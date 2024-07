Ngắm "sát thủ siêu xe" Nissan Skyline GT-R R34 giá 600.000 USD

Là biểu tượng bất diệt đối với những tín đồ JDM, Nissan Skyline GT-R R34 độ Built By Legends (BBL) được trình làng với gói nâng cấp mới về thiết kế và khả năng vận hành. Cụ thể, hãng độ đến từ Nhật Bản đã thay thế nhiều chi tiết nguyên bản trên chiếc Nissan Skyline GT-R R34 huyền thoại với các phụ tùng chế tác bởi thương hiệu Mine's danh tiếng, bao gồm cả khối động cơ RB26. Toàn bộ phần cản trước được thay thế bởi thiết kế mới với hốc lấy gió và lưới tản nhiệt cỡ lớn và được làm từ chất liệu sợi carbon. Phần rìa cản trước được lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua thuộc phân hạng GT500 của giải All Japan Grand Touring Car Championship (JGTC). Đi kèm với phần cản trước bằng sợi carbon là nắp capo với 1 khe gió NACA và cửa hút gió động cơ cỡ lớn được làm từ chất liệu tương tự. Khung gầm cũng được gia cố với hơn 400 điểm mối hàn bổ sung để tăng độ bền, đi kèm lớp phủ epoxy chống gỉ và được sơn xanh Navy đặc trưng của BBL. Ngoại thất của chiếc xe được sơn màu trắng Shiranami White Pearl 4 lớp. Hãng độ Nhật Bản cũng lựa chọn kiểu mâm đa chấu chữ Y 18 inch của thương hiệu Rays, đi kèm lốp hiệu năng cao Bridgestone Potenza 71RS, hệ thống phanh AP Racing và hệ thống treo Aragosta. Các chi tiết khí động học được tinh chỉnh bao gồm cản trước và sau, gương chiếu hậu, cánh gió cỡ lớn bằng sợi carbon kết hợp cùng cánh gió phụ tại nắp khoang hành lý... BBL đã bổ sung hệ thống ống xả Mine's Silence VX-Pro Titan III với lớp phủ Cerakote, ống dẫn trước Mine's Front Pipe Pro Titan và turbine cửa ra Super Outlet Pro II. Bên cạnh ngoại thất, nội thất của chiếc Nissan Skyline GT-R R34 cũng được phục chế với vô lăng thể thao Mine's vát đáy bọc da Nappa và Alcantara. Đi kèm là bảng đồng hồ taplo analogue của Mine's với họa tiết màu xanh đặc trưng cùng mức tốc độ tối đa 320 km/h. Khác với các gói độ thông thường, BBL vẫn sử dụng cơ cấu ghế thể thao nguyên bản của chiếc Skyline GT-R R34, bổ sung chất liệu bọc Ultrasuede mới. Hệ thống âm thanh hàng ghế sau được lược bỏ và ẩn đi để mang đến sự gọn gàng cho khoang nội thất. Kết hợp cùng Garage Yoshida, BBL đã lắp đặt thêm lớp cách âm và nhiệt sàn xe, ốp trần xe cao su Daiko với bề mặt bọc chất liệu Ultrasuede màu đen Black Fuji. Logo của Built By Legends và Mine's có thể tìm thấy ở nhiều vị trí như bảng taplo, huy hiệu tại nắp khoang hành lý được làm từ chất liệu Titanium. Thay thế khối động cơ RB26 nguyên bản là động cơ Mine's MB7 được điều khiển bởi bộ ECU Mine’S VX-ROM, giúp mức công suất mới của chiếc xe lên đến 658 mã lực. Đi kèm với động cơ này là hộp số sàn 6 cấp Getrag hiệu suất cao. Hãng độ cũng nâng cấp đồng hồ đo lưu lượng không khí và kim phun nhiên liệu từ chiếc Nissan GT-R R35. Số tiền của gói nâng cấp của Built By Legends lên đến 450.000 USD. Với mức bán lại trung bình, giá xe Nissan Skyline GT-R R34 tiêu chuẩn hơn 131.000 USD, tổng giá trị của chiếc xe có thể đạt 600.000 USD. Video: Xem Built By Legends độ Nissan Skyline GT-R R34.

