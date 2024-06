Bugatti Tourbillon 2026 - siêu phẩm kế nhiệm Chiron giá 98 tỷ đồng

Ngày 5/6 vừa qua, Bugatti đã công bố xuất xưởng chiếc Chiron cuối cùng, đồng thời tuyên bố chính thức khai tử dòng xe này. Sản phẩm kế nhiệm vị trí của Chiron chính là Bugatti Tourbillon 2026 mới. Bugatti Tourbillon 2026 là mẫu siêu xe sở hữu sức mạnh lên tới 1.800 mã lực và hàng loạt công nghệ thú vị, mở ra một chương mới trong lịch sử của nhà sản xuất ôtô tới từ Pháp. Siêu xe Bugatti Tourbillon được trang bị hệ thống truyền động hybrid bao gồm động cơ xăng V16 8.3L do Cosworth thiết kế với công suất lên tới 1.000 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Điều đáng ngạc nhiên là khối động cơ này chỉ nặng có 250kg mặc cho sở hữu kích thước còn lớn hơn cả động cơ W16 của Chiron. Đi kèm với đó là hai mô-tơ điện đặt ở trục trước và một mô tơ điện đặt ở trục sau, bổ sung 800 mã lực cho hệ thống hybrid. Kết hợp lại, Bugatti Tourbillon sở hữu sức mạnh lên tới 1.800 mã lực, nhiều hơn 200 mã lực so với Chiron Super Sport. Sức mạnh cực khủng giúp cho Tourbillon có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2 giây. Mẫu siêu xe này cũng dễ dàng vượt mốc 200 km/h chỉ trong 5 giây và lên 300 km/h trong vòng 10 giây. Tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 380 km/h ở chế độ thông thường và 444 km/h khi kích hoạt nút Speed Key ở trong khoang cabin. Ở chế độ thuần điện, Tourbillon có thể di chuyển được quãng đường khoảng 60 km. Tên gọi của Bugatti Tourbillon bắt nguồn một bộ phận được thêm vào những chiếc đồng hồ cao cấp nhằm tăng độ chính xác. Với niềm cảm hứng đó, hãng xe Pháp ví Tourbillon như một tác phẩm nghệ thuật mang giá trị vượt thời gian. Sự tinh xảo của Bugatti được thể hiện rõ nhất ở cụm đồng hồ tốc độ dạng analog trên mẫu xe này, với từng chi tiết được chạm khắc hết sức tỉ mỉ. Trong khi đó ở bảng điều khiển trung tâm, xe được trang bị các dãy công tắc bằng nhôm, nút xoay và cần số pha lê. Màn hình giải trí trung tâm tích hợp Apple Carplay và hàng loạt tính năng khác, có thể “giấu đi” thông qua nút bấm ở trên bảng điều khiển. Dù được tinh chỉnh lại một số đường nét, thiết kế của Bugatti Tourbillon nhìn chung vẫn rất giống Chiron. Điều này được thể hiện rõ nhất ở phần đầu xe với mặt ca lăng hình móng ngựa đặc trưng và cụm đèn pha thanh mảnh gồm các bóng LED xếp thẳng hàng theo phương ngang. Thiết kế bên hông và đèn hậu của mẫu siêu xe này lại gợi nhớ đến Bugatti La Voiture Noire. Trong khi đó, cửa cánh bướm là chi tiết duy nhất của Tourbillon không hề giống với bất cứ sản phẩm nào của Bugatti trước đây. Xe cũng được trang cánh gió chủ động ở phía sau, giúp tăng lực ép xuống mặt đường đồng thời hỗ trợ xe giảm tốc độ trong khi phanh. Bugatti cho biết Tourbillon sẽ có số lượng giới hạn chỉ 250 chiếc, bằng một nửa so với 500 chiếc của Chiron. Quá trình thử nghiệm đã được tiến hành và những khách hàng đầu tiên dự kiến nhận xe vào năm 2026. Hãng cho biết giá xe Bugatti Tourbillon 2026 này bán ra lên tới 3,8 triệu Euro (tương đương 98 tỷ đồng). Video: Giới thiệu siêu xe Bugatti Tourbillon 2026.

