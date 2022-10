Những bãi đậu xe ôtô “kỳ lạ” và ấn tượng trên thế giới

Toà nhà số 1111 phố Lincoln (Miami, Mỹ)

Là một trong những bãi đậu xe ôtô đẹp nhất thế giới, toà nhà số 1111 phố Lincoln được hoàn thành năm 2010 bởi Herzog & de Meuron Architekten, một công ty kiến trúc ở Thụy Sỹ. Kể từ khi khai trương, toà nhà này đã thu hút được sự quan tâm đáng kể do thiết kế hoàn toàn khác với các thiết kế hầm để xe truyền thống. Cụ thể, thiết kế của toà nhà số 1111 phố Lincoln mang đến cảm giác thanh mảnh với độ cao các tầng khác nhau và gần như không có tường bao. Bãi đậu xe này có sức chứa khoảng 300 xe ôtô. Tháp xe Autostadt, Wolfsburg (Đức)

Autostadt có nghĩa là “Thành phố của Ôtô” trong tiếng Đức. Tháp đỗ xe ôtô Autostadt được xây dựng bên cạnh nhà máy của Volkswagen ở Wolfsburg, Đức nên rất thu hút khách thăm quan. Tháp xe nối thông với nhà máy qua đường hầm dưới lòng đất có chiều dài 700 m. Khi đi qua đường hầm tới chân tháp, các xe được cánh tay robot nâng lên cao đưa vào các vị trí đỗ với tốc độ 1,5 m/giây. Tuy nhiên, Volkswagen chỉ để những chiếc xe mới xuất xưởng tại đây, còn lại là dành cho người dân sử dụng. Bước vào bên trong, Autostadt giống như một tác phẩm “khoa học giả tưởng”. Tháp có 2 toà, cao 20 tầng với sức chứa 400 xe mỗi tháp. Tại đây, xe ôtô được nâng bằng thang máy và đưa vào chỗ đậu bằng hệ thống robot thông minh. Ngoài ra, trong Autostadt còn bảo tàng, các gian hàng dành cho các thương hiệu ô tô thuộc Volkswagen và trung tâm chắm sóc khách hàng. Bãi đậu xe nổi trên biển Umihotaru (Nhật Bản)

Được lấy tên ghép từ “đại dương” (umi) và "đom đóm" (hotaru), mỗi khi đêm xuống, Umihotaru thực sự giống một con tàu khổng lồ chở đầy đom đóm tỏa sáng vịnh Tokyo. Umihotaru được xây dựng trên đảo nổi nhân tạo Kisazaru và bao quanh 360 độ bởi nước. Umihotaru trông như 1 con tàu du lịch nổi trên vịnh Tokyo với 5 tầng, trong đó tầng 1-3 là bãi đậu xe, tầng 4-5 là trung tâm thương mại có các cửa hàng, nhà hàng và đài quan sát. Tại đây bạn có thể nghỉ ngơi, thư giãn, ngắm cảnh biển tuyệt đẹp bởi thiết kế toàn bằng kính. Bãi đậu xe 3D Eureka, Melbourne (Úc)

Axel Peemoeller, nhà thiết kế đồ họa nổi tiếng thế giới, là người đứng sau dự án sáng tạo mang tên Eureka Car Park ở Melbourne, Úc. Điểm đặc biệt của nó là nhìn thoáng qua, Eureka Car Park trông rất lộn xộn và thiếu cân xứng, nhưng thực tế, nhờ thiết kế lạ mắt và khoa học, lượng xe có thể đỗ tại đây đạt mức tối đa so với diện tích sử dụng. Ngoài ra, nhà thiết kế Axel Peemoeller còn phát triển “hệ thống chỉ đường” cho khách bằng kỹ thuật vẽ 3D. Những vạch kẻ dài kết hợp với màu sắc phù hợp như chỉ lối ra (out) màu đỏ, lối vào (in) màu xanh lá, đi lên (up) màu xanh, đi xuống (down) màu vàng,… . Nhà thông minh KRE (Nhật Bản)

Vào năm 2007 kiến trúc sư Takuya Tsuchida người Nhật đã đối mặt với thử thách không nhỏ khi thiết kế ngôi nhà với gara để được 9 xe hơi, mà phải có khả năng đưa bất kỳ chiếc xe nào trong số đó lên phòng khách khi cần. Vấn đề ở chỗ là tổng diện tích đất chỉ có chưa đầy 200m2. Kết quả là với sàn gara với hệ thống cơ điện hiện đại mọi người có thể… đổi xe. Chỉ có điều, những chiếc xe đổi phải có giá trị tương đương nhau. Chẳng hạn, một chiếc Porsche có thể đổi sang một chiếc Lamborghini tương đương. Tsuchida đã rất thành công với phương án xây gara ngầm độc đáo dưới đất ngay dưới phòng khách ngôi nhà. Bãi đỗ xe thông minh Parc des Célestins (Lyon, Pháp)

Bãi đỗ xe Parc des Célestins nằm dưới mặt đất hoàn thành năm 1994 từng giành giải thưởng nhờ thiết kế độc đáo. Bãi đỗ xe thông minh Parc des Célestins có hình dánh như một chiếc kính vạn hoa. Lối xe lên xuống bao tròn quanh “giếng” trung tâm và dưới đáy được biến thành tấm gương tròn chuyển động. Phản chiếu những khung cửa hình vòm đồng thời mang lại ảo giác về sự vô tận. Bề mặt tường toàn bằng kính mang lại ánh sáng hoàn toàn tự nhiên vào ban ngày. Và phản chiếu ánh đèn lung linh vào ban đêm. Không gian đỗ xe được chia đều thành 4 tầng dưới mặt đất và 4 tầng trên cao. Trong đó tầng mặt đất dành riêng cho các cửa hàng, cửa hiệu. Video: Bãi đỗ xe thông minh Parc des Célestins (Lyon, Pháp).

