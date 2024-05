Ngắm Suzuki Jimny XL Heritage 2024 phong cách hoài cổ tại Úc

Mẫu xe này được phát triển dựa trên dòng xe Suzuki Jimny XL cấu hình 5 cửa từng được ra mắt vào năm 2023 và bây giờ nó đang được xử lý bằng phiên bản đặc biệt. Phiên bản Heritage của xe mang trên mình diện mạo cổ điển gợi nhớ đến những năm 70, 80 và 90. Khách hàng Úc có thể mua mẫu xe Suzuki Jimny XL Heritage 2024 mới này với những tùy chọn màu sắc như Blueish Black Pearl, Jungle Green, Granite Grey, White và Ivory. Một số phiên bản cũng có thể được trang bị phần nóc xe màu đen tạo diện mạo khác biệt. Bên cạnh những chi tiết decal trang trí truyền thống, chiếc Jimny phiên bản Heritage còn có tấm chắn bùn màu đỏ phía trước và phía sau. Mẫu xe gợi nhắc diện mạo của Jimny Heritage ba cửa ra mắt năm ngoái mang tên Down Under. Phiên bản này từng được bán hết chỉ sau hai ngày, vì vậy khả năng chiếc xe này có thể sẽ được bán hết một cách nhanh chóng. Trong khi phiên bản đặc biệt trước đó được giới hạn ở mức 300 chiếc thì mẫu xe 5 cửa sẽ được sản xuất với số lượng khoảng 500 chiếc. Hệ thống truyền động của Jimny vẫn rất “đơn giản” với trang bị động cơ xăng 1,5 lít hút khí tự nhiên kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động 4 bánh ở dải số thấp. Chiếc Jimny XL Heritage này được trang bị nhiều tính năng khác nhau từ màn hình cảm ứng 9 inch cho đến camera phía sau. Suzuki trang bị cho xe tính năng Apple CarPlay và Android Auto không dây. Chiếc xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình, kiểm soát hỗ trợ đổ đèo, đèn pha LED tự động và cảm biến đỗ xe phía sau. So với mức giá xe Suzuki Jimny XL 2024 nguyên bản, người dùng sẽ phải 1.500 Đô Úc cho phiên bản đặc biệt này so với phiên bản tiêu chuẩn mà hãng đưa ra. Mẫu xe này cũng đã đắt hơn 3.000 AUD so với mẫu ba cửa năm ngoái. Video: Xem chi tiết Suzuki Jimny 2024 bản 5 cửa mới.

Mẫu xe này được phát triển dựa trên dòng xe Suzuki Jimny XL cấu hình 5 cửa từng được ra mắt vào năm 2023 và bây giờ nó đang được xử lý bằng phiên bản đặc biệt. Phiên bản Heritage của xe mang trên mình diện mạo cổ điển gợi nhớ đến những năm 70, 80 và 90. Khách hàng Úc có thể mua mẫu xe Suzuki Jimny XL Heritage 2024 mới này với những tùy chọn màu sắc như Blueish Black Pearl, Jungle Green, Granite Grey, White và Ivory. Một số phiên bản cũng có thể được trang bị phần nóc xe màu đen tạo diện mạo khác biệt. Bên cạnh những chi tiết decal trang trí truyền thống, chiếc Jimny phiên bản Heritage còn có tấm chắn bùn màu đỏ phía trước và phía sau. Mẫu xe gợi nhắc diện mạo của Jimny Heritage ba cửa ra mắt năm ngoái mang tên Down Under. Phiên bản này từng được bán hết chỉ sau hai ngày, vì vậy khả năng chiếc xe này có thể sẽ được bán hết một cách nhanh chóng. Trong khi phiên bản đặc biệt trước đó được giới hạn ở mức 300 chiếc thì mẫu xe 5 cửa sẽ được sản xuất với số lượng khoảng 500 chiếc. Hệ thống truyền động của Jimny vẫn rất “đơn giản” với trang bị động cơ xăng 1,5 lít hút khí tự nhiên kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động 4 bánh ở dải số thấp. Chiếc Jimny XL Heritage này được trang bị nhiều tính năng khác nhau từ màn hình cảm ứng 9 inch cho đến camera phía sau. Suzuki trang bị cho xe tính năng Apple CarPlay và Android Auto không dây. Chiếc xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình, kiểm soát hỗ trợ đổ đèo, đèn pha LED tự động và cảm biến đỗ xe phía sau. So với mức giá xe Suzuki Jimny XL 2024 nguyên bản, người dùng sẽ phải 1.500 Đô Úc cho phiên bản đặc biệt này so với phiên bản tiêu chuẩn mà hãng đưa ra. Mẫu xe này cũng đã đắt hơn 3.000 AUD so với mẫu ba cửa năm ngoái. Video: Xem chi tiết Suzuki Jimny 2024 bản 5 cửa mới.