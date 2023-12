Những dòng Honda Dream tại Việt Nam, có chiếc đắt ngang biệt thự

Chiếc xe máy số phổ thông Honda Dream huyền thoại từng là "giấc mơ" đối với biết bao người dùng Việt. Trải qua hàng chục năm, Honda mang lại cho người dùng một mẫu xe số chất lượng, bền bỉ. Tuy đã ngưng sản xuất từ giữa năm 2017 tại Việt Nam, nhưng đến nay Dream vẫn đang tiếp tục được sản xuất ở một số nước trên thế giới. Dream II - huyền thoại những năm 90

Xe máy Honda Dream bắt đầu được bán tại Thái Lan từ năm 1985 với tên gọi Dream II sử dụng động cơ 100cc, cơ cấu đạp nổ và mang số hiệu HAE05E. Ngoài ra, ở các thị trường khác, Honda Dream cũng xuất hiện nhưng với tên gọi khác như Super Cub 100EX tại Nhật, Honda EX5 tại Malaysia, Astrea Prima tại Indonesia... và được nhập khẩu khá ít về Việt Nam bởi giá thành quá cao thời điểm đó. Tới những năm 1990, Honda cho ra mắt phiên bản Dream II "tem hồng" có tích hợp bộ đề thay thế cho cách khởi độ đạp nổ sơ khai. Và đến năm 1992, những chiếc xe Dream II "tem hồng" đầu tiên nhập về Việt Nam dưới dạng "xe 3 cục" (3 hộp đựng chi tiết tháo rời của xe), thời điểm này giá xe Honda Dream nhập Thái có mức giá ngang ngửa một căn nhà và chỉ có những đại gia mới đủ tầm sở hữu. Những năm 1993-1994, phiên bản Dream Thái "tem lửa" bắt đầu được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Honda Dream Thái "tem lửa" có giá đắt hơn bản cũ 2-3 triệu đồng (giá vàng thời đó là 5 triệu đồng/cây) so với Dream "tem hồng". Xe Dream II thời đó chính là một tài sản vô cùng lớn (giá trị hàng chục cây vàng - tương đương một mảnh đất phố Hà Nội). Chính vì vậy, xe Dream II suốt thời gian dài được coi như là một biểu tượng của sự giàu có, quyền lực. Honda Dream lùn - Dream Exces

Cùng với Dream II thì một dòng xe phổ thông được nhập khẩu từ Thái Lan trong những năm thập niên 90 chính là "Dream lùn" - chiếc xe này có tên gọi tại thị trường Thái Lan là Dream 100 hay Dream Exces. So với Dream "cao" thì chiếc Honda Dream lùn có thiết kế mềm mại hơn, liền lạc hơn thay vì vuông thành sắc cạnh. Khi nhập về Việt Nam, hầu hết Dream lùn đều có màu mận chín, và một số khác có màu đen, xanh... Những năm 1994-1995, có một doanh nghiệp ở miền Trung đã thực hiện nhập khẩu linh kiện từ Nhật và lắp ráp tại Việt Nam theo hình thức CKD, người dân có cơ hội sở hữu chiếc xe bền bỉ này dễ dàng hơn. Tuy nhiên, so với Honda Dream II thì chiếc Dream "lùn" vẫn kém một bậc về sự ưa chuộng từ người dùng mặc dù có động cơ giống hệt nhau. Honda Super Dream lắp ráp Việt Nam

Năm 1996, Honda được cấp phép đầu tư vào Việt Nam. Tháng 12/1997, Honda Việt Nam cho ra mắt Honda Super Dream - chiếc Dream được Việt hóa với động cơ và thiết kế tương tự Dream II của Thái nhưng giá rẻ hơn rất nhiều. Honda Super Dream 1997 được trang bị động cơ 1 xi-lanh, 4 kỳ SOHC có kết cấu đơn giản, dễ sửa chữa và cực kỳ bền bỉ. Honda Super Dream lắp ráp Việt Nam sở hữu động cơ dung tích thực 97 cc, đạt công suất tối đa 8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 8,1 Nm. Xe được trang bị hộp số vòng 4 cấp. Tuy nhiên, với tâm lý ưa chuộng hàng ngoại, Super Dream không thực sự được người tiêu dùng đánh giá cao. Nhằm tạo sức hút trước sự ra mắt của nhiều mẫu xe từ các thương hiệu khác, Honda Việt Nam cho ra mẫu Super Dream 2010 với một số cải tiến về thiết kế như thay đổi kiểu đèn pha halogen sáng hơn, ống xả được thiết kế lại an toàn hơn... nhưng động cơ vẫn như cũ. Trong khoảng thời gian này, vào 2012, Honda Thái Lan lại cho ra mắt mẫu Honda Dream 110i với việc trang bị động cơ phun xăng điện tử, dung tích 110cc. Vào năm 2016, Honda Việt Nam ra mắt phiên bản Super Dream kỷ niệm 20 năm. Xe vẫn sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, 1 xy lanh, dung tích 109,3cc, giúp xe có được công suất tối đa 5,64 kW tại vòng quay 7,500 vòng/phút và mô men xoắc cực đại là 8,32 Nm tại vòng quay 3,500 vòng/phút, và mức giá chỉ 19 triệu đồng. Đến tháng 5/2017, Honda Việt Nam lặng lẽ khai tử Super Dream sau hơn 21 năm có mặt trên thị trường Việt Nam với lý do không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới từ năm 2017. Tuy nhiên, rất nhiều người tin rằng, việc ngưng sản xuất Super Dream là một trong những động thái cần thiết vì sau rất nhiều năm ở tình trạng ế ẩm. Những chiếc Honda Dream hiện vẫn được sản xuất tại một số nước châu Á, đơn cử như Honda Campuchia vừa tung phiên bản 2024 với mức giá khoảng khoảng 2.500 USD (tương đương 61 triệu đồng). Tuy nhiên khi được nhập về Việt Nam, mẫu xe này bị đội giá lên tới hơn 100 triệu đồng, điều này chứng to sau hàng chục năm, sức hút của Honda Dream với người tiêu dùng vẫn không hề giảm. Video: Honda Dream II sau hàng chục năm vẫn nhiều người mê.

