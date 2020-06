Ngắm siêu xe Mercedes-AMG E63 S 2021 khoảng 2,5 tỷ đồng?

Mẫu siêu xe Mercedes-AMG E63 S 2021 cuối cùng cũng đã ra mắt người hâm mộ sau thời gian chờ đợi dài lâu. Được biết, hãng xe sang gốc Đức đã ra mắt chiếc Mercedes-Benz E-Class cập nhật đầu năm nay và vén màn thêm bản AMG E53 ngay sau đó. Bây giờ, đến lượt Mercedes-AMG E63 S 2021 ra mắt cùng với phiên bản đuôi dài E63 S Wagon. Nhìn chung, Mercedes-AMG E63 S thế hệ mới có đầu xe hơi khác biệt so với E53 mới. Các lỗ thông gió hiện diện với kích cỡ lớn hơn. Xe còn có thêm lỗ thông khí thứ ba thanh mảnh, uốn lượn và chạy giữa lưới tản nhiệt cùng lỗ thông hơi dưới. Ở phía sau, E63 S có cánh gió đặc trưng hơn với các ống xả hình thang thay vì hình bầu dục như của E53. So với E63 trước đây, những thay đổi khác về ngoại thất của Mercedes-AMG E63 S 2021 đều giống như trên E-Class 2021. Đáng chú ý là lưới tản nhiệt và đèn pha LED mới. Ngoài ra, ô tô E63 S cũng trang bị bộ lazăng 20 inch mới và 3 màu mới là xám Graphite Grey Metallic, bạc Cirrus Silver Metallic và xanh Brilliant Blue Magno. Ở bên trong, Mercedes-AMG E63 S 2021 sử dụng hệ thống MBUX nâng cấp tương tự chiếc E53 mới. Cách bố trí nội thất quen thuộc ngoại trừ sự xuất hiện của vô lăng AMG Performance 2 chấu mới. Vô lăng có tính năng sưởi và được bọc da hoặc sợi Dinamica hay kết hợp cả 2 vật liệu này. Vô lăng chứa một loạt các nút điều khiển đa dụng từ màn hình kỹ thuật số đến điều khiển hành trình, đàm thoại rảnh tay và các chế độ lái khác nhau. Hệ thống truyền động của Mercedes-AMG E63 S 2021 vẫn giống phiên bản cũ. Xe trang bị động cơ tăng áp kép 4 lít V8 sản sinh công suất 603 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm cho cả bản sedan và wagon. Hộp số DCT Speedshift 9 cấp truyền lực cho cả 4 bánh. Do đó, xe có thể tăng tốc từ 0-96km/h chỉ trong 3,3 giây đối với bản sedan và 3,4 giây đối với bản wagon.



Giá xe Mercedes-AMG E63 S 2021 vẫn chưa công bố chính thức. Dự kiến phiên bản sedan sẽ có giá khởi điểm khoảng 108.000 USD (2,5 tỷ đồng) và phiên bản wagon ở mức 112.000 USD (2,6 tỷ đồng). Video: Chi tiết Mercedes-AMG E63 S 2021 mới.

Mẫu siêu xe Mercedes-AMG E63 S 2021 cuối cùng cũng đã ra mắt người hâm mộ sau thời gian chờ đợi dài lâu. Được biết, hãng xe sang gốc Đức đã ra mắt chiếc Mercedes-Benz E-Class cập nhật đầu năm nay và vén màn thêm bản AMG E53 ngay sau đó. Bây giờ, đến lượt Mercedes-AMG E63 S 2021 ra mắt cùng với phiên bản đuôi dài E63 S Wagon. Nhìn chung, Mercedes-AMG E63 S thế hệ mới có đầu xe hơi khác biệt so với E53 mới. Các lỗ thông gió hiện diện với kích cỡ lớn hơn. Xe còn có thêm lỗ thông khí thứ ba thanh mảnh, uốn lượn và chạy giữa lưới tản nhiệt cùng lỗ thông hơi dưới. Ở phía sau, E63 S có cánh gió đặc trưng hơn với các ống xả hình thang thay vì hình bầu dục như của E53. So với E63 trước đây, những thay đổi khác về ngoại thất của Mercedes-AMG E63 S 2021 đều giống như trên E-Class 2021. Đáng chú ý là lưới tản nhiệt và đèn pha LED mới. Ngoài ra, ô tô E63 S cũng trang bị bộ lazăng 20 inch mới và 3 màu mới là xám Graphite Grey Metallic, bạc Cirrus Silver Metallic và xanh Brilliant Blue Magno. Ở bên trong, Mercedes-AMG E63 S 2021 sử dụng hệ thống MBUX nâng cấp tương tự chiếc E53 mới. Cách bố trí nội thất quen thuộc ngoại trừ sự xuất hiện của vô lăng AMG Performance 2 chấu mới. Vô lăng có tính năng sưởi và được bọc da hoặc sợi Dinamica hay kết hợp cả 2 vật liệu này. Vô lăng chứa một loạt các nút điều khiển đa dụng từ màn hình kỹ thuật số đến điều khiển hành trình, đàm thoại rảnh tay và các chế độ lái khác nhau. Hệ thống truyền động của Mercedes-AMG E63 S 2021 vẫn giống phiên bản cũ. Xe trang bị động cơ tăng áp kép 4 lít V8 sản sinh công suất 603 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm cho cả bản sedan và wagon. Hộp số DCT Speedshift 9 cấp truyền lực cho cả 4 bánh. Do đó, xe có thể tăng tốc từ 0-96km/h chỉ trong 3,3 giây đối với bản sedan và 3,4 giây đối với bản wagon.



Giá xe Mercedes-AMG E63 S 2021 vẫn chưa công bố chính thức. Dự kiến phiên bản sedan sẽ có giá khởi điểm khoảng 108.000 USD (2,5 tỷ đồng) và phiên bản wagon ở mức 112.000 USD (2,6 tỷ đồng). Video: Chi tiết Mercedes-AMG E63 S 2021 mới.