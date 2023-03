Nissan GT-R Nismo tiền tỷ đắt ngang siêu xe, đầu tiên về Việt Nam

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh một chiếc siêu xe đường phố Nissan GT-R tại Việt Nam, chiếc xe xuất hiện trước 1 công ty bán xe sang khá nổi tiếng ở tại Hà Nội, chuyện sẽ không có gì đáng bàn nếu đây là 1 chiếc xe tiêu chuẩn, giống như 1 số đại gia Việt đang sở hữu, mà thuộc bản hiệu suất cao mang tên gọi Nismo. Đây hiện cũng là chiếc xe Nissan GT-R Nismo đầu tiên về Việt Nam và nhiều khả năng sẽ khó có chiếc thứ 2 xuất hiện, lý do là giá xe Nissan GT-R Nismo tại thị trường nước ngoài đã là từ 215.000 USD (tương đương 5,1 tỷ đồng) đắt gấp đôi giá xe bản tiêu chuẩn. Chiếc Nissan GT-R Nismo đầu tiên tại Việt Nam này còn thuộc bản Nismo Special Edition với việc sản xuất giới hạn chỉ có đúng 300 chiếc. Xe chỉ bán ra thị trường 300 chiếc với 2 bản là tiêu chuẩn và tùy chọn gói đặc biệt với điểm nhấn là màu sơn mới độc quyền màu xám Nismo Stealth Gray đi kèm rất nhiều chi tiết carbon, viền đỏ chạy dọc xung quanh xe. Nissan từng chia sẻ là có đến 99% khách hàng chọn mua GT-R Nismo đều yêu cầu thêm gói Nismo Special Edition, điều này làm họ chi thêm 120 triệu đồng nhưng bù lại sở hữu 1 "chiến thần đường phố" đúng hiệu. Ngoài ra, có một nửa người mua chọn màu sơn xám Nismo Stealthy Gray cho ngoại thất, giống với chiếc siêu xe Nissan GT-R Nismo Special Edition đầu tiên về Việt Nam này. Điểm nhấn của Nissan GT-R Nismo so với bản tiêu chuẩn chính là việc ngoại hình xe được hãng Nissan thiết kế lại với điểm nhấn là đắp lên rất nhiều chi tiết ở ngoại thất bằng carbon như cản trước/sau, hốc gió vòm bánh xe, mui xe, nắp capô, cánh lướt gió phía trước và sau, vỏ gương hay cả ốp sườn thể thao bên hông... giúp xe giảm cân 30 kg so với Nissan GT-R Nismo đời trước. Nissan GT-R Nismo Special Edition cũng có một bộ bánh xe bằng nhôm mang ký hiệu RAYS 20 inch độc quyền mới, nhẹ hơn và cứng hơn trước. Các bánh xe được bao bọc bằng lốp Dunlop có rãnh rộng hơn nhằm tăng độ bám đường. Xe đi kèm phanh carbon Brembo có kích thước lên đến 410 mm ở bánh trước và bánh sau 390 mm. Chiếc siêu xe Nhật Bản - Nissan GT-R Nismo Special Edition mới này cũng được sửa đổi lại hệ thống treo so với bản cũ nhờ đó mà có sự ổn định và đáp ứng tốc độ cao tốt hơn. Ngoài ra, vô lăng cũng được cải thiện. Khá đáng tiếc là siêu xe đường phố Nissan GT-R Nismo Special Edition mới về nước vẫn sử dụng động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít, cho ra công suất tối đa 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 652 Nm như đời cũ. May mắn là họ đã làm cho hình dạng tuabin của động cơ được sửa đổi và cả hộp số ly hợp kép 6 tốc độ đi kèm với một phần mềm cập nhật mới đã mang đến việc chuyển số mượt mà hơn so với đời trước. Riêng với chế độ chạy R sẽ hung hăng hơn so với Nissan GT-R Nismo cũ và sau cùng là hệ thống ống xả titan sửa đổi mang đến những tiếng "gào thét" ấn tượng hơn so với phiên bản trước. Video: Giới thiệu chi tiết Nissan GT-R Nismo 2023.

