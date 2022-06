“Ngựa già” Ferrari 430 Scuderia tiền tỷ lên đồ đúng chất QUA Vũ

Tại Việt Nam hiện chỉ có duy nhất 2 chiếc Ferrari 430 Scuderia hàng hiếm. Cả 2 xe đều có ngoại thất màu đỏ đặc trưng nhưng khác biệt dễ nhận ra nhất chính là chiếc đầu tiên về nước có 2 sọc màu vàng chạy từ nắp capô lên trần và kết thúc ở đuôi xe, còn chiếc thứ 2 đi kèm sọc màu tối. Ferrari 430 Scuderia của Đặng Lê Nguyên Vũ là chiếc thứ 2. Tuy nhiên, mới đây, giới mê xe đã phát hiện ra rằng chiếc 430 Scuderia của ông Vũ đã được dán decal bạc và sơn lại bộ mâm đồng màu, mang đến sự khác biệt hoàn toàn so với chiếc đầu tiên tại Việt Nam. Cùm phanh màu đỏ được giữ nguyên giúp tạo điểm nhấn cho "ngựa già". Ra mắt tại triển lãm Frankfurt 2007, siêu xe Ferrari 430 Scuderia chính là phiên bản nâng cấp hơn của mẫu 430 tiêu chuẩn, xe được tích hợp hàng loạt tính năng tương tự các mẫu xe đua F1 và còn được tay đua huyền thoại Micheal Schumacher tham gia hỗ trợ phát triển. Nhìn từ bên ngoài, Ferrari F430 Scuderia khác biệt so với tiêu chuẩn 430 tiêu chuẩn ở bộ body kit thể thao, hầm hố hơn, gồm nhiều chi tiết làm từ sợi carbon như cản va trước, nẹp sườn, cản sau, ốp gương chiếu hậu... . Ngoài ra, F430 Scuderia còn giảm đến 100 kg so với F430. Ngoài ra, F430 Scuderia còn sở hữu ống xả tròn được đặt trên cao khác biệt hoàn toàn so với ống xả kép đặt 2 bên hông xe của Ferrari F430. Siêu xe được trang bị động cơ V8, dung tích 4.3 lít như Ferrari F430 nhưng cho công suất tối đa lên đến 503 mã lực (tăng 20 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 471 Nm (tăng 6 Nm) tại vòng tua máy 5.250 vòng/phút. Siêu xe 430 Scuderia có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 319 km/h. Mức giá xe Ferrari 430 Scuderia của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mới tậu này vẫn đang là một ẩn số. Video: Giới thiệu chi tiết Ferrari F430 hàng hiếm tại Việt Nam.

