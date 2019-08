MPV giá rẻ Nissan Livina mới khoảng 739 triệu tại Việt Nam?

Sau sự xuất hiện của Toyota Avanza 2019, mới đây phân khúc MPV cỡ nhỏ lại thêm phần sôi nổi với thông tin về việc Nissan Livina giá rẻ mới - người “anh em sinh đôi” của Mitsubishi Xpander - sẽ sớm về Việt Nam. Hiện Nissan Việt Nam vẫn khá kín tiếng về thời điểm ra mắt của mẫu xe này nhưng mới đây, bản hợp đồng đặt cọc mua Livina trị giá 10 triệu đồng giữa đại lý và một khách hàng tại khu vực miền Nam đã được tung lên mạng xã hội. Đáng chú ý, nội dung bản hợp đồng ghi rõ thời gian bàn giao xe dự kiến là vào khoảng tháng 2/2020. Như vậy, theo dự đoán, mẫu MPV giá rẻ này có thể phải đến tháng 10 hoặc muộn hơn là cuối năm nay mới được ra mắt và hiện đang được Nissan Việt Nam gấp rút hoàn tất các thủ tục thông quan. Mẫu xe này nhiều khả năng cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia như các đối thủ khác cùng phân khúc. Ra mắt lần đầu tại triển lãm ở Indonesia vào tháng 2 đầu năm nay. Mẫu MPV Nissan Livina 2019 ngay lập tức thu hút sự quan tâm không chỉ của người dùng Indonesia mà còn có khách hàng Việt Nam nhờ thiết kế nội – ngoại thất và động cơ gần như giống hệt Mitsubishi Xpander, sản phẩm đang ăn khách nhất phân khúc tại nước ta. Việc Livina 2019 là "anh em song sinh" của Xpander không có gì khó hiểu khi Nissan hiện đang nắm trong tay số lượng lớn cổ phần của tập đoàn Mitsubishi. Ngoài ra, 2 thương hiệu này cũng nằm trong khối liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi. Nội thất bên trong xe cũng có nhiều điểm tương đồng với Mitsubishi Xpander. Tuy nhiên, Nissan Livina 2019 lại nổi bật hơn “người anh” của mình với những trang bị đáng chú ý như màn hình cảm ứng với kích thước 7 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto vốn không hề được trang bị cho Mitsubishi Xpander. Tất nhiên, Nissan Livina 2019 cũng có một chút khác biệt với người anh em của mình. Cụ thể, mẫu xe này sở hữu kích thước bao gồm chiều dài 4.510 mm, rộng 1.750 mm và cao 1.695 mm. So với Mitsubishi Xpander, Nissan Livina 2019 dài hơn và thấp hơn trong khi chiều rộng tương đương. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, Nissan đã đưa những trang bị tiêu chuẩn như 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử EBD lên Livina 2019. Tuy nhiên, chỉ bản cao cấp của mẫu xe này mới có hệ thống cân bằng điện tử VDC và camera lùi. Tại thị trường Indonesia, Livina 2019 được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 5 cấp và tự động 4 cấp. Nói cách khác, xe dùng động cơ và hộp số giống hệt Mitsubishi Xpander. Mẫu xe Nissan Livina 2019 mới tại Indonesia sẽ được chia thành 5 bản trang bị, bao gồm E MT, EL MT, EL AT, VE AT và VL AT. Giá xe Nissan Livina 2019 dao động từ 198,8 - 261,9 triệu Rupiah (khoảng 327 - 431 triệu đồng), ngang ngửa với Mitsubishi Xpander. Hiện tại, vẫn chưa rõ Nissan Livina 2019 về Việt Nam có những tính năng gì. Dự đoán, mẫu xe này sẽ sở hữu khá đầy đủ trang bị bởi theo bảng tính giá lệ phí trước bạ mới được Bộ Tài chính điều chỉnh cách đây không lâu, cái tên Nissan Livina 2019 xuất hiện với mức giá 739 triệu đồng. Video: Xem chi tiét MPV giá rẻ Nissan Livina 2019 mới.

