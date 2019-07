Những siêu xe đặc biệt có thể bạn chưa bao giờ nghe tên

Lotec Sirius - chiếc siêu xe đặc biệt xuất hiện trên đường phố từ năm 2004, ít ai nghe thấy cái tên siêu xe Sirius do hãng Lotec của Đức sản xuất. Xe dùng động cơ V12 6.0L mạnh tới 1.200 mã lực của Mercedes, tăng tốc 0-96 km/h trong 3,8 giây, và đạt tốc độ 193 km/h trong 7,8 giây. Sirius có trọng lượng siêu nhẹ, chủ yếu dùng chất liệu sợi carbon. Ascari KZ1. Siêu xe sản xuất tại Anh, đặt theo tên viết tắt của nhà sáng lập Klaas Zwart. KZ1 sử dụng động cơ BMW S62 V8 của E39 BMW 5 Series, cho công suất 500 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn 550 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe tăng tốc 0-96 km/h trong 3,7 giây, 0-200 km/h trong 11,8 giây. Trước KZ1, Ascari Cars còn có siêu xe Ascari A10 cũng rất mạnh mẽ. Gumpert Apollo. Được sản xuất bởi hãng xe thể thao của Đức, Apollo từng giữ kỷ lục đường đua Top Gear trong hai năm trước khi bị Bugatti Veyron Super Sport đánh bại. Siêu xe sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép của Audi, thiết kế khí động học hiện đại, sử dụng chất liệu sợi thủy tinh và sợi carbon siêu bền, siêu nhẹ. Noble M600. Được sản xuất bởi một hãng xe nhỏ tại Anh, Noble M600 sử dụng động cơ V8 tăng áp kép của Volvo cho công suất 650 mã lực và mô-men xoắn 819 Nm tại 3.800 vòng/phút. Siêu xe tăng tốc 0-96 km/h trong 2,9 giây, 0-160 km/h trong 6,5 giây và 0-322 km/h trong 29,8 giây. Vector W8 Twin-Turbo. Tuy được sản xuất cách đây 30 năm, Vector W8 vẫn là siêu xe rất mạnh với động cơ V8 (625 mã lực), thân xe làm bằng sợi carbon và Kevlar, ghế chỉnh điện, hệ thống âm thanh Bosch cao cấp. Chỉ có 22 chiếc được sản xuất trong khoảng thời gian từ 1989 tới 1993. Zenvo TS1-GT. Hãng siêu xe Đan Mạch Zenvo lần đầu tiên gây tiếng vang với siêu xe Zenvo ST1 vào năm 2008 chỉ với 15 chiếc được sản xuất. TS1-GT được phát triển trên nền tảng ST1, sử dụng động cơ V8 5.8L do Zenvo tự phát triển. Quá trình sản xuất bắt đầu từ năm 2016. Mỗi chiếc Zenvo TS1-GT có giá 1,25 triệu USD tại Mỹ. Arash AF8. Siêu xe của Arash Motor (Anh) ra mắt năm 2015 sử dụng động cơ LS7 V8 7.0L của GM, sản sinh công suất 550 mã lực. Xe chủ yếu sử dụng chất liệu thép, nhôm, sợi carbon và Kevlar cho khả năng bảo vệ tối đa người ngồi bên trong. Vencer Sarthe. Được công ty Vencer của Hà Lan sản xuất, siêu xe dùng hộp số sàn với rất ít trợ lực điện tử để kiểm soát sức mạnh động cơ V8 6.3L do Hennessey hiệu chỉnh mạnh tới 622 mã lực và mô-men xoắn lên tới 838 Nm. Mega Track. Siêu xe do Mega, một công ty tách ra từ thương hiệu xe Axiam (Pháp) sản xuất. Siêu xe có chiều dài bằng Mercedes S-Class, rộng như Hummer và quá cao để có thể thích hợp với một chiếc siêu xe. Siêu xe sử dụng động cơ V12 6.0L của Mercedes-Benz. Chỉ 11 chiếc được sản xuất. SSC Ultimate Aero. Thường không mấy khi người ta nghe thấy siêu xe Mỹ, nhưng nếu có thì toàn hàng “khủng”. Ultimate Aero TT từng là siêu xe giữ kỷ lục Guinness về tốc độ nhanh nhất thế giới trước khi bị Bugatti Veyron Super Sport qua mặt năm 2010. 9ff GT9. 9ff từng là hãng độ xe Porsche có tiếng. Được sản xuất năm 2007, GT9 thực chất là chiếc 993 GT3 chỉnh sửa với động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng cho công suất tới 1.120 mã lực, tốc độ tối đa 408 km/h.

