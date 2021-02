Nissan Kicks 2021 từ 446 triệu đồng, tạo “sức ép” lên Hyundai Kona

Về diện mạo, Nissan Kicks 2021 mới được cập nhật với lưới tản nhiệt "V-motion kép" ở phía trước, trông lớn hơn đáng kể so với trước đây. Đèn pha LED hiện đã có sẵn cho Kicks 2021, riêng bản SR sẽ đạt tiêu chuẩn với đèn sương mù LED. Ở phía sau, đèn hậu đã được thiết kế lại và cản sau cũng được tinh chỉnh, đem đến một cái nhìn khỏe khoắn hơn. Nhìn chung, diện mạo của Nissan Kicks thế hệ mới trông thể thao và hiện đại hơn đáng kể. Các thay đổi đáng chú ý hơn nằm ở bên trong, xe sở hữu màn hình thông tin giải trí 7.0 inch theo tiêu chuẩn và tùy chọn 8.0 inch cho bản SV, SR. Cả hai màn hình này đều hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, Nissan Kicks 2021 còn có ba cổng USB tiện lợi, cổng USB-C trên bản SV / SR, và bộ công nghệ an toàn Nissan Safety Shield 360 dành cho mọi chiếc Kicks mới, bao gồm tính năng phanh tự động phía sau. Ngoài ra, Nissan Kicks 2021 còn có ba cổng USB tiện lợi, cổng USB-C trên bản SV / SR, và bộ công nghệ an toàn Nissan Safety Shield 360 dành cho mọi chiếc Kicks mới, bao gồm tính năng phanh tự động phía sau. Về truyền động, Nissan Kicks 2021 vẫn tiếp tục dùng động cơ 1.6L 4 xi-lanh cho công suất 122 mã lực và mô-men xoắn cực đại 154Nm, đi kèm hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Một nâng cấp đáng quan tâm là bản SV và SR hiện đều có hệ thống phanh đĩa ở cả bốn bánh. Theo công bố của Nissan, Kicks 2021 có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 7,59 / 6,53 / 7,13 lít / 100 km, tương ứng với đường thành phố, đường cao tốc và đường hỗn hợp. Giá xe Nissan Kicks 2021 bán ra khởi điểm từ 19.500 USD (khoảng 446,1 triệu đồng), tăng 430 USD (khoảng 9,8 triệu đồng) so với mẫu xe 2020. Video: Giới thiệu Nissan Kicks 2021 thế hệ mới.

