Ngắm trọn bộ dàn xe từ loạt phim 'Điệp viên 007'

Triển lãm Bond in Motion tại Praha, Cộng hòa Czech là một cơ hội hiếm hoi cho những người hâm mộ chuỗi phim bom tấn James Bond 007 trực tiếp chiêm ngưỡng những mẫu xe từng xuất hiện cùng chàng điệp viên người Anh. Có khoảng 85 hiện vật trong bộ sưu tập đặc biệt này, xuyên suốt trong hành trình 25 bộ phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Ian Fleming. Những chiếc xe được giữ nguyên hiện trạng như trên màn ảnh, đơn cử như chiếc Aston Martin DB5 trong "No Time to Die" với nhiều vết trầy xước và lỗ đạn bắn trên kính cửa sổ. Đây là mẫu xe biểu tượng của loạt phim James Bond, xuất hiện lần đầu cùng 007 trong tập phim "Goldfinger" vào năm 1964. Vào năm 2022, 1 trong 8 chiếc DB5 bản mô phỏng dùng trong "No Time to Die" đã được đấu giá thành công với số tiền 2,922 triệu bảng Anh (hơn 3,7 triệu USD). Triển lãm này cũng có sự góp mặt của chiếc DB5 trong "Goldfinger", cũng như chiếc DB5 bị phá hủy hoàn toàn trong tập phim "Skyfall". Mẫu Aston Martin DBS Superleggera cũng xuất hiện chớp nhoáng trong "No Time to Die". Vào năm 2022, chiếc xe này được đấu giá thành công với số tiền 414.000 bảng Anh (khoảng 526.000 USD). Jaguar C-X75 là mẫu xe concept hybrid thể thao mạnh 789 mã lực, được dự kiến sản xuất giới hạn 250 chiếc. Tuy nhiên, dự án này đã bị hủy do khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Jaguar C-X75 vẫn xuất hiện trong phần phim "Spectre" năm 2015, được cầm lái bởi nhân vật phản diện Mr. Hinx. Có khoảng 7 chiếc đã được sản xuất riêng cho bộ phim này. Đối thủ của chiếc Jaguar C-X75 chính là mẫu xe bespoke Aston Martin DB10. Vào năm 2016, 1 trong 10 chiếc DB10 đã được đấu giá thành công với giá 3,5 triệu USD. Đoàn làm phim còn đặt riêng một khung xe hoàn chỉnh của chiếc DB10 nhằm phục vụ cho phân đoạn James Bond phóng ghế phản lực từ chiếc xe. Aston Martin DBS là mẫu xe thay thế cho chiếc Vanquish thế hệ đầu tiên, ra mắt vào năm 2007. Đây cũng là chiếc xe đánh dấu thời kỳ nhân vật James Bond mới do Daniel Craig thủ vai trong "Casino Royale" vào năm 2006. Điều thú vị là thời điểm ra mắt bộ phim, Aston Martin vẫn chưa chính thức công bố mẫu xe này. Aston Martin Vanquish là mẫu xe grand tourer tiếp nối chiếc Vantage đời 1993. Tuy nhiên, mẫu xe này chỉ được sản xuất với 2 thế hệ, kéo dài từ năm 2001 đến năm 2018. Trong phần phim "Die Another Day" sản xuất năm 2002, chiếc xe được tài tử Pierce Brosnan cầm lái sở hữu hàng loạt trang bị như súng shotgun, súng máy, tên lửa... Cũng trong phần phim này, Bond phải đối đầu với tên phản diện Zao với chiếc Jaguar XKR đời 1998. Chiếc xe này được trang bị nhiều vũ khí như súng Gatling, tên lửa... Aston Martin V8 đời 1973 xuất hiện trong tập phim "The Living Daylights" được trang bị bộ ván trượt tuyết đặc biệt. Chiếc xe này cũng chính là nguồn cảm hứng cho Aston Martin ra mắt phiên bản đặc biệt Vantage 007 Edition vào năm 2020. Một trong những lần James Bond không sử dụng Aston Martin làm phương tiện di chuyển là tập "The World Is Not Enough" ra rạp vào năm 1999. Nhân vật 007 do Pierce Brosnan thủ vai sử dụng mẫu xe mui trần BMW Z8 với nhiều trang bị ấn tượng như tên lửa, khả năng điều khiển từ xa... Lotus Esprit S1 xuất hiện trong phần phim "The Spy Who Loved Me", ra mắt vào năm 1977. Chiếc xe được chế tạo để có thể biến hình thành một chiếc tàu ngầm mini và có thể bắn tên lửa từ dưới nước Không chỉ có xe hơi, chàng điệp viên này có thể sử dụng thành thạo bất kỳ phương tiện nào. Chiếc Triumph Scrambler 1200 XE được James Bond sử dụng trong phân cảnh truy đuổi gay cấn tại Matera trong "No Time to Die". Nhiều mô hình và kỷ vật quan trọng khác cũng xuất hiện tại triển lãm Bond in Motion. Hiện tại, nhà sản xuất cho loạt phim bom tấn này vẫn chưa tìm được diễn viên nào để thay thế Daniel Craig để thủ vai chàng điệp viên xuất chúng này.

