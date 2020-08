Người đẹp Diễm My tậu xe Volvo 6,5 tỷ, đắt nhất Việt Nam

Gần đây, nữ diễn viên điện ảnh Diễm My đã nhận bàn giao chiếc xe Volvo XC90 chính hãng không ít người mơ ước. Được biết, chiếc xe Volvo XC90 của Diễm My 6X này mua thuộc phiên bản đắt đỏ nhất là Excellence phiên bản 2020. Giá xe Volvo 2020 mới nhất tại Việt Nam diện phân phối chính hãng dành cho phiên bản XC90 Excellence đời 2020 từ 6,5 tỷ đồng. Như vậy, ước tính chi phí lăn bánh cho chiếc SUV hạng sang Volvo XC90 Excellence phiên bản 2020 của nữ diễn viên điện ảnh Diễm My 6X có giá không dưới 7,16 tỷ đồng. Để miêu tả về Volvo XC90 của Diễm My 6X mới mua, chúng tôi chỉ có thể nói hãng Volvo đã khá mạo hiểm khi tạo ra chiếc SUV đắt nhất của hãng. So với giá xe Volvo XC90 Inscription đang phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá bán 3.99 tỷ đồng, Volvo XC90 Excellence đắt hơn đến 2,6 tỷ đồng. Nếu so với giá bán của Volvo XC90 Momentum, con số này tăng đến 3 tỷ đồng. Volvo XC90 Excellence chỉ có vài thay đổi nhỏ so với phiên bản Volvo XC90 Inscription ở ngoại hình. Thậm chí, phần đầu xe chẳng khác gì một phiên bản tiêu chuẩn với lưới tản nhiệt kép xếp hàng dọc, đèn định vị mô phỏng búa Thor... chịu khó đi vòng qua bên hông xe, xe được bổ sung thêm các thanh nẹp mạ crôm và dòng chữ Excellence dập nổi bên sườn xe. Bộ mâm đặc biệt thiết kế 6 chấu đơn có kích thước lên đến 21 inch cũng là điểm thay đổi sáng giá của Volvo XC90 Excellence. Khi đi đến bên hông xe từ hướng cửa tài, Volvo XC90 Excellence chẳng có gì nổi bật, vẫn là đèn hậu chạy dọc uốn lượn, dòng chữ XC90. Khác biệt của mẫu Volvo XC90 đắt nhất nằm ở logo T8 có thêm hình vương miện đặt kế bên. Đến đây có người sẽ hỏi vì sao Volvo XC90 Excellence lại có giá bán đắt đỏ đến thế? Sự tinh tế và đẳng cấp khiến XC90 Excellence bị đẩy giá bán cao gấp đôi một chiếc xe tiêu chuẩn nằm ở khoang lái. Cụ thể hơn là hàng ghế sau. Chiếc SUV Volvo XC90 Excellence của nữ diễn viên Diễm My 6X giờ đây chỉ cón 4 ghế ngồi. Những sự hy sinh chỗ ngồi nhường lại cho các trang bị cao cấp và sang trọng nhất. Đầu tiên là việc trang bị tấm kính làm nhiệm vụ vách ngăn với khoang hành lý. Điều này giúp loại bỏ tiếng ồn từ phía sau vọng vào cabin. Cảm giác sang trọng này cũng đánh đổi nhiều thứ chẳng hạn như hàng ghế thứ 2 không thể gập lại như các phiên bản trước nhằm tăng dung tích cho khoang hành lý. Việc loại bỏ hàng ghế thứ 3 trên XC90 Excellence đã giúp mẫu SUV đắt nhất của Volvo có khoang hành lý rộng rãi hơn với dung tích 2.427 lít. Việc loại bỏ đi một ghế ngồi ở chính giữa hàng ghế thứ 2 đã giúp Volvo biến chiếc XC90 Excellence trở nên sang trọng và đẳng cấp hơn với bệ tì tay được bọc da cao cấp, phía dưới được ốp gỗ. Ở giữa 2 hàng ghế sau của Volvo XC90 Excellence còn xuất hiện một tủ lạnh mini dùng để đựng 2 chiếc ly bằng pha lê do thương hiệu Orrefors chế tạo. Ngoài ra, tủ lạnh này còn có để chứa 2 chai champagne giúp chủ nhân "giải khát" bất cứ khi nào muốn. Chưa hết, hàng ghế sau còn được Volvo trang bị 2 bàn làm việc cho XC90 Excellence, khi không sử dụng, bàn làm việc này sẽ xếp lại gọn gàng vào cụm điều khiển trung tâm. Màn hình nhỏ nằm trên bệ tì tay trung tâm đảm nhận việc điều chỉnh hệ thống sưởi/làm mát/massage của ghế hay chế độ của ngăn đựng cốc ở hàng ghế sau. Ngoài ra, màn hình này còn cho phép chủ nhân của xe chỉnh tính năng trượt và ngửa của ghế phụ lái phía trước, hay dịch ghế phụ lái để đưa iPad về gần mình hơn. 2 iPad cỡ lớn gắn trên tựa đầu phía sau ghế trước đảm nhận việc giải trí cho 2 ghế thương gia phía sau. Chưa hết, Volvo XC90 Excellence của nữ diễn viên Diễm My 6X còn có một màn hình khác nằm giữa 2 ghế trước để hành khách chỉnh nhiệt độ điều hòa, tốc độ quạt gió, hệ thống âm thanh, thay đổi hệ thống định vị, thực hiện cuộc gọi, chỉnh cửa sổ trời toàn cảnh hay cuộn cửa sổ xuống. Sang trọng chưa phải là "át chủ bài" của Volvo XC90 Excellence khi thuyết phục nữ diễn viên Diễm My 6X chọn lựa mình làm bạn đồng hành, hãng xe Thụy Điển từ lâu được biết đến với những tính năng an toàn "thượng thừa" như hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ leo dốc và đổ đèo, camera hỗ trợ đỗ xe, chế độ hỗ trợ đỗ xe tự động hay phanh tay điện tử, hệ thống cảnh báo điểm mù, camera hỗ trợ đỗ xe 360 độ hay công nghệ phanh khẩn cấp tự động AEB. Video: Trải nghiệm SUV sang trọng Volvo phiên bản XC90 Excellence.

Gần đây, nữ diễn viên điện ảnh Diễm My đã nhận bàn giao chiếc xe Volvo XC90 chính hãng không ít người mơ ước. Được biết, chiếc xe Volvo XC90 của Diễm My 6X này mua thuộc phiên bản đắt đỏ nhất là Excellence phiên bản 2020. Giá xe Volvo 2020 mới nhất tại Việt Nam diện phân phối chính hãng dành cho phiên bản XC90 Excellence đời 2020 từ 6,5 tỷ đồng. Như vậy, ước tính chi phí lăn bánh cho chiếc SUV hạng sang Volvo XC90 Excellence phiên bản 2020 của nữ diễn viên điện ảnh Diễm My 6X có giá không dưới 7,16 tỷ đồng. Để miêu tả về Volvo XC90 của Diễm My 6X mới mua, chúng tôi chỉ có thể nói hãng Volvo đã khá mạo hiểm khi tạo ra chiếc SUV đắt nhất của hãng. So với giá xe Volvo XC90 Inscription đang phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá bán 3.99 tỷ đồng, Volvo XC90 Excellence đắt hơn đến 2,6 tỷ đồng. Nếu so với giá bán của Volvo XC90 Momentum, con số này tăng đến 3 tỷ đồng. Volvo XC90 Excellence chỉ có vài thay đổi nhỏ so với phiên bản Volvo XC90 Inscription ở ngoại hình. Thậm chí, phần đầu xe chẳng khác gì một phiên bản tiêu chuẩn với lưới tản nhiệt kép xếp hàng dọc, đèn định vị mô phỏng búa Thor... chịu khó đi vòng qua bên hông xe, xe được bổ sung thêm các thanh nẹp mạ crôm và dòng chữ Excellence dập nổi bên sườn xe. Bộ mâm đặc biệt thiết kế 6 chấu đơn có kích thước lên đến 21 inch cũng là điểm thay đổi sáng giá của Volvo XC90 Excellence. Khi đi đến bên hông xe từ hướng cửa tài, Volvo XC90 Excellence chẳng có gì nổi bật, vẫn là đèn hậu chạy dọc uốn lượn, dòng chữ XC90. Khác biệt của mẫu Volvo XC90 đắt nhất nằm ở logo T8 có thêm hình vương miện đặt kế bên. Đến đây có người sẽ hỏi vì sao Volvo XC90 Excellence lại có giá bán đắt đỏ đến thế? Sự tinh tế và đẳng cấp khiến XC90 Excellence bị đẩy giá bán cao gấp đôi một chiếc xe tiêu chuẩn nằm ở khoang lái. Cụ thể hơn là hàng ghế sau. Chiếc SUV Volvo XC90 Excellence của nữ diễn viên Diễm My 6X giờ đây chỉ cón 4 ghế ngồi. Những sự hy sinh chỗ ngồi nhường lại cho các trang bị cao cấp và sang trọng nhất. Đầu tiên là việc trang bị tấm kính làm nhiệm vụ vách ngăn với khoang hành lý. Điều này giúp loại bỏ tiếng ồn từ phía sau vọng vào cabin. Cảm giác sang trọng này cũng đánh đổi nhiều thứ chẳng hạn như hàng ghế thứ 2 không thể gập lại như các phiên bản trước nhằm tăng dung tích cho khoang hành lý. Việc loại bỏ hàng ghế thứ 3 trên XC90 Excellence đã giúp mẫu SUV đắt nhất của Volvo có khoang hành lý rộng rãi hơn với dung tích 2.427 lít. Việc loại bỏ đi một ghế ngồi ở chính giữa hàng ghế thứ 2 đã giúp Volvo biến chiếc XC90 Excellence trở nên sang trọng và đẳng cấp hơn với bệ tì tay được bọc da cao cấp, phía dưới được ốp gỗ. Ở giữa 2 hàng ghế sau của Volvo XC90 Excellence còn xuất hiện một tủ lạnh mini dùng để đựng 2 chiếc ly bằng pha lê do thương hiệu Orrefors chế tạo. Ngoài ra, tủ lạnh này còn có để chứa 2 chai champagne giúp chủ nhân "giải khát" bất cứ khi nào muốn. Chưa hết, hàng ghế sau còn được Volvo trang bị 2 bàn làm việc cho XC90 Excellence, khi không sử dụng, bàn làm việc này sẽ xếp lại gọn gàng vào cụm điều khiển trung tâm. Màn hình nhỏ nằm trên bệ tì tay trung tâm đảm nhận việc điều chỉnh hệ thống sưởi/làm mát/massage của ghế hay chế độ của ngăn đựng cốc ở hàng ghế sau. Ngoài ra, màn hình này còn cho phép chủ nhân của xe chỉnh tính năng trượt và ngửa của ghế phụ lái phía trước, hay dịch ghế phụ lái để đưa iPad về gần mình hơn. 2 iPad cỡ lớn gắn trên tựa đầu phía sau ghế trước đảm nhận việc giải trí cho 2 ghế thương gia phía sau. Chưa hết, Volvo XC90 Excellence của nữ diễn viên Diễm My 6X còn có một màn hình khác nằm giữa 2 ghế trước để hành khách chỉnh nhiệt độ điều hòa, tốc độ quạt gió, hệ thống âm thanh, thay đổi hệ thống định vị, thực hiện cuộc gọi, chỉnh cửa sổ trời toàn cảnh hay cuộn cửa sổ xuống. Sang trọng chưa phải là "át chủ bài" của Volvo XC90 Excellence khi thuyết phục nữ diễn viên Diễm My 6X chọn lựa mình làm bạn đồng hành, hãng xe Thụy Điển từ lâu được biết đến với những tính năng an toàn "thượng thừa" như hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ leo dốc và đổ đèo, camera hỗ trợ đỗ xe, chế độ hỗ trợ đỗ xe tự động hay phanh tay điện tử, hệ thống cảnh báo điểm mù, camera hỗ trợ đỗ xe 360 độ hay công nghệ phanh khẩn cấp tự động AEB. Video: Trải nghiệm SUV sang trọng Volvo phiên bản XC90 Excellence.