"Ngựa chiến" Ferrari Purosangue đắt hơn Lamborghini Urus tới 4 tỷ đồng

Vào háng 9/2022, hãng siêu xe Ferrari đã vén màn chiếc xe SUV đầu tiên của mình mang tên gọi là Purosangue, dù không thừa nhận Ferrari Purosangue 2023 mới là xe SUV và không cạnh tranh với Urus của Lamborghini cũng như DBX707 đến từ nhà Aston Martin nhưng thực tế, ai cũng muốn đặt bộ 3 này lên bàn cân so sánh. Tại thời điểm đó, ngoài sức mạnh vượt trội, siêu SUV Ferrari Purosangue khi được sử dụng động cơ V12, dung tích tận 6.5 lít, lớn hơn rất nhiều so với trái tim V8, dung tích 4.0 lít của Lamborghini Urus hay sau này là Urus S và Urus Performante cũng như Aston Martin DBX707, thì điều giới truyền thông quan tâm là giá bán chính xác của xe Ferrari Purosangue ra sao. Mãi đến nay, sau gần 2 tháng giới thiệu siêu SUV Purosangue, hãng xe Ferrari mới chịu công bố giá bán của xe ở thị trường Anh. Theo đó, khách hàng ở đây phải chi ra từ 313.120 bảng Anh, tương đương 379.658 đô la hay 9,4 tỷ đồng, thấp hơn so với giá xe Ferrari Purosangue dự kiến trước đó. Nhưng với mức giá bán này, siêu SUV Ferrari Purosangue đang đắt hơn Lamborghini Urus tận 4,1 tỷ đồng. Rõ ràng là Lamborghini Urus không thể đứng cạnh Ferrari Purosangue dù là so sánh về động cơ hay mới nhất là giá bán. Hãng xe ngựa chồm Ý tin rằng dù giá bán của chiếc SUV đầu tiên mình sản xuất khá cao so với mặt bằng chung nhưng dự kiến lượng khách hàng phủ kín danh sách chờ có thể đến 2024 nhờ vào chính sách sản xuất xe hạn chế khoảng vài nghìn chiếc trong 1 năm, thay vì ồ ạt như Lamborghini đã làm với Urus. Hiện hãng xe Ferrari vẫn chưa công bố giá của Hoa Kỳ nhưng chắc chắn rằng nó sẽ không còn xa nữa. Cũng nên nhớ rằng thực tế rất hiếm trường hợp nào dành cho khách hàng của Purosangue sẽ được bán dưới dạng mẫu cơ bản, tức không có tùy chọn gì thêm, thay vào đó, chủ sở hữu xe Ferrari khi được ưu tiên mua trước đều có xu hướng chi thêm hàng nghìn thậm chí là chục nghìn đô la cho các tính năng tùy chọn của hãng. Purosangue được hãng Ferrari trang bị động cơ xăng V12, dung tích 6.5 lít, hút khí tự nhiên danh tiếng, sản sinh ra công suất tối đa 715 mã lực và mô-men xoắn cực đại 716 Nm đủ khiến DBX707 của Aston Martin có công suất 697 mã lực hay Lamborghini Urus Performante 2023 có 657 mã lực và Bentley Bentagya Speed có sẵn động cơ W12 nhưng chỉ có thể đạt công suất 626 mã lực phải bái phục. Ferrari Purosangue 2023 được trang bị hộp số ly hợp kép 8 cấp, nhờ đó, siêu ngựa gầm cao Purosangue chỉ mất thời gian 3,3 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 310 km/h. Giống như GTC4Lusso, Ferrari Purosangue mới có hệ thống truyền động dẫn động tất cả các bánh và bộ dẫn động cầu trước ngắt phía trên bánh răng thứ tư hoặc khoảng 201 km/h. Video: Giới thiệu Ferrari Purosangue hoàn toàn mới

