Người lái Honda CB350 H'ness Việt Nam có thể bị phạt "bất ngờ"

Trong tháng 9/2024 vừa qua, Honda Việt Nam (HVN) đã âm thầm ra thông báo triệu hồi để thay thế miễn phí cảm biến tốc độ của môtô Honda CB350 H’ness đời 2021 đến 2024 ở Ấn Độ, do hãng xe Nhật Bản nhập khẩu và phân phối chính hãng. Cụ thể Honda CB350 H’ness dính lỗi có thể gặp hiện tượng đồng hồ hiển thị tốc độ, hệ thống phanh và hệ thống kiểm soát lực kéo hoạt động không chính xác do tín hiệu của cảm biến bị ảnh hưởng bởi môi trường khi vận hành. Trong một số trường hợp có thể gây nên sự bất tiện cho người điều khiển. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về chương trình triệu hồi chưa được Honda Việt Nam hay Cục Đăng kiểm công bố. Thay vào đó, nhà sản xuất cho biết đang nỗ lực thực hiện các biện pháp liên quan nhằm triển khai chiến dịch thay thế bộ phận mắc lỗi trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian này, chủ xe CB350 H’ness vẫn có thể tiếp tục sử dụng xe cho tới khi kế hoạch cụ thể được Honda Việt Nam thông báo. Mẫu môtô được xác nhận vẫn có thể dừng một cách an toàn dù hiện tượng kể trên xảy ra ở phanh trước hay phanh sau. Tại Ấn Độ, mẫu Honda CB350 H'ness bị triệu hồi do lý do tương tự, không chỉ bản thân mẫu xe này mà còn có ảnh hưởng tới CB300F và CB300R. Tại đây, sự cố với cảm biến tốc độ còn đe dọa đến hoạt động của hệ thống chống bó cứng phanh ABS và kiểm soát lực kéo TC, tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn lớn hơn đối với sự an toàn của người lái. Về CB350 H'ness, xe sở sở hữu yên phẳng, tay lái cao và rộng, cho tư thế ngồi thoải mái và dễ dàng điều khiển. Xe có kích thước dài x rộng x cao tương ứng 2.199 x 789 x 1.107 (mm), khoảng cách hai trục bánh xe 1.441 mm. Độ cao yên 800 mm, khoảng sáng gầm 166 mm. Trọng lượng khô 179 kg. Xe được lắp vành đúc với vành trước 19 inch và vành sau 18 inch. Lốp trước 100/90 và lốp sau 130/70. Trang bị an toàn với phanh đĩa đơn ở mỗi bánh, tích hợp hệ thống phanh ABS hai kênh. Đĩa phanh trước 310 mm và 240 mm ở đĩa sau. Ngoài ra, còn có hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC và hệ thống cảnh báo dừng khẩn cấp ESS. Honda CB350 H'nes được trang bị động cơ một xi-lanh dung tích 350 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 20,8 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 30 Nm tại 3.000 vòng/phút. Côn tay, hộp số 5 cấp, tích hợp bộ lý hợp chống trượt hai chiều. Mức giá xe chính hãng công bố là 129,99 triệu đồng. Video: Honda CB350 H'ness và những điểm khó chịu.

