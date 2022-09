Nissan Kicks từ 650 triệu tại Việt Nam, "uống" 2,2 lít xăng/100km?

Vào khoảng cuối tháng 6, Nissan Kicks 2022 mới đã bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải Thanh Trì (Hà Nội). Đến nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã công bố mức tiêu thụ nhiên liệu của Nissan Kicks 2022 trên cổng thông tin chính thức. Điều này chứng tỏ xe đã hoàn thành các thủ tục đăng kiểm tại Việt Nam và ngày ra mắt sẽ không còn xa. Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm, Nissan Kicks 2022 tại Việt Nam sẽ có hai phiên bản là E và V. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Điểm đáng chú ý hơn cả là Nissan Kicks tại Việt Nam có mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị chỉ ở mức 2,2 lít/ 100 km. Trong khi đó, đối thủ “sừng sỏ” Toyota Corolla Cross phiên bản hybrid có mức tiêu tiêu thụ nhiên liệu là 3,7 lít/100 km hay như Honda HR-V là 8,7 lít/100km. Thông số của Nissan Kicks 2022 quả thực rất ấn tượng và nó sẽ là một lợi thế cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ B. Tuy nhiên ở đường ngoài đô thị, Nissan Kicks 2022 tốn nhiều nhiên liệu hơn, ghi nhận ở mức 6,1 lít/ 100 km, còn ở chu trình thử hỗn hợp là 4,6 lít/ 100 km. Nissan Kicks 2022 có thể đạt được số liệu hấp dẫn như trên là do mẫu SUV này dùng hệ truyền động e-Power đặc biệt của mình. Về bản chất, đây là hệ truyền động hybrid, sử dụng kết hợp động cơ xăng 3 xy-lanh 1.2L (công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 103Nm) và mô-tơ điện EM57 (công suất 129 mã lực và mô-men xoắn 260Nm). Pin 1,57 kWh nằm dưới hàng ghế trước. Khối động cơ này đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Từ khoảng đầu tháng 3 năm nay, xe đã được các đại lý nhận đặt cọc. Giá xe Nissan Kicks 2022 dự kiến từ 650 triệu đồng. Theo đó, xe sẽ nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 7 tùy chọn màu sắc, bao gồm: Xanh, Vàng, Cam, Đen, Trắng, Xám và Đỏ. Ở phiên bản mới nhất, Nissan Kicks sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.290 x 1.760 x 1.615mm. Trục cơ sở 2.615mm và khoảng sáng gầm 175mm. Hệ thống treo trước MacPherson và treo sau thanh xoắn. Về thiết kế, Nissan Kicks 2022 mang đến cái nhìn trẻ trung, năng động với kiểu phối hai tông màu, trong đó nóc xe sẽ là màu đen. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt "V-motion kép" kích thước lớn. Phiên bản cao cấp nhất được trang bị hệ thống đèn LED hoàn toàn. Ở phía sau, đèn hậu đã được thiết kế lại và cản sau cũng được tinh chỉnh, đem đến một cái nhìn khỏe khoắn hơn. Nhìn chung, diện mạo của Kicks mới trông thể thao và hiện đại hơn đáng kể. Các thay đổi đáng chú ý hơn nằm ở bên trong, xe sở hữu màn hình thông tin giải trí 7.0 inch theo tiêu chuẩn và tùy chọn 8.0 inch cho bản SV, SR. Cả hai màn hình này đều hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, Nissan Kicks 2022 còn có ba cổng USB tiện lợi, cổng USB-C trên bản SV/SR, và bộ công nghệ an toàn Nissan Safety Shield 360, bao gồm tính năng phanh tự động phía sau. Về an toàn, Nissan Kicks 2022 có một số tính năng đáng chú ý như: camera 360 độ, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, ga tự động thông minh, cảnh báo va chạm, cảnh báo tài xế mất tập trung, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và 6 túi khí. Tại thị trường Việt Nam, Nissan Kicks 2022 nằm ở phân khúc SUV cỡ B và cạnh tranh với đối thủ Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V... Dự đoán, mẫu xe này sẽ ra mắt vào khoảng cuối tháng 9 năm nay. Video: Nissan Kicks chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam có gì?

