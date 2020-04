Nissan GT-R Nismo 2020 có gì mà giá tới hơn 4,6 tỷ đồng?

Những chiếc siêu xe Nissan GT-R sử dụng động cơ V6 mạnh mẽ đi cùng khả năng vận hành ấn tượng. Ngoài ra, điểm khiến chiếc xe này được lòng các dân chơi trên khắp thế giới là việc dễ độ với công suất sau quá trình này có thể lên đến hàng ngàn mã lực. Vào năm 2015, những chiếc Nissan GT-R Nismo được bán ra với danh hiệu “chiếc xe thương mại nhanh nhất Nurburgring” trước khi bị Porsche 918 qua mặt. Năm nay, Nissan sẽ ra mắt phiên bản kỷ niệm 50th thương hiệu này, cùng với đó là chiếc Nismo mới nhất, mạnh nhất và cũng là chiếc GT-R đắt nhất được hãng bán ra. Năm nay, giá xe Nissan GT-R Nismo 2020 mới sẽ bán ra 212.435 USD (tương đương hơn 4,6 tỷ đồng), tức ngang với Lamborghini Huracan, Audi R8 V10 Plus và McLaren 570S trên thị trường, giá bán này cũng cao hơn 100.000 USD so với những chiếc GT-R Premium. Vậy, điều gì đã khiến chiếc xe có giá đến như vậy và liệu những điểm khác biệt đó có đáng để bỏ ra thêm số tiền 100.000 USD để sở hữu? Khối động cơ VR38DETT đóng góp một phần không nhỏ trong việc tạo ra khả năng vận hành ấn tượng của xe. Trên biến thể 2020, khối động cơ này được sử dụng chung thiết kế với động cơ của GT-R GT3, có dung tích 3,8 lít đi cùng bộ tăng áp kép. Ở ngoại thất, Nissan GT-R Nismo 2020 mới sẽ có thiết kế khác biệt so với GT-R Premium. Cản xe mới được làm rộng với líp ốp, cản sau lớn hơn cùng đó là cánh gió cỡ lớn sẽ giúp phân biệt chiếc xe này. Ngoài ra, xe cũng được sử dụng nhiều trang bị được làm hoàn toàn bằng sợi carbon như cản trước, cản sau, cánh gió, ốp hông, hốc gió,… Bên trong, Nissan cũng tạo ra một số thay đổi để khiến chiếc xe khác biệt so với bản tiêu chuẩn. Trên phiên bản này, xe sẽ được trang bị ghế thể thao của Recaro, nội thất được tạo điểm nhấn bằng các chi tiết màu đỏ như vạch đồng hồ tua máy, viền nội thất, cần số cũng như phần lưng ghế. Da lộn Alcantara cũng được sử dụng một cách rộng rãi ở khắp nội thất. Mặc dù khả năng hữu dụng của msng hình này là một dấu hỏi lớn, tuy nhiên, màn hình giải trí mới của GT-R Nismo cũng sở hữu cho mình nhiều tính năng thú vị. Màn hình này được phát triển bởi công ty phần mềm Polyphony, công ty đã tạo ra dòng game đua xe giả lập Gran Turismo. Màn hình này có thể được điều chỉnh để thể hiện nhiều thông số khác nhau của xe, bao gồm cả hiển thị tính giờ vòng đua. Tuy nhiên, GT-R Nismo lại không được trang bị hệ thống giám sát đường đua tích hợp như trên nhiều mẫu xe khác. Video: Chi tiết Chi tiết Nissan GT-R Nismo 2020 thế hệ mới.

