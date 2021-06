Những thứ không nên để trong xe ôtô ngày nắng nóng

Để thực phẩm trong ôtô: Nhiều bà nội trợ có thói quen sáng mua đồ chất lên xe, chiều mới mang về nhà. Tuy nhiên chỉ cần để quên thực phẩm trong xe trên 1 tiếng đồng hồ là nhiều loại thực phẩm tươi sống sẽ bị hỏng, ôi thiu, biến chất độc hại. Với những loại thực phẩm, đồ ăn ngay, hiện tượng dễ nhận thấy sau khi để trong xe dưới thời tiết nắng nóng là mùi hôi, biến dạng… Chẳng hạn, chỉ cần để chocolate trong xe khoảng 30 phút là sẽ chảy rữa. Thuốc chữa bệnh: Với hầu như mọi loại thuốc chữa bệnh, chúng ta luôn được khuyến cáo bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời và tốt nhất là trong điều kiện nhiệt độ dưới 25 độ C. Bởi vậy, nếu để trong xe ôtô ngày nắng nóng, các loại thuốc không chỉ mất tác dụng mà thậm chí còn có hại. Mỹ phẩm: Tương tự thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm về bản chất cũng là các dạng hợp chất hay dược liệu tổng hợp. Do đó, việc để mỹ phẩm trong xe ôtô trời nắng nóng cũng sẽ gây nguy hiểm khi sử dụng. Đồ uống có ga: Việc đỗ ôtô dưới trời nắng nóng cả ngày sẽ biến không gian trong xe nóng nực và yếm khí chẳng khác nào một cái lò hấp. Nhiều trường hợp, nhiệt kế trong xe có thể báo lên đến trên 80 độ C, tức là đã gần đến nhiệt độ sôi của nước. Đáng lưu ý là trong môi trường nóng, khô, yếm khí như vậy, những lon đồ uống có ga như Pepsi, Coke… có thể bục vỡ, thậm chí phát nổ nhỏ bất kỳ lúc nào. Mật ong: Ngoài đồ uống có ga thì những chai hoặc can mật ong cũng hoàn toàn có thể bục vỡ trong môi trường nóng. Mật ong vốn dĩ rất đặc và luôn co lại trong môi trường nhiệt độ lạnh và nở bung khi bị nóng Đồ nhựa: Dùng đồ nhựa bảo quản thực phẩm, đồ uống vốn dĩ đã không tốt, bảo quản ở môi trường nóng như trong ô tô mùa hè càng vô cùng nguy hại. Những đồ vật bằng nhựa khi bị đặt trong môi trường khắc nghiệt là khoang ô tô dưới nắng hè, những hoá chất trong đồ nhựa chứa thực phẩm hay đồ uống sẽ “loạn chiến”, chúng “xâm lược” vào thực phẩm, đồ uống của chúng ta khiến cho nguy cơ về bệnh tật càng tăng lên rất nhiều. Đồ điện tử: Khi để đồ điện tử như smartphone, máy vi tính, máy ảnh… ở trong xe phơi dưới nắng hè, một loạt linh kiện có thể bị biến dạng, mất chức năng sử dụng. Đáng sợ hơn, trong nhiều trường hợp bị quá nhiệt, pin của các thiết bị điện tử hoàn toàn có thể phát nổ. Bởi vậy, để đồ điện tử trong xe vào mùa hè nắng nóng sẽ rất dễ hư hỏng thậm chí gây nguy hiểm cho người sử dụng Bật lửa là loại đồ vật cực kỳ dễ phát nổ bởi trên thực tế, ở những điều kiện như va đập mạnh hay quá nóng, bật lửa hoàn toàn có thể phát nổ bất kỳ lúc nào Video: Những vật dụng không nên để trong ôtô khi trời nắng nóng.

