của xe sẽ được trang bị vành có đường kính chỉ 15 inch. Trong khi đó, bản cao cấp hơn dùng vành 16 inch. Phía sau xe được trang bị cụm đèn hậu hình chữ "L", ôm lấy kính chắn gió. Thêm vào đó là cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và 2 bộ khuếch tán gió giả màu bạc dưới cản sau. So với Mitsubishi Xpander, Nissan Livina 2023 ngắn hơn 85 mm và thấp hơn 35 - 55 mm, tùy phiên bản. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.510 mm, chiều rộng 1.750 mm, chiều cao 1.695 mm và chiều dài cơ sở 2.775 mm. Trong khi đó, chiều cao gầm của xe đạt mức 200 - 205 mm, thấp hơn Mitsubishi Xpander 2022. Bên trong mẫu xe MPV Nissan Livina 2023 thế hệ mới sẽ là không gian nội thất giống Mitsubishi Xpander đời cũ nên trông khá lạc hậu so với người anh em song sinh của mình. Tại thị trường Philippines mẫu MPV này được trang bị vô lăng 3 chấu, chỉ tích hợp một vài nút bấm, màn hình đa thông tin dạng LCD có màu bên trong bảng đồng hồ, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, Bluetooth và USB... Ngoài ra, xe còn có nội thất bọc nỉ màu nâu hoặc be ở bản thấp, nội thất bọc da ở bản cao cấp nhất, hệ thống điều hòa chỉnh cơ, hệ thống âm thanh 6 loa, ổ điện 12V và các cổng USB để sạc thiết bị di động. "Trái tim" của Nissan Livina 2023 ở thị trường Philippines là động cơ giống hệt Mitsubishi Xpander. Cụ thể, đây là động cơ xăng MIVEC 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cuối cùng là những trang bị an toàn khác cơ bản với 2 túi khí trước và hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiêu chuẩn. Chỉ các bản cao cấp mới có hệ thống kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến đỗ xe. Tại thị trường Philippines, giá xe Nissan Livina 2023 tương ứng cho 4 phiên bản dao động từ 1,029 - 1,209 triệu Peso (khoảng 426 - 500 triệu đồng). Xe có 5 màu sơn là trắng Diamond Pearl White, xám Moonstone Gray, đen Onyx Black, bạc Platinum Silver và đỏ Royal Ruby Red. Là mẫu xe 3 hàng ghế rẻ nhất của thương hiệu Nissan ở thị trường Philippines, Livina hứa hẹn sẽ trở thành bạn đồng hành hoàn hảo cho những gia đình đông thành viên hoặc giới trẻ. Vào năm 2019, Nissan Livina cũng từng được đồn sẽ bán tại Việt Nam tuy nhiên, mãi đến nay, tin đồn này vẫn chưa trở thành sự thật. Video: Giới thiệu Nissan Livina 2023 nâng cấp tại Philppines.

