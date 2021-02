Nissan Frontier 2022, bán tải cơ bắp Nhật đấu Ford Ranger tại Mỹ

Cùng với mẫu SUV 3 hàng ghế Pathfinder thế hệ mới, Nissan đã vén màn phiên bản 2022 của dòng xe bán tải cỡ trung Frontier tại thị trường Mỹ. Dự kiến có mặt trên thị trường Mỹ vào mùa hè năm nay, Nissan Frontier 2022 mới chính là phiên bản đổi tên và thiết kế của Navara. Theo hãng Nissan, khung gầm bên trong của Frontier 2022 vẫn được giữ nguyên như cũ. Tuy nhiên, so với thế hệ cũ, mẫu xe bán tải này đã dài hơn 127 mm. Không được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ mới nhưng Nissan Frontier 2022 đã gần như lột xác về thiết kế, tập trung nhất vào phần đầu xe. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp thiết kế đầu xe lấy cảm hứng từ đàn anh Nissan Hardbody bán trên thị trường từ thập niên '80 - '90. Hardbody vốn nổi tiếng là có khả năng off-road, đây có lẽ là lý do hãng Nissan chọn mẫu xe bán tải này làm nguồn cảm hứng thiết kế cho mẫu xe bán tải Nissan Frontier 2022. Nhìn chung, đầu xe của Nissan Frontier 2022 được thiết kế vuông vắn với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đi kèm logo nhà sản xuất ở giữa. Lưới tản nhiệt được bao quanh bằng viền dày dặn, dập chữ "Frontier". Thêm vào đó là cụm đèn pha được thiết kế như cái ngàm mới và nắp ca-pô dập gân khỏe khoắn. Thiết kế đầu xe rắn rỏi kết hợp với hốc bánh cỡ lớn với ốp cua lốp vuông vắn, mang đến vẻ "cơ bắp" cho mẫu xe bán tải này. Trong khi đó, ở đuôi xe xuất hiện 2 dải đèn LED dày dặn, ôm lấy thân xe. Riêng phần thùng sau được sơn phủ bên trong, đi kèm ray trượt Utili-track Channel System và 4 móc để cố định đồ. Thêm vào đó là 2 đèn phanh trên cao nằm trên nóc cabin và 2 đèn LED mới trong thùng sau. Ngoài ra, hãng Nissan còn bổ sung màu sơn mới cho Frontier 2022, đó là xanh lục Tactical Green Metallic và xám Boulder Grey Pearl như trong ảnh. Tổng cộng, mẫu xe bán tải này có 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất. Riêng ở bản Frontier Pro-4X 4WD và Frontier Pro-X 2WD, mẫu xe bán tải Nhật Bản sẽ được trang bị đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù LED cùng những điểm nhấn màu đỏ Lava Red trên lưới tản nhiệt. Tương tự ngoại thất, nội thất của Nissan Frontier 2022 cũng được làm mới về cả thiết kế lẫn trang bị. Xe có 3 cách phối màu nội thất, bao gồm đen Charcoal, nâu Sandstone và đen phối đỏ Lava Red dành cho 2 bản Pro-4X cũng như Pro-X. Bên trong mẫu xe bán tải này, người dùng sẽ bắt gặp màn hình màu cảm ứng 9 inch lớn nhất trong phân khúc, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn. Tiếp đến là màn hình đa thông tin 7 inch trong bảng đồng hồ, cũng lớn nhất phân khúc. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng thông thường, Nissan Frontier 2022 được trang bị ngăn đựng đồ 4 lít ở giữa hàng ghế trước - rộng gần gấp đôi các đối thủ. Thêm vào đó là hộc đựng đồ 6,5 lít trên cửa trước và 5,7 lít trên cửa sau. Trên mặt táp-lô còn có thêm một ngăn đựng đồ nữa. Tiện lợi hơn, Nissan Frontier 2022 được trang bị sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống WiFi trên xe, 2 cổng USB và 2 ổ điện 12 V ở hàng ghế trước, tính năng Siri Eyes Free cũng như hệ thống âm thanh Fender 9 loa. Đó là chưa kể đến 2 ổ điện 110 V 400W ở ghế sau và thùng sau cũng như ghế Zero Gravity tiêu chuẩn. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Nissan Frontier 2022 là phiên bản cải tiến của động cơ V6, phun xăng trực tiếp, dung tích 3.8L, sản sinh công suất tối đa 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 381 Nm. Một lần nữa, mẫu xe này lại đứng đầu phân khúc về mặt công suất động cơ. Động cơ kể trên kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp, được hãng Nissan miêu tả là sang số nhanh hơn. Tùy phiên bản, xe sẽ có hệ dẫn động 4 bánh 4WD với 3 chế độ 2WD/4HI/4LO, vận hành bằng hộp số phụ điều khiển điện tử bán thời gian. Những bản 4WD của xe sẽ có cả khóa vi sai chống trượt 4 bánh và hệ thống hỗ trợ đổ đèo. Riêng Nissan Frontier Pro-4X 2022 sẽ có khóa vi sai chống trượt điện tử, giảm xóc off-road Bilstein và tấm ốp bảo vệ gầm Theo hãng Nissan, Frontier 2022 có thể kéo 3.048 kg và đi kèm hệ thống Trailer Sway Control tiêu chuẩn. Hệ thống này phát hiện tình trạng lệch toa moóc phía sau rồi tự động phanh. Cuối cùng là những trang bị an toàn như camera 360 độ với tính năng phát hiện vật thể chuyển động. Nissan cũng là hãng đầu tiên trang bị AVM để tạo ra tầm nhìn bao quát từ trên cao bằng cách kết hợp 4 camera cho xe. Chưa hết, Nissan Frontier 2022 còn có công nghệ an toàn Nissan Safety Shield 360, bao gồm hệ thống phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ đèn pha và phanh tự động khi lùi duy nhất trong phân khúc. Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo áp suất lốp cũng là những trang bị của Nissan Frontier 2022 mà các đối thủ không có. Những trang bị an toàn còn lại của Nissan Frontier 2022 bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, nhận biết biển báo giao thông, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo mất tập trung cho người lái, cảnh báo va chạm khi mở cửa sau và 8 túi khí tiêu chuẩn. Hiện giá xe Nissan Frontier 2022 tại thị trường Mỹ vẫn chưa được công bố. Xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Chevrolet Colorado và Ford Ranger tại thị trường Mỹ Video: Giới thiệu Nissan Frontier 2022 thế hệ mới.

