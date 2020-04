Ngắm siêu xe McLaren P1 “Fusion Green Pearl 3” độc nhất thế giới

Với những đường nét thiết kế mềm mại mang đậm tính khí động học, P1 là đối thủ đáng gờm đối với những mẫu hypercar cùng thời như Porsche 918 Spyder hay LaFerrari. Đồng thời, siêu xe McLaren P1 đánh dấu sự trở lại của thương hiệu sau gần 20 năm vắng bóng trong phân khúc hypercar. 375 chiếc xe chính là 375 tác phẩm nghệ thuật khác nhau với nhiều phối màu độc đáo. Ngoài bảng màu cơ bản cùng các tùy chọn cơ sở, những vị chủ xe đương nhiên vẫn có thể lựa chọn cho mình những tùy chọn cá nhân hóa nâng cao đến từ bộ phận MSO. Những chiếc McLaren P1 qua tay MSO thường mang trên mình những vẻ đẹp độc đáo cũng như mang đậm dấu ấn chủ nhân, điển hình là những chiếc McLaren của doanh nhân Mỹ Michael Fux. Cho dù đã được ra mắt cách đây khoảng 7 năm nhưng với thiết kế hiện đại, McLaren P1 trông không hề bị cũ khi “đặt cạnh” những mẫu siêu xe mới. Xe sử dụng bộ khung monocoque thế hệ đầu tiên của Mclaren, chỉ nặng vỏn vẹn 90 kg, cân nặng khô của P1 cũng khá nhẹ, chỉ ở mức 1.395 kg. Gần đây, một đại lý tư nhân đã rao bán chiếc McLaren P1 với màu sơn xanh Fusion Green Pearl 3 độc nhất thế giới. Đây là màu sắc có phần “bệt” hơn, đậm hơn so với chiếc P1 của Michael Fux. Màu sơn này đã được chế tạo riêng theo đơn đặt hàng cho chiếc xe này. Đây là một chiếc xe được bảo trì, chăm sóc thường xuyên bởi McLaren nên chính vì thế mà sau nhiều năm được sản xuất, xe vẫn ở trong tình trạng rất tốt và mới vận hành quãng đường chỉ khoảng 2500 km. Chiếc xe được phối với các chi tiết bằng carbon phủ mờ dạng satin thay vì carbon bóng trên nhiều chiếc P1 khác. Phần carbon mờ còn được trang bị cho một số chi tiết trong nội thất. Thay vì những khoang nội thất được bọc da lộn Alcantara, khoang nội thất của chiếc xe này được bọc da đen phối cùng các chi tiết carbon mờ. Có thể nói, khoang nội thât được sử dụng chất liệu da phần nào sẽ đem lại cảm giác “thoải mái” hơn so với khoang nội thất với chất liệu da lộn đầy thể thao. So với những mẫu xe bây giờ của Mclaren, nội thất của P1 vẫn còn khá rườm rà, nhiều nút bấm, điều này cũng dễ hiểu khi những mẫu xe gần đây của hãng thường tích hợp tất cả các nút điều chỉnh vào màn hình cảm ứng hơn là để nút bấm như trước đây. Khi mới ra mắt, giá xe Mclaren P1 khởi điểm ở mức 1,35 triệu Đô với chỉ 375 chiếc được sản xuất. Tuy nhiên, chiếc McLaren P1 với màu sắc Fusion Green Pearl 3 hiện đang được rao bán với mức giá khá hời, ở mức 1,09 triệu Đô. Đây là một cơ hội tốt để sở hữu chiếc siêu xe hàng hiếm mới từng qua một đời chủ sở hữu. Video: Siêu xe McLaren P1 Fusion Green Pearl 3 độc nhất thế giới.

