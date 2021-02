Ngắm “quái thú” Hennessey VelociRaptor chống đạn AK-47 và thuốc nổ

AddArmor tự nhận mình là một công ty thiết kế và cung cấp các căn phòng an toàn di động - những chiếc xe bọc giáp tối tân mà đưa sự an toàn cá nhân lên một tầng cao mới. Trước đây, công ty đã trang bị bọc giáp cho một chiếc Ferrari 458 Speciale và Audi RS7 hiệu suất cao, tuy nhiên sản phẩm mới nhất của họ mới thực là đáng sợ khi nó là một chiếc Hennessey VelociRaptor bọc giáp. Công ty đã kết hợp gói trang bị bọc giáp Dyneema của mình với bản nâng cấp 600 mã lực của Hennessey độ Ford Raptor, qua đó tạo nên một phương tiện bọc giáp to lớn, tốc độ và phù hợp đi trên đường phố công cộng. Gói trang bị an ninh từ AddArmor bao gồm hệ thống âm thanh phản công, và tay nắm cửa sốc điện khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Gói này còn bao gồm các tấm cản trước và sau được che kín, hệ thống ắc quy kép, còi báo động và đèn chiếu sáng bọc đá, hệ thống liên lạc, và thậm chí “khả năng quét bom”. AddArmor cũng cung cấp lốp run-flat, khả năng chạy với 80 km/h. Phanh Brembo cung cấp thêm sức hãm xe, trong khi bộ cân bằng hệ thống treo trước giúp mọi thứ luôn ổn định. Về phần xe bán tải Hennessey VelociRaptor, nó có công suất 600 mã lực so với 450 mã lực của Raptor nguyên bản. Chiếc xe to lớn chỉ mất 4,2 giây để gia tốc từ 0-96 km/h nhờ vào những nâng cấp từ Hennessey bao gồm hệ thống nạp khí, hệ thống ống xả bằng thép không gỉ, và nâng cấp phần mềm. Các trang bị trong gói an ninh của AddArmor có thể dễ dàng thay đổi để phù hợp nhu cầu khách hàng, và có thể được lắp đặt cho cả xe mới lẫn xe cũ. Giá gói độ Hennessey VelociRaptor này bán ra khởi điểm từ khoảng 30.000 USD. Video: Chi tiết Hennessey VelociRaptor chống đạn AK-47 và thuốc nổ .

